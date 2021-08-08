Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить

2593
8
После каждой крупной техногенной аварии, инженеры тщательно разбираются в ее причинах. И зачастую выясняется: чтобы избежать глобальной катастрофы, следовало всего лишь чуть больше внимания уделить технике безопасности или обратить внимание на какую-то совершенную мелочь.
Катастрофа "Челленджера", 1986 год
28 января 1986 года космический шаттл "Челленджер" (STS-51L) взлетел с космодрома Кеннеди во Флориде. 73 секунды спустя шаттл взорвался, в результате чего погибли семь членов экипажа. В прямом эфире потрясенный американский народ с ужасом наблюдал чудовищный взрыв. Как оказалось, семь космонавтов погибли из-за неисправности уплотнительных колец шаттла. Они вышли из строя при высоких температурах, что привело к гибели людей. Катастрофы можно было бы легко избежать, если бы инженер НАСА Боб Эбелинг добился своего. Эбелинг ранее обратился к руководству НАСА и предупредил их о проблеме с уплотнительными кольцами. Но устранение проблемы привело бы к задержке запуска, поэтому его запрос был проигнорирован.
×
"Чаша пыли"
"Чашей пыли" называют засушливые районы на западе США, где постоянно происходят пыльные бури. На первый взгляд, люди тут ни при чем - ведь мы не контролируем мать-природу. Однако и здесь неразумные действия человека усугубили проблему.
Цены на урожай в 1920-е годы были очень низкими, а стоимость техники - высокой. Чтобы компенсировать низкие закупочные цены, многие фермы на Среднем Западе начали заниматься сельским хозяйством на неокупаемых субмаргинальных землях. Эти земли уже были характерны потерями урожая, но действия фермеров усугубилипроблему. Чтобы сэкономить, земледельцы отказались от мероприятий по сохранению почвы. Это, в итоге, привело к увеличению площади засушливых земель, а значит - и к возникновению дополнительной пыли в 1930-х и 1940-х годах. Экологи отмечают, что фермеры были вынуждены "удалить естественные буферы между территориями и посадить дополнительные культуры. Сельскохозяйственные угодья были перегружены, чрезмерно вспаханы и незащищены. Почва стала еще более слабой и лишенной питательных веществ". Так негодные методы ведения сельского хозяйства привели к частому возникновению пыльных бурь.
Цены на урожай в 1920-е годы были очень низкими, а стоимость техники - высокой. Чтобы компенсировать низкие закупочные цены, многие фермы на Среднем Западе начали заниматься сельским хозяйством на неокупаемых субмаргинальных землях. Эти земли уже были характерны потерями урожая, но действия фермеров усугубилипроблему. Чтобы сэкономить, земледельцы отказались от мероприятий по сохранению почвы. Это, в итоге, привело к увеличению площади засушливых земель, а значит - и к возникновению дополнительной пыли в 1930-х и 1940-х годах. Экологи отмечают, что фермеры были вынуждены "удалить естественные буферы между территориями и посадить дополнительные культуры. Сельскохозяйственные угодья были перегружены, чрезмерно вспаханы и незащищены. Почва стала еще более слабой и лишенной питательных веществ". Так негодные методы ведения сельского хозяйства привели к частому возникновению пыльных бурь.
Теракт на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год
5 сентября 1972 года группа палестинцев проникла в Олимпийскую деревню. Террористы убили двух израильских спортсменов и взяли в заложники девять человек. В результате перестрелки в аэропорту Мюнхена погибли девять израильских заложников и пять террористов.
Хотя обычно трудно определить, когда террористы нанесут удар, Мюнхенская резня на Олимпийских играх была предсказана почти с точностью до часа. Психолог Георг Зибер был нанят, чтобы проанализировать возможности различных катастроф во время игр. 21-й сценарий Зибера предупреждал о том, что вооруженные палестинцы могут проникнуть в Олимпийскую деревню и взять в заложники израильских спортсменов. Нападение произошло в 4 часа 10 минут утра - разница со сценарием Зибера составила лишь 50 минут. Увы, никто, по-видимому не дошел до 21-го пункта в списке психолога.
Хотя обычно трудно определить, когда террористы нанесут удар, Мюнхенская резня на Олимпийских играх была предсказана почти с точностью до часа. Психолог Георг Зибер был нанят, чтобы проанализировать возможности различных катастроф во время игр. 21-й сценарий Зибера предупреждал о том, что вооруженные палестинцы могут проникнуть в Олимпийскую деревню и взять в заложники израильских спортсменов. Нападение произошло в 4 часа 10 минут утра - разница со сценарием Зибера составила лишь 50 минут. Увы, никто, по-видимому не дошел до 21-го пункта в списке психолога.
