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Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?

Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям? (3 фото)

Автор:
09 октября 2020 17:54
Сообщество : Пандемия
Метки: коронавирус   москва   ограничительные меры   пандемия   россия   увольнение   штрафы   
2717
3
С 9 октября в Москве и ещё нескольких регионах начали ужесточать меры по недопущению распространения коронавируса. Поговаривают, что контроль со стороны властей будет более серьёзный – ведь весной это было в новинку, а сейчас алгоритм действий уже отработан.
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Метки: коронавирус   москва   ограничительные меры   пандемия   россия   увольнение   штрафы   
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27  комментариев
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571
Кристофер Робин 2 часа назад
-Шеф все пропало продажи масок падают!
-Спокойствие только спокойствие, все предусмотрено - будет вторая волна.
- Спасибо, шеф.
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3k
Убийца Прохиндеев 21 минуту назад
Смахивает, что для всех ужесточений вирус - повод.
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108
Aleks51961 24 минуты назад
Медики всего мира кричат, что ни карантины, ни маски ни самоизоляция независимо от степени исполнения этого бреда никак на процесс распространения вирусов не влияет. Вирус был, есть и будет. Будут заболевшие в разных формах тяжести не взирая с ЦАКОМ он или без. Но правительства голоса медиков как-бы не слышат, как приятно ввести получерезвычайную ситуация и поразить людей в правах, как-бы на законном основании с "благими намерениями", а за одно еще и штрафов насобирать.
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207
Nane First NameLast Час назад
Для начала нужно начать всем выдавать забесплатно маски, перчатки и санитайзеры. НО это не наш метод - запрещать и не пущать!
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83
Вадим Nane First NameLast Полчаса назад
Вместо санитайзеров надо каждому, входящему в метро, по стопарю спирта наливать и плавленный сырок "Дружба" на закус.
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207
Nane First NameLast Вадим 8 минут назад
Тогда будет первомайская демонстрация. И это... спирт не закусывают, а строго запивают. Иначе слизистой кирдык.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Очень хорошее время чтобы увидеть кто чего стоит, как ценный и нужный работник. Поувольняли сразу всех помощников руководителей, прочих всяких ноителей и хранителей ночного горшка руководства, которыми оно обросло для пафоса за все эти годы. У меня соседка, девчушка молодая, лет 25, раньше ходила ни с кем не здоровалась, что-ты ! Аж цельным помощником руководителя была какого то ( по факту, секретарша, да-подай кофе чай, распечатай, отксерь, закажи мне и моей семье билет на самолет и после иди нах не мешай). Дык первой уволили сразу же в первый день самоизоляции в марте. До сих пор, спрашивал, работу не нашла.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
--- Штрафовать за отсутствие маски могут ТОЛЬКО сотрудники правоохранительных органов. ---

Читаем внимательно КОАП РФ ст.28.3 "должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об Административных правонарушениях" в ч.1 ст. 20.6.1 .

У полиции таких полномочий нет. Полиция не имеет права штрафовать по ст.20.6.1!
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Когда в правду подмешивают немного ложи - все становится ложью.
***
Пост расчитан на людей, которые не читали и не будут читать документы Правительства Москвы.
Вот уж действительно Ирина Николаевна из 3 подъезда. С бабками на лавочке у этого самого подъезда...
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40k
Митрий Агент Безопасной Национальности Час назад
Это ксюха.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Центральное ТВ и главный по карантину рассказывает.как правильно носить маску
Центральное ТВ и главный по карантину рассказывает.как правильно носить маску
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25k
labuda.blog 3 часа назад
Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?
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3k
AlekseiTFS labuda.blog 3 часа назад
Ну и Испания то сегодня нашла крайнего и выложила официальный документ. И таки да виноват народ,что не меняет маски каждые два часа.
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25k
labuda.blog AlekseiTFS 3 часа назад
Ну так кто бы сомневался!

Ну так кто бы сомневался!
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40k
Митрий 3 часа назад
В прошлый раз у нас всем пенсионерам, каличам и прочим убогим предложили дома на окладе посидеть - согласились почти все. Пенсия + оклад, как они объясняли - вполне неплохо. И сейчас они готовы уйти в так называемый карантин на тех же условиях. И никто не пердит.
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
ХЗ,когда была первая волна,на прежнем месте работы,дабы не платить, нас настоятельно попросили написать заявления об увольнении. Сам я хотел уволиться,но в силу инертности х"й бы собрался. Когда стали собирать людей обратно,я,и еще некоторые просто послали бывшего начальника нах"й. Он походу думал люди будут ждать,когда их сиятельство соблаговолят их на работу позвать.))) Я уже нашел другое место работы,с большей зарплатой и лучшим отношением.А он до сих пор ищет непьющего сварщика на з/п 17 тыр.,ага...И х"й найдет,с его-то антирейтингом в нашем небольшом городке.
Выходит так,что пандемия пока что пошла мне на пользу.)
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2k
Стоша 4 часа назад
пост писал выхухоль - по закону работодатель не может оштрафовать никого и никогда в любом случае
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40k
Митрий Стоша 56 минут назад
Что ж ты такой тупой-то? За 20 лет не дошло, что закон не для тебя? Он НА тебя.
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30k
Человек-Редискa 4 часа назад
Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?
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18k
pssst Человек-Редискa 4 часа назад
по битому стеклу
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25k
labuda.blog Человек-Редискa 3 часа назад
Ужесточение ограничительных мер в России: готовиться ли людям к увольнениям?
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10k
поручик Ржевский pssst 43 минуты назад
Патроны приносить с собой...
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9k
zlopisec pssst 37 минут назад
И заставят собирать выбитые зубы сломанными пальцами....
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9k
zlopisec поручик Ржевский Полчаса назад
А ещё засунут в задницу бутылку, разобьют метчиком и заставят бежать стометровку с прострелянными коленями...
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36k
doker 4 часа назад
Купить бы вот такую штуку. На все случаи жизни пригодится. Фантастика просто быстро явью становится.

Купить бы вот такую штуку. На все случаи жизни пригодится. Фантастика просто быстро явью становится.
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9k
Олегbl4 doker 2 часа назад
Долговский? За Локи! За Свободу!
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36k
doker Олегbl4 2 часа назад
Долг, конечно, фанатики. Но полицаев не любят.
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