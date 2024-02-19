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Забавные сбои в матрице или где-то я уже это видел

Забавные сбои в матрице или где-то я уже это видел

Автор:
19 февраля 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   глюк   сбой в матрице   симуляция реальности   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1707
36

Если бы жизнь была видеоигрой… Секунду, а что, если это действительно так? В этой подборке вы найдете весьма убедительные доказательства того, что наша реальность полна неожиданных и странных сбоев.

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Метки: Юмор   глюк   сбой в матрице   симуляция реальности   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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402
Murych Час назад
Шикарная подборка!
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26k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Я даже не пойму, что интересней: то что это выглядит как дыра в небе, или то что кому-то удалось сфоткать раритетный стелс-бомбардировщик Б-2 Спирит!
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10k
Павел 24 минуты назад
Забавно!
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