Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса

«Чжуронг» опустился на Марс 15 мая в 7:18 по пекинскому времени (12:18 по московскому времени), хотя по данным агентства "Синьхуа", прошло более часа, прежде чем наземные диспетчеры смогли подтвердить, что посадка прошла успешно.

Китайские исследователи используют марсоход для анализа марсианской почвы и атмосферы, получения изображений и составления карт, а также поиска воды и признаков древней жизни. На марсоходе есть аппаратура связи и он может связываться с Землей через орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1". Кроме того, "Чжуронг" оснащен специализированным радаром для подземных исследований, отображающим структуру марсианской почвы наглубине до 100 метров под поверхностью планеты, детектором поверхностного магнитного поля Марса для наблюдения за магнитным полем, а также специально скорструированный для исследования Марса метеорологический измерительный прибор для изучения марсианской погоды.

Другие инструменты марсохода, такие, как детектор состава почвы, многоспектральная камера и навигационно-топографическая камера, измеряют химический состав горных пород, отображают длину световых волн, а также делают снимки и и наносят на карту поверхность Марса.