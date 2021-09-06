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Факты о Южной Корее, которые вас поразят

Факты о Южной Корее, которые вас поразят (36 фото)

Автор:
06 сентября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: иной мир   интересно   неожиданно   познавательно   путешествия   удивительное рядом   факты   южная корея   
10881
36
Южная Корея - это совсем другой, непривычный для нас мир. И рассказы очевидцев, знающих южнокорейскую жизнь изнутри, это подтверждают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иной мир   интересно   неожиданно   познавательно   путешествия   удивительное рядом   факты   южная корея   
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7k
Ysik 3 часа назад
Факты какие-то не очень интересные. Был в Корее 5 лет назад. На тот момент меня многое что поразило. Стоило бы написать отдельный пост, но думаю что он будет немного устаревшим. Но пара фактов актуальны:
- Своими глазами видел как подавляют мирную демонстрацию, даже видео успел снять, на несколько сотен демонстрантов было несколько тысяч полицейских. Демонстрантов предупредили пар раз, затем залили газом, давили щитами, били дубинками, прямо под щиты, потом холщовый мешок на голову, пластиковая стяжка на руки за спиной и в автобусы сложили. Быстро, эффективно, не щадили никого, не зависимо от возраста и пола. До часу ночи не мог попасть в отель. Отлавливали в центре последних демонстрантов, которые успели убежать.
- В Сеуле невероятный рыбный рынок, почти любую покупку готовы за небольшую плату приготовить в кафе на втором этаже этого же рынка.
- В Корее пьют почти все и почти всё, что можно. Поколение постарше обожает "ерш" и считает этот коктейль местным изобретением. Реклама местной водки (Соджу), вообще шедевральна: "три очень милые девушки после университета, сидят на вокзале и ждут свою электричку. Они устали им скучно. И тут одна из них достает из рюкзака бутылку водки и стаканчики и все это под радостную музыку.
- К народной медицине в Корее относятся очень серьезно. Небольшой магазинчик продающий "жопы летучих мышей" и "крылья пурпурного дракона, пойманного в лунную ночь под северным склоном горы" может быть оборудован как серьезная химическая лаборатория. Дистилляторы, автоклавы и т.д.
- Баня в Корее это нечто невероятное. В Сеуле множество банных комплексов и они дико популярны. Люди приходят туда после работы, ночуют там же и утром прямо оттуда идут на работу. В бане есть столовая, два десятка залов с разной температурой, кинотеатры, массажные комнаты, медицинские кабинеты, большие спальни и т.д.
- Корейцы фанаты пластической хирургии, один из самых популярных подарков на совершеннолетие - сертификат на пластику.
- В Корее есть мясной рынок, где по твоему заказу палками забивают собаку, разделывают и выдают тебе аккуратный сверток с мясом и костями. Собачатину ест в основном старшее поколение. А вот молодежь идет в кафе где они могут поиграть с собачкой, покормить собачку и потискать, так как не могут позволить завести себе собаку.
- Удивительное переплетение истории с современным миром. Древние храмы органично вписаны в современную застройку и не теряются между небоскребами. Пройдя по узенькой старинной улочке, где в аквариумах продают живых угрей и черепах, можно попасть в невероятно красивый и современный парк, а уже через 500метров стоять перед небоскребом.
- Корейцы постоянно работают, если кореец не работает, значит он либо помер, либо пьян на столько, что работать не может.
- Деревни в Корее невероятно отличаются друг от друга. В одной ощущаешь себя, как в музее под открытым небом, тебе окружают аккуратные домики с каменными стенами и традиционными крышами, иногда попадаются шикарные виллы с видовыми террасами. А в другой возникает чувство, что ты находишься на задворках Колумбии и хочется не фотографировать и смотреть по сторонам, а быстрее сбежать.
- Корея "страна утренней свежести", все это верно до тех пор пока не начинается сезон заготовки кимчхи. Удивительное явление, когда вся страна массово ферментирует капусту. В эти дни утренней свежести не наблюдается совсем.
- Корейцы фанаты всего американского. Если ты белый, хорошо говоришь на английском на любой дискотеке ты будешь в центре внимания, стоит только намекнуть, что ты американец, один с дискотеке не уйдешь, правда и толку от этого много не будет, в лучшем случае до дома проводишь, кореянки стеснительные. Если скажешь, что ты русский, тебя будут опасаться, но относится очень уважительно, с девчонками будет сложно. А вот англичан не любят.
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7k
JeanLuk 3 минуты назад
Комментарий к фото
Хрень полная, на солнце - нагрелся, в воде - охладился. К тому же в воде она отклеится, либо если не отклеится - потом вместе с волосами отдирать ее?
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8k
Sapsan 57 минут назад
Ложка дегтя от себя)))
- В Южной Корее высокий уровень самоубийства среди молодежи
- Там вообще нет пшеничного хлеба )))
- Там собак едят
- 90% красивые кореянки это результат героического труда косметических хирургов
- Корейцы по черному бухают водку. Сам работал в корейской компании
- Нет вообще просторов как в России или в Казахстане. Везде понатыканы строения
- Северные соседи в любой момент могут бахнут ядренобетоном
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−54
Николай Гоголь Час назад
Очень конечно интересно, но о двух фактах, значимых для южной корее автор молчок, создаётся в впечатление чуток ........... Первое то что девочкам нам выпускной родители в качестве подарка дают деньги на пластическую операцию в юж. корее там все на этом помешаны. И второе о з8ой параллели не чего, хотя там тоже много интересного.
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6k
Rado Час назад
Ссылка www.youtube.com
?!
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28k
Aleks Час назад
В супермаркетах Южной Корее покупателям предлагаются тестовые образцы туалетной бумаги
Вот это вообще зачет...
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16k
Serg2001 Час назад
"в школу разрешили ходить неграмотным пенсионеркам"

