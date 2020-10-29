"Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам

47-летний Йозеф Кметьо записал видеообращение за несколько минут до госпитализации. Мужчина заметил, что сам является ярким примером ковид-диссидента, который вынужден менять убеждения, на собственном опыте столкнувшись с тем, что раньше отрицал.
Йозеф Кметьо, заразившийся коронавирусом, в ожидании машины "Скорой помощи" записал видео, в котором обратился к своим друзьям и подписчикам с просьбой "не попадать под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным". Таким когда-то, по словам блогера, он был сам. Однако вирус не выбирает, и Кметьо заболел COVID-19. Ролик был выложен в аккаунте Йозефа в Фейсбук.
Инфекция серьезно поразила легкие мужчины и на видео заметно, как ему тяжело говорить. К сожалению, врачи не сумели помочь Йозефу и через 6 часов после госпитализации он скончался.
Русскоязычный перевод обращения погибшего блогера повлек за собой дискуссию в рунете.
Среди интернет-пользователей нашлось немало тех, кто усомнился в смерти блогера, были и те, кто по традиции твердили о том, что коронавирус - разновидность обычного гриппа с похожим процентом смертности.
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Это болезнь, конечно же она не для всех опасна, но проблема в том, что она на пике сейчас и заболеть может большая часть населения, от того что некоторые перенесли легко, не значит, что так будет со всеми остальными. Думать надо не только о себе в данном случае, а об окружающих тоже. Но умный сам знает и можно не напоминать, дурак найдёт тысячу объяснений почему именно ему дозволено нарушать любые запреты.
симптомы поражения ипритом:
https://meduniver.com/Medical/Neotlogka/988.htmlhttps://meduniver.com/Medical/Neotlogka/988.html
симптомы поражения зарином:
https://worldcupski.ru/zarin-vozdeistvie-na-cheloveka-priznaki-porazheniya-zarinom-legkaya/https://worldcupski.ru/zarin-vozdeistvie-na-cheloveka-priznaki-porazheniya-zarinom-legkaya/
Один недегазованный способен "перезаразить" всю палату и медицинский персонал...
это чё за говнище у них в головах? ведь это какой-то психоз. прям обосрутся если наденут маску
И телефон, его тоже надо протирать, это может быть главный источник переноса инфекции
Желаю всем Фомам загнуться от Covid19, прежде чем они успеют разнести заразу.
Кстати, почитайте об осложнениях от заболевания, поражает мозг.