Факты о Южной Корее, которые вас поразят

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Южная Корея - это совсем другой, непривычный для нас мир. И рассказы очевидцев, знающих южнокорейскую жизнь изнутри, это подтверждают.
В Южной Корее падает рождаемость, число школьников уменьшается, поэтому в школу разрешили ходить неграмотным пенсионеркам, чтобы они могли научиться читать и писать
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В корейских поездах показывают "лечебные успокаивающие ролики", в которых нет ничего, кроме новорожденных щенков
В аэропорту Сеула на обратной стороне посадочного талона печатают схему прохода к вашему выходу на посадку
Во время покраски зданий жилого комплекса строители накрыли пленкой все машины, стоявшие во дворе, чтобы ненароком их не запачкать
В сеульском кафе Starbucks спитый кофе пакуют в мешочки и бесплатно раздают садоводам как удобрение
"Мне только что принесли продуктовый набор, который корейское государство раздает всем людям в карантине"
В Южной Корее ввели вот такие наземные светофоры на уровне асфальта, чтобы не, кто постоянно смотрит в смартфон, все же видели сигналы светофора
"В Южной Корее при входе на пляж вам измерят температуру и наклеят вот такую наклейку. Если она пожелтеет, вам измерят температуру еще раз"
Скамейка в парке Сеула со встроенной солнечной батареей снабжена USB-портом и беспроводной зарядной станцией
Необычный способ вдохновить людей пользоваться лестницей - который, впрочем, все равно не очень-то работает
В городе Ансане каждые полкилометра на тротуаре можно встретить "островки отдыха" для пешеходов
К тортам, которые продаются в магазине, в Южной Корее обычно прилагается пластиковый нож, внутри которого спрятаны свечи и спички
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Своими глазами видел как подавляют мирную демонстрацию, даже видео успел снять, на несколько сотен демонстрантов было несколько тысяч полицейских. Демонстрантов предупредили пар раз, затем залили газом, давили щитами, били дубинками, прямо под щиты, потом холщовый мешок на голову, пластиковая стяжка на руки за спиной и в автобусы сложили. Быстро, эффективно, не щадили никого, не зависимо от возраста и пола. До часу ночи не мог попасть в отель. Отлавливали в центре последних демонстрантов, которые успели убежать.
- В Сеуле невероятный рыбный рынок, почти любую покупку готовы за небольшую плату приготовить в кафе на втором этаже этого же рынка.
- В Корее пьют почти все и почти всё, что можно. Поколение постарше обожает "ерш" и считает этот коктейль местным изобретением. Реклама местной водки (Соджу), вообще шедевральна: "три очень милые девушки после университета, сидят на вокзале и ждут свою электричку. Они устали им скучно. И тут одна из них достает из рюкзака бутылку водки и стаканчики и все это под радостную музыку.
- К народной медицине в Корее относятся очень серьезно. Небольшой магазинчик продающий "жопы летучих мышей" и "крылья пурпурного дракона, пойманного в лунную ночь под северным склоном горы" может быть оборудован как серьезная химическая лаборатория. Дистилляторы, автоклавы и т.д.
- Баня в Корее это нечто невероятное. В Сеуле множество банных комплексов и они дико популярны. Люди приходят туда после работы, ночуют там же и утром прямо оттуда идут на работу. В бане есть столовая, два десятка залов с разной температурой, кинотеатры, массажные комнаты, медицинские кабинеты, большие спальни и т.д.
- Корейцы фанаты пластической хирургии, один из самых популярных подарков на совершеннолетие - сертификат на пластику.
- В Корее есть мясной рынок, где по твоему заказу палками забивают собаку, разделывают и выдают тебе аккуратный сверток с мясом и костями. Собачатину ест в основном старшее поколение. А вот молодежь идет в кафе где они могут поиграть с собачкой, покормить собачку и потискать, так как не могут позволить завести себе собаку.
- Удивительное переплетение истории с современным миром. Древние храмы органично вписаны в современную застройку и не теряются между небоскребами. Пройдя по узенькой старинной улочке, где в аквариумах продают живых угрей и черепах, можно попасть в невероятно красивый и современный парк, а уже через 500метров стоять перед небоскребом.
- Корейцы постоянно работают, если кореец не работает, значит он либо помер, либо пьян на столько, что работать не может.
- Деревни в Корее невероятно отличаются друг от друга. В одной ощущаешь себя, как в музее под открытым небом, тебе окружают аккуратные домики с каменными стенами и традиционными крышами, иногда попадаются шикарные виллы с видовыми террасами. А в другой возникает чувство, что ты находишься на задворках Колумбии и хочется не фотографировать и смотреть по сторонам, а быстрее сбежать.
