Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты

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Китайский марсоход Zhurong уже 100 дней находится на поверхности красной планеты. В честь этой даты показали новые панорамные снимки Марса, которые сделал ровер. В середине сентября он перейдёт в "безопасный режим" более чем на месяц.
Национальное космическое управление Китая (CNSA) поделилось новыми снимками с марсохода Zhurong на этой неделе. Это случилось в честь важной даты - марсоход уже 100 дней находится на поверхности планеты в рамках миссии Tianwen-1. В середине сентября он перейдет в безопасный режим из-за положения солнца на одной линии с Землей и Марсом. Солнце будет препятствовать связи между зондами и наземными станциями, поэтому марсоход будет работать при ограниченной мощности и на время приостановит связь с Землей.
Шестиколесный марсоход весом 240 кг и высотой 1,85 м, работающий на солнечных батареях, оснащен несколькими камерами для съемки марсианского ландшафта и шестью приборами. Они предназначены для анализа климатических условий, химических соединений, магнитных полей, а также для подземного поиска. Марсоход постоянно отправляет фотографии и данные через орбитальный аппарат Tianwen-1.
На новых панорамных снимках, отправленных марсоходом, видны его солнечные панели и антенна, а также дюны равнины под названием Утопия, диаметр которой составляет 3300 км. После перерыва на "безопасный режим" ровер заработает вновь, и после этого китайские ученые планируют больше изучить равнину Утопия.
Марсоход Zhurong отправился в путь с Земли в июле 2020 года. Перед посадкой на Марс он провел около трех месяцев на его орбите. Он успешно приземлился на равнине Утопия 15 мая, а 22 мая начал работу на красной планете. С того дня он преодолел расстояние в 1064 метра, собирая по пути ценные научные данные и делая снимки.
За 100 дней марсоход преодолел 1064 метра к югу от точки посадки (отмечена красной звездочкой)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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