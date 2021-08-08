Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить

"Чашей пыли" называют засушливые районы на западе США, где постоянно происходят пыльные бури. На первый взгляд, люди тут ни при чем - ведь мы не контролируем мать-природу. Однако и здесь неразумные действия человека усугубили проблему.

Цены на урожай в 1920-е годы были очень низкими, а стоимость техники - высокой. Чтобы компенсировать низкие закупочные цены, многие фермы на Среднем Западе начали заниматься сельским хозяйством на неокупаемых субмаргинальных землях. Эти земли уже были характерны потерями урожая, но действия фермеров усугубилипроблему. Чтобы сэкономить, земледельцы отказались от мероприятий по сохранению почвы. Это, в итоге, привело к увеличению площади засушливых земель, а значит - и к возникновению дополнительной пыли в 1930-х и 1940-х годах. Экологи отмечают, что фермеры были вынуждены "удалить естественные буферы между территориями и посадить дополнительные культуры. Сельскохозяйственные угодья были перегружены, чрезмерно вспаханы и незащищены. Почва стала еще более слабой и лишенной питательных веществ". Так негодные методы ведения сельского хозяйства привели к частому возникновению пыльных бурь.