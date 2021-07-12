Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса

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Китайское национальное космическое агентство опубликовало пять новых изображений Марса, сделанных китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден марсианский пейзаж, камни на поверхности планеты и следы шин марсохода. "Чжуронг" усмешно приземлился на Красной планете 15 мая и с тех пор осуществляет там своюнаучную миссию.
Китайское национальное космическое агентство опубликовало пять новых изображений Марса, сделанных китайским марсоходом марсоходом "Чжуронг". На снимках видны камни на поверхности Марса и следы от шин транспортного средства.
Первое изображение показывает марсианский пейзаж, отображенный с помощью детектора поверхностных компонентов и климатического детектора с марсохода. Снимок сделан в тот момент, когда "Чжуронг" пересекает Утопию Планитию, обширную лавовую равнину на севере Красной планеты.
На втором снимке также отчетливо видна поверхность Марса.
Первое изображение показывает марсианский пейзаж, отображенный с помощью детектора поверхностных компонентов и климатического детектора с марсохода. Снимок сделан в тот момент, когда "Чжуронг" пересекает Утопию Планитию, обширную лавовую равнину на севере Красной планеты.
На втором снимке также отчетливо видна поверхность Марса.
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На третьем и четвертом снимках видны камни на поверхности, а также следы шин, оставленные марсоходом. На последнем цветном изображении также можно увидеть следы шин, а также солнечные панели и антенну марсохода.
Первый китайский марсоход "Чжуронг" 15 мая успешно приземлился на Утопии Планиция, обширной лавовой равнине Марса.
Первый китайский марсоход "Чжуронг" 15 мая успешно приземлился на Утопии Планиция, обширной лавовой равнине Марса.
Китайский марсоход покинул Землю в июле 2020 года на китайском космическом корабле "Тяньвэнь-1" который вышел на марсианскую орбиту в феврале. Названный в честь китайского бога огня, "Чжуронг" уже провел на Марсе 54 дня, преодолев, по сообщениям новостных агентств Китая, более 300 метров.
Во время своего пребывания на Красной планете "Чжуронг" двигался на юг, разведывая возможные маршруты и фотографируя марсианский пейзаж. В рамках научных экспериментов, как сообщают китайцы, марсоход использовал свой радар для обследования поверхности, метеорологический монитор и детекторы магнитного поля.
Во время своего пребывания на Красной планете "Чжуронг" двигался на юг, разведывая возможные маршруты и фотографируя марсианский пейзаж. В рамках научных экспериментов, как сообщают китайцы, марсоход использовал свой радар для обследования поверхности, метеорологический монитор и детекторы магнитного поля.
«Чжуронг» опустился на Марс 15 мая в 7:18 по пекинскому времени (12:18 по московскому времени), хотя по данным агентства "Синьхуа", прошло более часа, прежде чем наземные диспетчеры смогли подтвердить, что посадка прошла успешно.
Китайские исследователи используют марсоход для анализа марсианской почвы и атмосферы, получения изображений и составления карт, а также поиска воды и признаков древней жизни. На марсоходе есть аппаратура связи и он может связываться с Землей через орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1". Кроме того, "Чжуронг" оснащен специализированным радаром для подземных исследований, отображающим структуру марсианской почвы наглубине до 100 метров под поверхностью планеты, детектором поверхностного магнитного поля Марса для наблюдения за магнитным полем, а также специально скорструированный для исследования Марса метеорологический измерительный прибор для изучения марсианской погоды.
Другие инструменты марсохода, такие, как детектор состава почвы, многоспектральная камера и навигационно-топографическая камера, измеряют химический состав горных пород, отображают длину световых волн, а также делают снимки и и наносят на карту поверхность Марса.
Китайские исследователи используют марсоход для анализа марсианской почвы и атмосферы, получения изображений и составления карт, а также поиска воды и признаков древней жизни. На марсоходе есть аппаратура связи и он может связываться с Землей через орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1". Кроме того, "Чжуронг" оснащен специализированным радаром для подземных исследований, отображающим структуру марсианской почвы наглубине до 100 метров под поверхностью планеты, детектором поверхностного магнитного поля Марса для наблюдения за магнитным полем, а также специально скорструированный для исследования Марса метеорологический измерительный прибор для изучения марсианской погоды.
Другие инструменты марсохода, такие, как детектор состава почвы, многоспектральная камера и навигационно-топографическая камера, измеряют химический состав горных пород, отображают длину световых волн, а также делают снимки и и наносят на карту поверхность Марса.
Посадочный модуль, доставивший "Чжуронг" на поверхность планеты, спускался в марсианской атмосфере в течение семи минут, которые вошли в историю китайских космических исследований как "семь минут ужаса". Сложный процесс посадки на Марс происходит быстрее, чем радиосигналы могут достигнуть Земли, поэтому ученым остается только ждать,надеясь, что все прошло штатно.
Посадка "Чжуронга" сделала Китай первой страной, которая успешно выполнила выход на орбиту Марса, посадку и включение марсохода в работу с первой попытки. Это не удалось двум другим странам, которые на сегодня сумели достичь Красной планеты - США и России.
Посадка "Чжуронга" сделала Китай первой страной, которая успешно выполнила выход на орбиту Марса, посадку и включение марсохода в работу с первой попытки. Это не удалось двум другим странам, которые на сегодня сумели достичь Красной планеты - США и России.
После успешной посадки марсохода в мае председатель КНР Си Цзиньпин направил "теплые поздравления и искренние приветствия всем, участвовавшим в миссии по исследованию Марса".
Китай активно развивает свою космическую программу. Он отправил астронавтов в космос, запустил зонды на Луну и доставил на Землю первые за 45 лет образцы лунного грунта, а также посадил марсоход на Марс. В апреле 2021 года китайцы также запустили "Тяньхэ" - главную секцию постоянной космической станции, призванной составить конкуренцию Международной космической станции (МКС).
Китай активно развивает свою космическую программу. Он отправил астронавтов в космос, запустил зонды на Луну и доставил на Землю первые за 45 лет образцы лунного грунта, а также посадил марсоход на Марс. В апреле 2021 года китайцы также запустили "Тяньхэ" - главную секцию постоянной космической станции, призванной составить конкуренцию Международной космической станции (МКС).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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