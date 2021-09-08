Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24» Дмитрий Киселёв помещён в больницу с коронавирусной инфекцией.
В сообщении Telegram-канал "Mash" говорится, что сейчас у ведущего поражено от 25 до 50% лёгких. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.
Также сообщается, что Первым симптомом, который ощутил Дмитрий Киселёв, был сухой кашель. Потом стала подниматься температура, стало тяжелее дышать. При этом ПЦР-тест оказался поначалу отрицательным, и телеведущий продолжал работать, несмотря на недомогание. Только позже стало понятно, что начинается пневмония.
"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал о своём состоянии телеведущий.
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