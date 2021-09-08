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Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с&nbsp;коронавирусом

Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом (1 фото)

Автор:
08 сентября 2021 07:49
Сообщество : Пандемия
Метки: Дмитрий   Киселёв   Россия   ведущий   госпитализация   коронавирус   пандемия   пневмония   
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Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24» Дмитрий Киселёв помещён в больницу с коронавирусной инфекцией.

В сообщении Telegram-канал "Mash" говорится, что сейчас у ведущего поражено от 25 до 50% лёгких. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.


Также сообщается, что Первым симптомом, который ощутил Дмитрий Киселёв, был сухой кашель. Потом стала подниматься температура, стало тяжелее дышать. При этом ПЦР-тест оказался поначалу отрицательным, и телеведущий продолжал работать, несмотря на недомогание. Только позже стало понятно, что начинается пневмония.


"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал о своём состоянии телеведущий.

Источник:

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Метки: Дмитрий   Киселёв   Россия   ведущий   госпитализация   коронавирус   пандемия   пневмония   
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32  комментария
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TrueValue Час назад
Дима, выздоравливай конечно, но на всякий случай земля стекловатой тебе
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35k
Example 6.2.6 5 минут назад
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3k
Нескучный сад 10 минут назад
Вся суть пропагондонов: живут в других странах, вещают то, во что не верят, не понимают того, о чём говорят и на себе ничего испытывать не желают. Ведь вылуплял свои глазёнки, всех вокруг призывал вакцинироваться... Бесчестная шваль!
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14k
Hairy. 10 минут назад
Так в итоге, это говно было привитое, или нет?? Если да, то как оно оказалось в больнице?? Если нет, то оно должно понести наказание, за невыполнение предписаний. В общем куда ни кинь, всюду клин.
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−19
федора 11 минут назад
путло навестить не спешит ?
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−19
федора 15 минут назад
пропагандон подзалупный
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9k
fire fly 20 минут назад
Дима , попроси соловья навестить тебя и всю вашу шваль лицемерную.
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24k
Ashabad 21 минуту назад
Ребята, пусть у вас сбудется всё то, что вы советует другим людям...
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9k
fire fly 24 минуты назад
Хоть бы сдох, тварь.
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−19
федора 24 минуты назад
грязный залупутинец . даст бог сдохнет единопутинососный ...
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Радость то какая. Может сдохнет Геббельс.
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16
Алексей Петрович 56 минут назад
Он же вроде супер вакцинированный всем чем можно и нельзя
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−130
малюта Час назад
мудозвону туда дорога
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2k
* You All Час назад
надеюсь сдохнет падаль. и соловьинный помёт пусть с собой прихватит
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5k
newegg Час назад
Это ж говно Киселев, выплывет.

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3k
barracuda Час назад
а как же... "Спутник"" ? и всё такое..
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
а надо было свое хлебало закрытым держать.
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13k
aalexey3 Час назад
Вирус, будь то грипп или корона, не начинается с кашля. Первые симптомы - резкое повышение температуры... Если человек кашлял несколько дней, ходил на работу, не соблюдал постельный режим, то скорее всего это обычная бактериальная инфекция доведенная до бронхита и пневмонии. Хотя... Не эта ли "лицо" агитировала людей прививаться? Вот и поглядим "лёгкое течение" после вакцинации с пока ещё 50% поражением лёгких.
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16k
Андрей Н. Час назад
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16k
Алексей Час назад
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−130
малюта 2 часа назад
нормальный мужик будет ходить на каблуках и колоть химию в лицо?
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