Авария на АЭС "Фукусима-1"
Расплавление ядерного реактора на АЭС "Фукусима-1" произошло из-за конструкторской ошибки, близости реактора к океану и человеческого фактора, считают эксперты. Во-первых, ядерный реактор, расположенный в районе, где существовала угроза цунами, конструктивно не был способен выдерживать 15-метровые волны. Однако виновата была не только инженерия здания. Дизель-генераторы реактора не были защищены от непогоды и быстро вышли из строя во время шторма. Сотрудники так отчаянно пытались сохранить электричество на станции, что, как сообщается, они бегали по стоянке в поисках автомобильных аккумуляторов. Наконец, расследование аварии показало, что человеческий фактор, возможно, усугубил проблему. Как оказалось, многие рабочие станции были не штатными сотрудниками, а работали пократкосрочным контрактам, и уехали во время цунами, чтобы найти свои семьи, оставив реактор без персонала в самый неподходящий момент. Институт ядерной энергии также предупредил, что, когда дела идут хорошо, сотрудникам часто становится скучно, и они мало учатся новому, что в случае катастрофы может усугубить ситуацию.
Разлив нефти на платформе Deepwater Horizon
Разлив нефти на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании British Petroleum (BP) - одна из крупнейших техногенных экологических катастроф в истории. По крайней мере, 5 миллиардов баррелей сырой нефти разлилось в Мексиканском заливе, убило морских обитателей и унесло жизни 11 человек.
Расследование катастрофы показало, что руководители BP приняли девять различных решений, которые, в общей сложности, привели к выходу из строя нефтяной платформы. Как сообщила газета The New York Times, это был «каскад человеческих и технических ошибок, которые позволили природному газу под огромным давлением попасть на буровую платформу». Комиссия, сформированная президентом Бараком Обамой, написала в своих выводах, что причиной катастрофы стали «внесение изменений в планы в последнюю минуту, неумение наблюдать за динамикой критических индикаторов и реагировать на нее, неадекватное управление скважиной и недостаточное обучение аварийному реагированию со стороны компаний лиц, ответственных за бурение на скважине Макондо и эксплуатацию платформы Deepwater Horizon».
Расследование катастрофы показало, что руководители BP приняли девять различных решений, которые, в общей сложности, привели к выходу из строя нефтяной платформы. Как сообщила газета The New York Times, это был «каскад человеческих и технических ошибок, которые позволили природному газу под огромным давлением попасть на буровую платформу». Комиссия, сформированная президентом Бараком Обамой, написала в своих выводах, что причиной катастрофы стали «внесение изменений в планы в последнюю минуту, неумение наблюдать за динамикой критических индикаторов и реагировать на нее, неадекватное управление скважиной и недостаточное обучение аварийному реагированию со стороны компаний лиц, ответственных за бурение на скважине Макондо и эксплуатацию платформы Deepwater Horizon».
Ураган "Катрина" и затопление Нового Орлеана
На данный момент не секрет, что тяжелых последствий урагана "Катрина" можно было бы избежать, если бы системы дамб была лучше спроектирована и качественнее обслуживалась. Инженерный корпус армии США изучил неисправности системы дамбы и опубликовал отчет на 6000 страниц со своими выводами. В отчете признается, что "дамбы вышли из строя, потому что они были построены хаотичным образом с использованием устаревших данных".
После наводнения в 1965 году новые дамбы были построены лоскутным способом, что оставило бреши в системе защиты от сильных штормов. В отчете также указано, что при строительстве использовались неподходящие материалы. Постройка также не учитывала плохое качество почвы под Новым Орлеаном, из-за которого некоторые участки земли с годами просели примерно на метр.
После наводнения в 1965 году новые дамбы были построены лоскутным способом, что оставило бреши в системе защиты от сильных штормов. В отчете также указано, что при строительстве использовались неподходящие материалы. Постройка также не учитывала плохое качество почвы под Новым Орлеаном, из-за которого некоторые участки земли с годами просели примерно на метр.
Авария на Чернобыльской АЭС
Расследование катастрофы 26 апреля 1986 года в Чернобыле долгие годы оставалось засекреченным, и лишь с годами стало известно, что причиной катастрофы стали конструктивные недостатки станции и недостаточная подготовка сотрудников. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ опубликовало обширный список проблем, которые привели к катастрофе. Как оказалось, в ходе проводившегося на станции эксперимента многие неоьходимые меры безопасности были проигнорированы, что привело к перегреву реактора и, в конечном итоге, к плавлению уранового топлива и его выходу через защитные барьеры. В реакторе также отсутствовала защитная оболочка, которая обычно состоит из бетона и стального купола, расположенного над реактором. Эта защитная мера помогла бы сдержать радиацию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных
- Истории про богатых и их причуды
- Короткие истории и случаи из жизни
- 30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных
20
Понравилось20
Новости партнёров
Пленных не щадя.
Потому что в кузнице
Не было гвоздя." (с)
Ни о каких конструктивных недостатках речь не идёт. За исключением того самого резкого погружения всех графитовых стержней (но это не конструктивный недостаток, а недостаточность теоретических разработок)