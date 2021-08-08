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Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить

Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить (8 фото)

Автор:
08 августа 2021 17:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: аварии   интересно   история   катастрофы   неожиданно   познавательно   причиныи следствия   факты   
2593
8
После каждой крупной техногенной аварии, инженеры тщательно разбираются в ее причинах. И зачастую выясняется: чтобы избежать глобальной катастрофы, следовало всего лишь чуть больше внимания уделить технике безопасности или обратить внимание на какую-то совершенную мелочь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   интересно   история   катастрофы   неожиданно   познавательно   причиныи следствия   факты   
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26  комментариев
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10k
Александр 2 часа назад
Автор, скорее дай совет как предотвратить будущие катастрофы, пока не началось.
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41k
Элек Мек Полчаса назад
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3k
Бакар 44 минуты назад
Ага, шоб я был такой умный, как моя жена потом.
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10k
Гедеван Александрович 46 минут назад
Если бы у бабушки был х.у.й, то она была бы дедушкой.
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28k
Седой 51 минуту назад
Всегда говорил что не было бы героев, если не было бы дураков! Там где место героическим поступкам есть рука расп...дяя, он натворил, а другой с риском для жизни это разгильдяйство должен устранить. Исключение составляет природные катаклизмы...
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3k
алексей 55 минут назад
У каждой катастрофы есть фамилия, имя и отчество
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50k
stabskapitan Час назад
Я понял, не надо было первобытному человеку совмещать камень с деревом (получился топор) и тогда бы всего вышеперечисленного бы не было.
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59k
Опиум для народа Час назад
"Враг вступает в город
Пленных не щадя.
Потому что в кузнице
Не было гвоздя." (с)
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2k
Frank Borman Час назад
Если бы австрийский таможенник Алоис Гитлер надел презерватив, прежде чем чпокнуть свою любимую супругу, то не родился бы малыш Адольф. Не началась бы ВМВ и десятки миллионов людей остались бы в живых. Вот из за такой мелочи решается иногда мировая история.
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48k
parallax 2 часа назад
Знать бы где упадёшь, соломки подстелил бы.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Причиной аварии на ЧАЭС стало отключение нескольких степеней автоматической защиты для проведения эксперимента, запланированного одним из руководителей станции. Оставшихся два пункта не хватило . Подрыв держателей реактора сработал частично (после этого реактор должен был рухнуть в шахту, после чего его бы залили-засыпали), а срочное погружение всех графитовых стержней сработало как ускоритель (в итоге) подъёма температуры, из-за которого взорвался котёл. До этого данный эффект не был известен и он не очевиден. Именно после взрыва данная фигня и вскрылась. Если бы дебилы-экпериментаторы не отключили защиту, то нихрена бы не произошло.
Ни о каких конструктивных недостатках речь не идёт. За исключением того самого резкого погружения всех графитовых стержней (но это не конструктивный недостаток, а недостаточность теоретических разработок)
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326
Lakov Lucesar Maddy8 Полчаса назад
я понимаю
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36k
jonnyD 2 часа назад
Если бы у дедушки были колеса ... то он бы ими сразу закинулся и отъехал .
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Ну вывод один - если бы не раздолбайство архитекторов/ученых/строителей - миллионы людей были бы живы... Печаль...
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