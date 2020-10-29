У российских летучих мышей нашли коронавирус

Учёные Роспотребнадзора обнаружили у летучих мышей в России коронавирус. Специалисты отметили, что опасными могут быть не только рукокрылые, но и лисы и ежи. Вот правда о каком именно вирусе идёт речь не сообщается. Чтобы это выяснить, исследовать рукокрылых будут ещё два года.
Порой просто поражает желание "некоторых" совершить сенсацию, распространяя панику среди населения.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у обитающих в России летучих мышей, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Анна Сперанская.
Вот только какой именно коронавирус обнаружили у рукокрылых, не сообщается. Другими словами, это может быть любой из сотен коронавирусов, известных науки. Зато, российские СМИ уже успели сообщить своим читателям о том, что российские летучие мыши заразны. Стоит добавить, что как минимум 100 видов животных являются переносчиками вирусов и опасных болезней.
В материале РИА Новости Сперанская так же заявила, что у летучих мышей "заодно" нашли последовательности геномов целого ряда других вирусов.
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Ну не выбрасывать же .
А если повторить часа три может вирус уйдет, и бульони с чесночными сухариками.
Так ранее они про собак говорили. Про кошек позднее, наверно вывалят.
Представьте реки крови в городах, когда этот "надзор" ОБЯЖЕТ уничтожать всех животных в России, как ранее ОБЯЗАЛ все носить намордники..