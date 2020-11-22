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Приграничный карантин и куриные конечности: свежие попытки коронавируса вернуться в Китай

Приграничный карантин и куриные конечности: свежие попытки коронавируса вернуться в Китай (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 12:47
Сообщество : Пандемия
Метки: граница   карантин   китай   коронавирус   пандемия   россия   
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Если в начале года весь мир с ужасом следил, как из Китая распространяется коронавирус, то теперь ситуация противоположная.

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Метки: граница   карантин   китай   коронавирус   пандемия   россия   
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25k
Acu900 2 часа назад
Че за хрень? Вирус тот родом из Китая, так пусть убирается к себе на родину. Понаехал он тут...
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48k
smakido 2 часа назад
В Китай прилетает "обраточка".
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11k
робт 2 часа назад
весной китацы говорили что вирус 2 часа живет вне носителя, а теперь уже злобная рашка им грязные лапки присылает
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9k
Типа граф робт Час назад
Так потому что замороженные были
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26k
a.fey 2 часа назад
У китайцев опять какой-то сверхзлобный вирус, который смог живым доехать на упаковках замороженных продуктов. Причем, он еще и хитрый. Как-то диговорился, чтоб одновременно из двух стран.
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387
Павел Ру 2 часа назад
Я заходил на китайский новостной сайт и переводил его.

1) работают рестораны. Запрещены только банкеты и массовые "званые ужины"
2) закрыты заведения для массовых мероприятий. Типа театров, которых в городе на 170т населения не так много
3) закрыты школы и вузы, а также общежитие, где проживали заболевшие.
4) рекомендовано чаще мыть руки, носить маску, и меньше контактировать. Еще раз. Рекомендовано.
5) будет проведено массовое тестирование.

Штрафовать обещали магазины за поднятие цен.

У заболевших подтверждена именно пневмония
Это никакие не бессимптомники. В Китае бессимптомных не пишут в заболевшие. А у нас даже не перепроверяют результаты анализов.

Видео не информативно. Приехали военные и эксперты для проверки.

Так что это никакой не жесткий карантин. И бизнес не убивают. Фитнес-центры и парикмахерские и прочие заведения услуг работают.
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11k
робт Павел Ру 2 часа назад
про "А у нас даже не перепроверяют результаты анализов" тоже переводил?
у моей жены 3раза брали анализ +--, другое дело как его брать и как сдавать, у меня брали явно на отъе*бись, хотя болел по всем параметрам
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387
Павел Ру робт 2 часа назад
https://doctorpiter.ru/articles/26591/https://doctorpiter.ru/articles/26591/

Роспотребнадзор разослал в регионы письмо за подписью главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором говорится, что перепроверять результаты анализов на коронавирус, выполненные в государственных и частных лабораториях, больше не будут. (С)
Данное нововведение работает с 1 октября.
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11k
робт Павел Ру Час назад
ну о*х*уеть теперь
а жена пересдавала неделю назад, не перепроверяют отрицательные результаты, но они опять же на 40% ложноотрицательные(https://www.kommersant.ru/doc/4559356)https://www.kommersant.ru/doc/4559356) из-за разъе*баев в халатах
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387
Павел Ру робт 5 минут назад
Отрицательные и раньше не проверяли. В России делается более 500000 тестов в день. Вы себе можете представить их перепроверку?
Письмо Роспотребнадзора касается именно положительных.
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