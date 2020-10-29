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"Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам

"Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 11:06
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   блогер   видео   госпитализация   коронавирус   обращение   пандемия   
1864
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47-летний Йозеф Кметьо записал видеообращение за несколько минут до госпитализации. Мужчина заметил, что сам является ярким примером ковид-диссидента, который вынужден менять убеждения, на собственном опыте столкнувшись с тем, что раньше отрицал.

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Метки: COVID-19   блогер   видео   госпитализация   коронавирус   обращение   пандемия   
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48
Лингам 44 минуты назад
На самом деле от нас не так много просят. Но дураков никто не убедит, для них всегда кругом заговор, "всё путём" и не сложнее гриппа.
Это болезнь, конечно же она не для всех опасна, но проблема в том, что она на пике сейчас и заболеть может большая часть населения, от того что некоторые перенесли легко, не значит, что так будет со всеми остальными. Думать надо не только о себе в данном случае, а об окружающих тоже. Но умный сам знает и можно не напоминать, дурак найдёт тысячу объяснений почему именно ему дозволено нарушать любые запреты.
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232
Lao Mao Минуту назад
Ни на что не намекаю, но:
симптомы поражения ипритом:
https://meduniver.com/Medical/Neotlogka/988.htmlhttps://meduniver.com/Medical/Neotlogka/988.html
симптомы поражения зарином:
https://worldcupski.ru/zarin-vozdeistvie-na-cheloveka-priznaki-porazheniya-zarinom-legkaya/https://worldcupski.ru/zarin-vozdeistvie-na-cheloveka-priznaki-porazheniya-zarinom-legkaya/
Один недегазованный способен "перезаразить" всю палату и медицинский персонал...
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747
белый господин 13 минут назад
от короны помогает отвар ,вот рецепт: в литр мочи(утренней с похмелья) добавить килограм говна(с похмелья тоже,лучше поноса), варить на большом огне час и пить по стакану каждый час. Варик верняк,Джигурда так лечился
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1k
Алексей белый господин 6 минут назад
Смех смехом. Но вот, например, барсучий жир очень хорошо помогает при поражении легких.
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843
Р Х 17 минут назад
Дебилы антиковидники не поверят в серьёзность проблемы, пока кто-то из родных коней не двинет.
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19k
Батончик с маком 19 минут назад
каждый день слышу бред всяких антимасочников - намордники для рабов, заговор, скоровставятчипы.... им говоришь что это во всём мире, а в ответ - пропаганда, киселёвщина, "я вчера был в европе и там никого в масках"....
это чё за говнище у них в головах? ведь это какой-то психоз. прям обосрутся если наденут маску
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3k
aleksei 20 минут назад
Ребят, мойте руки, не ешьте на улице грязными руками, мне об этом еще бабушка всегда говорила!
И телефон, его тоже надо протирать, это может быть главный источник переноса инфекции
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1k
Алексей aleksei 5 минут назад
А телефон-то как может стать источникам переноса инфекции? Вы думаете, что инфекция передается по сетям вай-фай?
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4k
Elf_80_Lvl 24 минуты назад
Как уже надоел новости о ковиде, как будто кроме ковида ни одна другая болезнь не уничтожает легкие.
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855
Fara Zolkin Elf_80_Lvl 11 минут назад
Да ну что вы. Вирус есть, и он действительно ужасный. Но так как его раскрутили это ппц.
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9k
Eltiftel Fara Zolkin 4 минуты назад
это единственное здравое объяснение ситуации с ковидом... От гриппа ежегодно умирают в 3 раза больше людей чем от ковида... и ничего - живем не бздим... из года в год штамм гриппа меняется, к нему создаются вакцины... но ковид - что-то с чем-то... Если никто не знает как от него лечиться? Почему тогда люди выздоравливают? Если даже вакцины нет?
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6k
KOSTELLO Eltiftel Минуту назад
Разницу между гриппом и Ковидом тебе объяснить?
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27k
parallax 24 минуты назад
Есть такая порода людей - Фома неверующий. Лично встречал такого упёртого. Он не верил в говорящих попугаев и продолжал не верить даже тогда, когда ему на плечо посадили говорящего какаду.
