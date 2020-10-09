Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?

С сегодняшнего дня в Москве отменили льготный проезд для школьников и пожилых людей старше 65 лет, а на днях работодателей вновь заставили перевести 30% сотрудников на удалёнку.

Снова начинаются смутные времена, и работников мучает неизвестность: "Сможет ли работодатель их оштрафовать или уволить из-за отсутствия маски?"



Юристы объясняют, что за нарушение масочного режима в организации работодатель не может оштрафовать, но может привлечь к дисциплинарной ответственности – в первую очередь, это замечание и выговор. В Трудовом кодексе пока не прописаны правила использования масок и перчаток, поэтому работодатель должен выпустить локальный акт. В нём должны быть указаны правила пользования масками на рабочем месте.



Если же работник будет упорствовать и отказываться надевать маску в организации, то работодатель имеет право уволить сотрудника, но, по словам юристов, пока в судебной практике таких прецедентов не было.



Но и тут не всё так просто – ведь, чтобы уволить человека нужно зафиксировать нарушения уполномоченным по охране труда (если такой человек в организации имеется), либо Комиссией по охране труда.