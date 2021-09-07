Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты

Национальное космическое управление Китая (CNSA) поделилось новыми снимками с марсохода Zhurong на этой неделе. Это случилось в честь важной даты - марсоход уже 100 дней находится на поверхности планеты в рамках миссии Tianwen-1. В середине сентября он перейдет в безопасный режим из-за положения солнца на одной линии с Землей и Марсом. Солнце будет препятствовать связи между зондами и наземными станциями, поэтому марсоход будет работать при ограниченной мощности и на время приостановит связь с Землей.