Опять закроют? В течении двух недель в России могут ввести карантин

В течение двух недель в России снова могут ввести карантин, сообщают источники URA.RU в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Если число заболевших будет расти, то ввод масштабного карантина не избежать.
«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», - сообщил курганский чиновник. Собеседники агентства в Тюменской и Свердловской областях говорят о возможном закрытии движения между регионами.
Так же сообщают, что ужесточение карантинных мер напрямую зависит от ситуации в Москве, на которую регионам предстоит равняться.
«Решение о тотальном карантине в Москве будет приниматься Собяниным после 19 октября, когда закончатся каникулы в школах. Еще есть посыл, чтобы не закрывать все одномоментно, как было в первый раз, а действовать постепенно. Так удастся подготовить население к жестким мерам и не вызвать сильного недовольства», — поделился планами столичных чиновников инсайдер.
Так же «Ведомости» сообщили о том, что мэрия Москвы задумывая об ужесточении карантина, если иные методы не сработают.
«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», – сказал источник «Ведомостей»
Источник:
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20 лет уже, как наш государственник-патриот ведёт с ними неравный бой и никак не может одолеть супостата! И уж как только он их не изводит многоходовками и хитрыми планами - то в правительство назначит, то в руководство госкорпораций и банков, то медалями наградит - всё бесполезно! Живучие гады! Ничем их не возьмёшь!
Введите уже нормальное ЧС!
Сколько можно придуриваться!
ЧС, доведите наконец испытания вакцины до конца и произведите 80 млн доз.
Где вакцинация??
На кой фиг вы грабили то эти 20 лет? Куда пошли акцизы на бензин? Может стоит продать уже пару дворцов, что бы народ не поднял на вилы?
Самоизоляция, а там как пойдет.
Интересно, а укладчики плитки и бордюров тоже будут изолироваться?!
А если серьёзно... То голову трахать с этим вирусом будут вплоть до следующего сентября - выборов в госдуру.
Автор, исправь заголовок!!
Вобщем маска нужна, для защиты окружающих..
https://www.bbc.com/russian/features-52835770https://www.bbc.com/russian/features-52835770
"Авторы статьи в Science отмечают, что маски действительно обеспечивают нас важным барьером, снижая число вредных вирусов в выдохе больных с незначительными симптомами или вообще без таковых."