- Корея "страна утренней свежести", все это верно до тех пор пока не начинается сезон заготовки кимчхи. Удивительное явление, когда вся страна массово ферментирует капусту. В эти дни утренней свежести не наблюдается совсем.
- Корейцы фанаты всего американского. Если ты белый, хорошо говоришь на английском на любой дискотеке ты будешь в центре внимания, стоит только намекнуть, что ты американец, один с дискотеке не уйдешь, правда и толку от этого много не будет, в лучшем случае до дома проводишь, кореянки стеснительные. Если скажешь, что ты русский, тебя будут опасаться, но относится очень уважительно, с девчонками будет сложно. А вот англичан не любят.
- В Южной Корее высокий уровень самоубийства среди молодежи
- Там вообще нет пшеничного хлеба )))
- Там собак едят
- 90% красивые кореянки это результат героического труда косметических хирургов
- Корейцы по черному бухают водку. Сам работал в корейской компании
- Нет вообще просторов как в России или в Казахстане. Везде понатыканы строения
- Северные соседи в любой момент могут бахнут ядренобетоном
Вот это вообще зачет...
Чтобы у нас были неграмотные пенсионеры, даже представить себе не могу. Как-то дико звучит. А в стране, производящей Гнусмас, это оказывается запросто...
- А еще борются за звание страны высокой культуры и быта! Позор! Позор! (с) ... ))
Определитесь. Человек должен развиваться, иначе он скатывается к животному состоянию или биомусора.
- рабочая неделя в России - 40 часов, а в Корее - 52
- в среднем, в году порядка 8 выходных дней
- работа по субботам - это совершенно нормально
- работа до 11 вечера - тоже. У нас шеф постоянно приходил на работу только после обеда чтобы следить кто уходит с работы раньше него.
- медицинской страховки нет. Если ты заболел - врач будет тебя "лечить" пока не вытянет все деньги
- тебе могут выписать месячный курс таблеток, но каждый день нужно приходить в больницу и брать рецепт на один день. Вход в поликлинику платный. Таблетки в аптеке - естественно, тоже.
- пенсий нет
- социальных пособий нет
- в крайнем случае государство может выдать тебе документ, разрешающий побираться в определенных местах (чтобы не портить картинку)
- Размер пенсии зависит от способа выхода на пенсию. Если вы выходите от государства, вам будут платить 200–300 USD в месяц, если вас отправили на отдых из крупной международной компании, пенсия может составить до 2 000 USD.
Будущие пенсионеры обязаны отчислять из своих доходов часть средств на своё содержание в старости. Освобождены от этой обязанности только:
временно безработные;
молодые люди, призванные в национальную армию;
студенты, которым не исполнилось 27-ми лет.
- Южная Корея реализует систему медицинского страхования, по которой лицо платит определенную сумму ежемесячного взноса в соответствии с его/ее доходом и имуществом. Став субъектом медицинского страхования, кореец сразу может по низким тарифам пользоваться медицинскими услугами, а также регулярно получать медицинское обследование. Национальная медицинская страховая корпорация оплачивает часть медицинских расходов застрахованных лиц.
Страховка покрывает от 50% до 95% лечения
- Жители Южной Кореи получают пособие по безработице в размере 1,98 млн вон (~ 120 тыс. руб), (~ 4000 руб) в день. (передай привет путину и его лживым прихвостням!)
Кроме того, после первых трех месяцев декретного отпуска, пособие по уходу за ребенком увеличено на 10%. Минимальная сумма выплат поднимется до 700 тыс. вон (~ 42 400 руб), максимальная до 1,2 млн вон (~ 73 000 руб)
Также размер выплат для отцов в «декрете» увеличится до 2,5 млн вон (~ 151 500 руб).
1. Кого интересует пенсия от крупной международной компании? Таких людей - единицы.
2. Пенсии для госслужащих введены совсем недавно в качестве эксперимента. Да и вряд ли кто-то из России рассчитывает пеерехать в Корею сразу на государственную должность.
3. Я там жил 7 лет. Из 30 человек, там решили остаться двое. Мы до сих пор иногда встречаемся., поэтому я знаю о чем говорю. А ты цитируешь рекламные ролики от частных страховых компаний, а не реальную политику государства.
Этак и про Москву можно страниц 10 написать. Да и про любую другую столицу миру.
Помню, в Корею завезли приборы МРТ. Потом был скандал - врачи назначали пациентам обязательно пройти МРТ. $500 за процедуру делили пополам.
Я хочу напомнить что в Корее нет никакой своей "школы медицины". Или каких-то там "традиций", "научных учебных кадров". Они сотни лет жили под оккупацией. Еще в 1950 году люди жили в землянках. Промышленность начала более-менее появляться только в 60-х.