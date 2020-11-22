Приграничный карантин и куриные конечности: свежие попытки коронавируса вернуться в Китай

По официальным данным, за время пандемии в Китае заразилось 92 030 человек, скончалось 4742 пациента, остальные выздоровели. Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.