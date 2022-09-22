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Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние

Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние

Автор:
22 сентября 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   в мире   интересное   космос   новости   планета   планеты   солнечная система   фото   юпитер   
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По данным NASA, на следующей неделе - 26 сентября, - Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние. Планета-гигант покажется невероятно яркой в ночном небе, и будет находиться на расстоянии около 590 миллионов километров от Земли.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Галактика   в мире   интересное   космос   новости   планета   планеты   солнечная система   фото   юпитер   
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4  комментария
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Lexx Час назад
Так в какую сторону смотреть? Венера и Сириус тоже яркие.
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Roman 53 минуты назад
Про "невероятную" яркость как обычно журнашлюшное враньё. Хрен там кто глазом разницу заметит.
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