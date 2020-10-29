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У российских летучих мышей нашли коронавирус

У российских летучих мышей нашли коронавирус (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 16:08
Сообщество : Пандемия
Метки: Роспотребнадзор   животные   интересное   коронавирус   летучие мыши   пандемия   россия   фото   
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Учёные Роспотребнадзора обнаружили у летучих мышей в России коронавирус. Специалисты отметили, что опасными могут быть не только рукокрылые, но и лисы и ежи. Вот правда о каком именно вирусе идёт речь не сообщается. Чтобы это выяснить, исследовать рукокрылых будут ещё два года.

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Метки: Роспотребнадзор   животные   интересное   коронавирус   летучие мыши   пандемия   россия   фото   
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8  комментариев
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114
евгений 2 часа назад
Ну все, с понедельника сажусь на диету, раз такое дело. Больше никаких летучих мышей, лис и ежей
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8
Александр Павловский 16 минут назад
Цыгане то как теперь?(((
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128
Леший 55 минут назад
Неужели, прежде, чем писать посты, или копировать, нельзя научиться русскому языку?!!!
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3k
Александр Зотов Час назад
теперь их обяжут в масках летать?
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604
max Час назад
Ляяя, хотел на ужин летучию мышку гриль, с жаренной картошечкой.
Ну не выбрасывать же .
А если повторить часа три может вирус уйдет, и бульони с чесночными сухариками.
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16k
Андрей Иванов Час назад
Короновируса бояться, ёжиков не есть
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18k
pssst 2 часа назад
а че есть-то тогда россиянам? Вся ж надежда на ежей была.
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29k
Volga_34 2 часа назад
"Учёные из ...надзора.." Типа "английских учёных"?
Так ранее они про собак говорили. Про кошек позднее, наверно вывалят.
Представьте реки крови в городах, когда этот "надзор" ОБЯЖЕТ уничтожать всех животных в России, как ранее ОБЯЗАЛ все носить намордники..
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