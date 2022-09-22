Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние

По данным НАСА, на следующей неделе Юпитер приблизится к Земле на самое близкое расстояние с октября 1963 года. Самая большая планета Солнечной системы будет находиться в 590 млн километров от нашей планеты. При этом в самой дальней точке Юпитер обычно находится на расстоянии около 960 миллионов километров от Земли. Наблюдать это явление можно вечером 26 сентября. В этот момент произойдет оппозиция, при которой Юпитер расположится прямо напротив Солнца.