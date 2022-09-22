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По данным NASA, на следующей неделе - 26 сентября, - Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние. Планета-гигант покажется невероятно яркой в ночном небе, и будет находиться на расстоянии около 590 миллионов километров от Земли.
По данным НАСА, на следующей неделе Юпитер приблизится к Земле на самое близкое расстояние с октября 1963 года. Самая большая планета Солнечной системы будет находиться в 590 млн километров от нашей планеты. При этом в самой дальней точке Юпитер обычно находится на расстоянии около 960 миллионов километров от Земли. Наблюдать это явление можно вечером 26 сентября. В этот момент произойдет оппозиция, при которой Юпитер расположится прямо напротив Солнца.
Хотя приближение Юпитера происходит каждые 13 месяцев, этот случай - уникален, из-за настолько близкого расположения планеты. Юпитер - одна из немногих планет, которые можно увидеть невооруженным глазом, но НАСА все же рекомендует использовать телескопы (4-дюймовый телескоп в приоритете): "В хороший телескоп можно будет увидеть полосы Юпитера, а также три или четыре галилеевых спутника. Кстати, Галилей наблюдал их с помощью телескопов 17 века. Не забудьте об устойчивом креплении телескопа," - сказал Адам Кобельски, астрофизик-исследователь из Центра космических полетов НАСА.
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Юпитер имеет 80 спутников, самые крупные из которых - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. По словам специалиста, лучше всего планету можно будет разглядеть на большой высоте, в темном месте с минимальным количеством света и городских огней. "Виды будут захватывающими в течение нескольких дней до и после 26 сентября. Помимо Луны, это будет один из самых ярких объектов в ночном небе," - продолжил астрофизик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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