Чтобы у нас были неграмотные пенсионеры, даже представить себе не могу. Как-то дико звучит. А в стране, производящей Гнусмас, это оказывается запросто...

- А еще борются за звание страны высокой культуры и быта! Позор! Позор! (с) ... ))
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36
Andruha 2 часа назад
Да ну нафиг, у Корейцев все вокруг работы и успешности, детям с детства прививают культ успешности, во столько ты закончишь школу, должен обезательно попасть в высшее учебное заведения, ты должен быть лучше и тд. стресс просто ужасный из-за этого люди пьют чтобы с ума не сойти. Коррупция у них тоже есть. Медицина дорогая, и не дай Бог серьёзно заболеть, останешься нищим. Я не вижу ничего хорошего там жить
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36
Andruha Максим 59 минут назад
Совершенно нет, но всему надо иметь меру, зачем работать до изможения и дабы не впасть в депрессию напиваться, от этого и здоровье потерять можно. А болеть совершенно не прикольно.
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9k
Сол Гудман 2 часа назад
Автобусные остановки в Южной Корее, с кондиционерами и зарядками для девайсов
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11k
Bill 3 часа назад
Специально для тех, кто решил перебраться в Корею, предупреждаю:
- рабочая неделя в России - 40 часов, а в Корее - 52
- в среднем, в году порядка 8 выходных дней
- работа по субботам - это совершенно нормально
- работа до 11 вечера - тоже. У нас шеф постоянно приходил на работу только после обеда чтобы следить кто уходит с работы раньше него.
- медицинской страховки нет. Если ты заболел - врач будет тебя "лечить" пока не вытянет все деньги
- тебе могут выписать месячный курс таблеток, но каждый день нужно приходить в больницу и брать рецепт на один день. Вход в поликлинику платный. Таблетки в аптеке - естественно, тоже.
- пенсий нет
- социальных пособий нет
- в крайнем случае государство может выдать тебе документ, разрешающий побираться в определенных местах (чтобы не портить картинку)
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108k
Москвичка 3 часа назад
Походу школота сделал первую вылазку "закордон". ))
Этак и про Москву можно страниц 10 написать. Да и про любую другую столицу миру.
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865
Алексей 3 часа назад
Я поражён!!!
Я поражён!!!Посмотреть
Я поражён!!!
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84k
Феофан 3 часа назад
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23k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
Про щеночков в поезде улыбнуло, это как у нас бы показывали маленьких поросят.
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23
Павел Сотников 3 часа назад
Корейцы живут в настоящем 21 веке. У них там всё очень круто. Я езжу туда отдыхать и прохожу там медицинский осмотр каждый год. Тестю там сложную операцию 10 лет назад сделали, а на родине на нём крест поставили
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23
Павел Сотников Bill 2 часа назад
При чём тут бесплатная медицина? В Корее я примерно за 20 000 рублей прохожу полное медобследование. Куча всевозможных аппаратов и анализов и меня не разводят на деньги
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1k
Георгий 4 часа назад
"Специальный телеканал для собак" в Корее - звучит очень двусмысленно.
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1k
Георгий 4 часа назад
Пешеходный светофор, дублируемый подсветкой тротуара есть в СПб на Малой Морской, недалеко от Исаакиевской площади. Выглядит любопытно.
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9k
Бендер Родригес 4 часа назад
В каждой стране есть свой му.дак на табуретке...
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868
neskaju20 4 часа назад
А человек откуда в Корею приехал, из деревни?
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8k
Maddy8 4 часа назад
Ни о чём, вот честно. Какое то: школьник впервые приехал в город.
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1k
smile_vologda 5 часов назад
Непонятно, почему скамейка за ограждением ?
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