Приграничный карантин и куриные конечности: свежие попытки коронавируса вернуться в Китай

Если в начале года весь мир с ужасом следил, как из Китая распространяется коронавирус, то теперь ситуация противоположная.
Есть на границе с Россией город Маньчжурии, с населением 172 000 человек. Именно в этом городе расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск–Маньчжурия». Так вот, намедни там у двух человек обнаружили коронавирус.
Власти отреагировали незамедлительно и весьма показательно. Временно приостановили железнодорожное сообщение, запретили массовые мероприятия и собрания, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. В ближайшее время планируется провести массовое тестирование населения.
Но коварный вирус не сдаётся и всеми силами пытается пробраться в Китай. Так, в городе Шатянь, расположенном на юге страны COVID-19 был обнаружен на внешней упаковке продуктов, доставленных из Аргентины и России. Вирус нашли на замороженных куриных ножках и крылышках. Склады с продуктами были опечатаны и проведена дезинфекция. Благодаря своевременным мерам никто из людей не успел заразиться.
По официальным данным, за время пандемии в Китае заразилось 92 030 человек, скончалось 4742 пациента, остальные выздоровели. Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.
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1) работают рестораны. Запрещены только банкеты и массовые "званые ужины"
2) закрыты заведения для массовых мероприятий. Типа театров, которых в городе на 170т населения не так много
3) закрыты школы и вузы, а также общежитие, где проживали заболевшие.
4) рекомендовано чаще мыть руки, носить маску, и меньше контактировать. Еще раз. Рекомендовано.
5) будет проведено массовое тестирование.
Штрафовать обещали магазины за поднятие цен.
У заболевших подтверждена именно пневмония
Это никакие не бессимптомники. В Китае бессимптомных не пишут в заболевшие. А у нас даже не перепроверяют результаты анализов.
Видео не информативно. Приехали военные и эксперты для проверки.
Так что это никакой не жесткий карантин. И бизнес не убивают. Фитнес-центры и парикмахерские и прочие заведения услуг работают.
у моей жены 3раза брали анализ +--, другое дело как его брать и как сдавать, у меня брали явно на отъе*бись, хотя болел по всем параметрам
Роспотребнадзор разослал в регионы письмо за подписью главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором говорится, что перепроверять результаты анализов на коронавирус, выполненные в государственных и частных лабораториях, больше не будут. (С)
Данное нововведение работает с 1 октября.
Письмо Роспотребнадзора касается именно положительных.