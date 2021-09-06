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30 фото, которые напугают людей с трипофобией

30 фото, которые напугают людей с трипофобией (31 фото)

Автор:
06 сентября 2021 20:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   гадость   жуть   природа   противно   трипофобия   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
752
31

Трипофобия — это боязнь скоплений отверстий, неровностей или узоров. Человека с трипофобией может напугать даже фотография клубники или плода лотоса – что уж тут говорить об этих жутковатых снимках, опубликованных в сообществе «Трипофобия» на Reddit. Ну что, готовы пощекотать нервишки?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   гадость   жуть   природа   противно   трипофобия   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Денис 50 минут назад
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Рафаэль 16 минут назад
Я пока это не посмотрел, у меня не было трипофобии!!!
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