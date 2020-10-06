Опять закроют? В течении двух недель в России могут ввести карантин

В течение двух недель в России снова могут ввести карантин, сообщают источники URA.RU в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Если число заболевших будет расти, то ввод масштабного карантина не избежать.

«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», - сообщил курганский чиновник. Собеседники агентства в Тюменской и Свердловской областях говорят о возможном закрытии движения между регионами.

Так же сообщают, что ужесточение карантинных мер напрямую зависит от ситуации в Москве, на которую регионам предстоит равняться.

«Решение о тотальном карантине в Москве будет приниматься Собяниным после 19 октября, когда закончатся каникулы в школах. Еще есть посыл, чтобы не закрывать все одномоментно, как было в первый раз, а действовать постепенно. Так удастся подготовить население к жестким мерам и не вызвать сильного недовольства», — поделился планами столичных чиновников инсайдер.