У российских летучих мышей нашли коронавирус

Порой просто поражает желание "некоторых" совершить сенсацию, распространяя панику среди населения.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у обитающих в России летучих мышей, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Анна Сперанская.

Вот только какой именно коронавирус обнаружили у рукокрылых, не сообщается. Другими словами, это может быть любой из сотен коронавирусов, известных науки. Зато, российские СМИ уже успели сообщить своим читателям о том, что российские летучие мыши заразны. Стоит добавить, что как минимум 100 видов животных являются переносчиками вирусов и опасных болезней.

В материале РИА Новости Сперанская так же заявила, что у летучих мышей "заодно" нашли последовательности геномов целого ряда других вирусов.