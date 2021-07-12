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Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса

Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса (7 фото)

Автор:
12 июля 2021 18:32
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Китай   космические фотографии   космос   марсоход   наука   новости   путешествие на Марс   
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Китайское национальное космическое агентство опубликовало пять новых изображений Марса, сделанных китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден марсианский пейзаж, камни на поверхности планеты и следы шин марсохода. "Чжуронг" усмешно приземлился на Красной планете 15 мая и с тех пор осуществляет там своюнаучную миссию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Китай   космические фотографии   космос   марсоход   наука   новости   путешествие на Марс   
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6  комментариев
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3k
RALEXXX Час назад
"Чжуронг" усмешно приземлился на Красной планете 15 мая"
Приземлился на Марсе?
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1k
Fara Zolkin 6 минут назад
Китайцы молодцы, что сказать!! А мы все про батуте рассказываем. Профукали мы много чего...
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6k
dikijjim 11 минут назад
тибериум прям на поверхности блестит.
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52k
Похабыч 52 минуты назад
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