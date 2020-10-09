Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?

С 9 октября в Москве и ещё нескольких регионах начали ужесточать меры по недопущению распространения коронавируса. Поговаривают, что контроль со стороны властей будет более серьёзный – ведь весной это было в новинку, а сейчас алгоритм действий уже отработан.
С сегодняшнего дня в Москве отменили льготный проезд для школьников и пожилых людей старше 65 лет, а на днях работодателей вновь заставили перевести 30% сотрудников на удалёнку.
Снова начинаются смутные времена, и работников мучает неизвестность: "Сможет ли работодатель их оштрафовать или уволить из-за отсутствия маски?"
Юристы объясняют, что за нарушение масочного режима в организации работодатель не может оштрафовать, но может привлечь к дисциплинарной ответственности – в первую очередь, это замечание и выговор. В Трудовом кодексе пока не прописаны правила использования масок и перчаток, поэтому работодатель должен выпустить локальный акт. В нём должны быть указаны правила пользования масками на рабочем месте.
Если же работник будет упорствовать и отказываться надевать маску в организации, то работодатель имеет право уволить сотрудника, но, по словам юристов, пока в судебной практике таких прецедентов не было.
Но и тут не всё так просто – ведь, чтобы уволить человека нужно зафиксировать нарушения уполномоченным по охране труда (если такой человек в организации имеется), либо Комиссией по охране труда.
Снова начинаются смутные времена, и работников мучает неизвестность: "Сможет ли работодатель их оштрафовать или уволить из-за отсутствия маски?"
Юристы объясняют, что за нарушение масочного режима в организации работодатель не может оштрафовать, но может привлечь к дисциплинарной ответственности – в первую очередь, это замечание и выговор. В Трудовом кодексе пока не прописаны правила использования масок и перчаток, поэтому работодатель должен выпустить локальный акт. В нём должны быть указаны правила пользования масками на рабочем месте.
Если же работник будет упорствовать и отказываться надевать маску в организации, то работодатель имеет право уволить сотрудника, но, по словам юристов, пока в судебной практике таких прецедентов не было.
Но и тут не всё так просто – ведь, чтобы уволить человека нужно зафиксировать нарушения уполномоченным по охране труда (если такой человек в организации имеется), либо Комиссией по охране труда.
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Штрафовать за отсутствие маски могут ТОЛЬКО сотрудники правоохранительных органов. Например, в Москве размер штрафа составляет 4000 рублей, а если воспользоваться без маски общественным транспортом, то 5000 рублей. Если же пришла проверка в организацию – ИП получат штрафы от 30 000 до 50 000 рублей, а юридические лица и того больше – от 100 000 до 300 000 рублей.
Эксперты считают, что осенью не будет большого числа увольнений, ведь весной уже сократили всех "лишних" и неугодных людей. Теперь главная задача руководителей – пережить период пандемии с минимальными потерями. А вот ужесточение штрафов может ударить как по бюджету физических лиц, так и юридических.
Эксперты считают, что осенью не будет большого числа увольнений, ведь весной уже сократили всех "лишних" и неугодных людей. Теперь главная задача руководителей – пережить период пандемии с минимальными потерями. А вот ужесточение штрафов может ударить как по бюджету физических лиц, так и юридических.
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-Спокойствие только спокойствие, все предусмотрено - будет вторая волна.
- Спасибо, шеф.
Читаем внимательно КОАП РФ ст.28.3 "должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об Административных правонарушениях" в ч.1 ст. 20.6.1 .
У полиции таких полномочий нет. Полиция не имеет права штрафовать по ст.20.6.1!
***
Пост расчитан на людей, которые не читали и не будут читать документы Правительства Москвы.
Вот уж действительно Ирина Николаевна из 3 подъезда. С бабками на лавочке у этого самого подъезда...
Выходит так,что пандемия пока что пошла мне на пользу.)