Желаю всем Фомам загнуться от Covid19, прежде чем они успеют разнести заразу.
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28k
Alex Полчаса назад
Щас у анти-ковидников пуканы рвать начнет.
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1k
MC Полчаса назад
Почему сняли с повестки дня тему о российской вакцине? Как по волшебству все СМИ разом прекратили обсуждение этой хорошей новости.
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28k
Alex MC 23 минуты назад
А вы хотите, что бы вам каждое утро Путин лично звонил и докладывал?
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329
Алксандр Шевченко Alex 17 минут назад
Былобы не плохо, он лайн отчет правительства за день/неделю/месяц. Обалденная была бы картина. Другое дело что правительству это не нужно, оно у нас неподсудно. В общем рулит и ни за что не отвечает по факту.
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1k
MC Alex 15 минут назад
Разве люди не заслуживают психологической поддержки, т.е. позитивных новостей? Света в конце тоннеля? А язвить в этой ситуации неуместно.
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19k
предводитель дворянства! 43 минуты назад
Агитация от соросят за ковид идет полным ходом.Этому блогеру жрать фастфуда надо меньше.
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202
СергейБернатович предводитель дворянства! 23 минуты назад
да, именно так. Не ковид дак давление или сердце его бы убили.
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2k
Rhino предводитель дворянства! 21 минуту назад
Да-да, ты, главное, в скорую не звони ни при каких обстоятельствах. Нам, соросятам, нужнее.
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1k
Сережа. СергейБернатович 8 минут назад
Да, может быть, но через какое время? Чер день, год, десятилетие? А тут 6 часов...
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917
DHC 48 минут назад
Берегите своё здоровье. И не важно от Ковида или от чего ещё. Здоровье оно не бесконечное и настает момент когда оно заканчивается. Не ускоряйте этот процесс. Берегите себя!
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8k
Антон Семёныч 49 минут назад
Ну правильно, с таким ожирением, там куча сопутствующих заболеваний. Такие как раз и не выживают. Куча знакомых переболело. Все путем.
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4k
Дмитрий Антон Семёныч 40 минут назад
Антон. Ожирение это отягощающее которое видно внешне. Есть куча отягощающих которые не видно, причем не только в 60 лет а и в 30. Поверьте мне. У меня тоже переболела куча знакомых, в том числе и моя жена и дети.... Выжили не все из знакомых, мою же семью пока, к счастью, миновало. Почему - пока? Да просто я упорно не захотел болеть пока болела семья и могу таки прихватить в любой момент..... А это все контингент около 40 лет +-5 лет.
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28k
Alex Антон Семёныч 23 минуты назад
Ну-ну
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2k
Manul Лингам 21 минуту назад
Сейчас болею короной. И да. похоже на ОРВИ. Легкая слабость. Была температура 37.3 Не больше. Сейчас все норм только вкус и нюх полностью на 0. Ничего не чувствую. Прикольно чистить зубы пастой не чувствуя ее вкуса. Больше пока осложнений нет.
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48
Лингам Manul 17 минут назад
Конечно, именно по Вашему случаю можно судить о заболевании в целом. Подумаешь миллионы заболевших и десятки тысяч смертей.
Кстати, почитайте об осложнениях от заболевания, поражает мозг.
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6k
KOSTELLO Антон Семёныч 5 минут назад
Путем на кладбище?
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2k
Max Lu 50 минут назад
как и со многими другими болезнями: всегда будут тяжёлые случая. важно каков процент тяжёлых случаев
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3k
tamin Max Lu 41 минуту назад
Вообще не важно. А вот когда отца начнешь хоронить мысои о процентах возникают в последнюю очередь, а вместо этого возникает желание убить всех отпускников и адептов секты вы все врете
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2k
Max Lu tamin 37 минут назад
самих себя то можно обезопасить или в чём проблема? мне например люди не мешают и нигде толкучки опасной нет... но это может у меня только так
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1k
Brataxe tamin 14 минут назад
А желание убить тех, кто закрывал больницы, сокращал мед персонал и убирал койки не возникает?
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658
Кукулькан 55 минут назад
Бегите! Спасайтесь!
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