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Сообщество Пандемия 485 постов • 81 подписчик подписаться
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Опять закроют? В течении двух недель в России могут ввести карантин

Опять закроют? В течении двух недель в России могут ввести карантин (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 14:18
Сообщество : Пандемия
Метки: интересное   карантин   коронавирус   пандемия   россия   самоизоляция   фото   
1651
2
В СМИ появилась информация, что нас снова ждёт режим самоизоляции в конце октября. Источники сообщают, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной.

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Метки: интересное   карантин   коронавирус   пандемия   россия   самоизоляция   фото   
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25  комментариев
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19k
предводитель дворянства! Час назад
П.и.д.о.р.а.с.ы!Народ для бунта разогревают похоже...Банда грефов не успокоится.
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10k
Иван Васильевич предводитель дворянства! Час назад
Проклятые бояре! На что только не пойдут, чтобы не дать царю-батюшке окончательно поднять Россию с колен!


20 лет уже, как наш государственник-патриот ведёт с ними неравный бой и никак не может одолеть супостата! И уж как только он их не изводит многоходовками и хитрыми планами - то в правительство назначит, то в руководство госкорпораций и банков, то медалями наградит - всё бесполезно! Живучие гады! Ничем их не возьмёшь!

Проклятые бояре! На что только не пойдут, чтобы не дать царю-батюшке окончательно поднять Россию с колен! 20 лет уже, как наш государственник-патриот ведёт с ними неравный бой и никак не может одолеть супостата! И уж как только он их не изводит многоходовками и хитрыми планами - то в правительство назначит, то в руководство госкорпораций и банков, то медалями наградит - всё бесполезно! Живучие гады! Ничем их не возьмёшь!
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16k
Феникс 17 минут назад
Опять будут месяц тянуть, пока очереди из скорых на МКАДе не выстроятся уже...

Введите уже нормальное ЧС!
Сколько можно придуриваться!
ЧС, доведите наконец испытания вакцины до конца и произведите 80 млн доз.
Где вакцинация??
На кой фиг вы грабили то эти 20 лет? Куда пошли акцизы на бензин? Может стоит продать уже пару дворцов, что бы народ не поднял на вилы?
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6k
Сгусток позитива 40 минут назад
снова мля истерия ....
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39
Андрей 42 минуты назад
Карантина и ЧС не будет - это дорого!
Самоизоляция, а там как пойдет.
Интересно, а укладчики плитки и бордюров тоже будут изолироваться?!
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6k
Влад Андрей Полчаса назад
да ты что?! как же без них мы выживем?! скажешь тоже...
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2k
aleksei Андрей 2 минуты назад
Москва без них пропадет, как бюджет то пилить
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4k
Бу 43 минуты назад
Как же они достали со своим карантином
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5k
Николай 45 минут назад
Добить что... нельзя добить то чего уже нет...
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12k
aalexey3 53 минуты назад
Я знаю как побороть пандемию барановируса! Нужно назначить какие-нибудь выборы. Лучше выборы царя на пожизненное правление... Вот увидите, к выборам вирус сразу сойдёт на нет!
А если серьёзно... То голову трахать с этим вирусом будут вплоть до следующего сентября - выборов в госдуру.
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6
dimitris Час назад
а Хабаровск не хотят получить взамен? не все глупые уже,как весной. фуфлодемия бумажная уже не прокатит с рисование цифр от балды.
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8k
Голос Вселенной Час назад
Мэрия прям бежит, спотыкается нам всем объяснить, почему вирус вернулся... По-моему этот вопрос уже давно стал риторическим, да и ответ на него очевиден...
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4k
Сергей Час назад
Чо то в голосования как то не задумывались.
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8k
Голос Вселенной Час назад
В течениИ реки, в течениЕ времени...
Автор, исправь заголовок!!
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2k
kappaneed Голос Вселенной 57 минут назад
Может автор философ, и ход времени, он воспринимает, как течение реки))
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8k
Голос Вселенной kappaneed 49 минут назад
Действительно, все сходится... Содержание статьи тоже достаточно философское...
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3k
Денис Колосов Час назад
Карантин будут вводить исходя из загрузки свободных мест в больницах.. кол-во заболевших -не особо принципиально, важно кол-во свободных коек.. Когда 85% (основные+резервные) будет занято, введут жесткие меры, несмотря на потери в экономике.. А что делать, если у нас народ не понимает-(( Просят лишний раз не шастать в людных местах без намордника, а пох.. Потом начнется вселенский вой, спасите, без денег оставили-( сократили-(
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853
Алексей Заг Денис Колосов 53 минуты назад
Намордник не помогает. Когда я заболел Ковидом, до заражения носил маску везде, обрабатывал антисептиком все вокруг и заболел. 2 недели сидел на карантине с женой и ребенком, они не заболели. 2 друга, так же заболели, а члены их семей, нет. Антител у моей жены и ребенка нет. За день до появления симптомов, был с друзьями в бане, парились, выпивали и т.д. Из них никто не заразился. Вопрос: как же тогда переносится Ковид?
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3k
Денис Колосов Алексей Заг 43 минуты назад
Маска помогает не заразить других(( Просто более 50% никаких симптомов не испытывают.. Вот дети, в 99.9% у них ковид, как легкая простуда..А заражают они будь здоров..У нас в группе в садике так было, дети как ни в чем не бывало, а воспитательницы слегли..А дети бегали по улицам, играли, проверили, у большинства антитела есть. Но снова, заболели не все дети и не все их родители. Видимо часть людей не восприимчивы..
Вобщем маска нужна, для защиты окружающих..
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853
Алексей Заг Денис Колосов 36 минут назад
И как же она защитит окружающих? Если вы в ней чихнете или начнете кашлить, то вирус через маску пролетит, как будто этой маски и нет. Вот слюну она остановит, а вирус нет
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3k
Денис Колосов Алексей Заг Полчаса назад
неа, когда вы вдыхаете, много воздуха сбоку просачивается, при выдохе же, большая часть через маску проходит и там и остается
https://www.bbc.com/russian/features-52835770https://www.bbc.com/russian/features-52835770
"Авторы статьи в Science отмечают, что маски действительно обеспечивают нас важным барьером, снижая число вредных вирусов в выдохе больных с незначительными симптомами или вообще без таковых."
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853
Алексей Заг Денис Колосов 18 минут назад
https://habr.com/ru/post/507222/https://habr.com/ru/post/507222/ вот более развернуто.
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−80
Алещенко Олександр Час назад
Масочный заводик перестаёт прибыль приносить?
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3k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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904
DrKlizmi Час назад
Какая неожиданность,кто бы мог подумать!
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