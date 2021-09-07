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Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты

Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 12:31
Сообщество : Космос
Метки: ynews   космос   марс   марсоход   мир   новости   планеты   фото   
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Китайский марсоход Zhurong уже 100 дней находится на поверхности красной планеты. В честь этой даты показали новые панорамные снимки Марса, которые сделал ровер. В середине сентября он перейдёт в "безопасный режим" более чем на месяц.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   космос   марс   марсоход   мир   новости   планеты   фото   
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Serg2001 56 минут назад
А вот и фотограф!... ))
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