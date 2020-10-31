FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3475 постов • 876 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
14 невероятных фактов о Норвегии

14 невероятных фактов о Норвегии (15 фото)

Автор:
31 октября 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: европа   интересно   история с географией   неожиданно   норвегия   познавательно   путешествия   факты   
8851
15
Норвегия расположена фактически по соседству с Россией, однако об этой скандинавской стране мы многого не знаем. А зря!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: европа   интересно   история с географией   неожиданно   норвегия   познавательно   путешествия   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
61
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
а как же гнилая селёдка, плавленный козий сыр и адские цены?
а как же гнилая селёдка, плавленный козий сыр и адские цены?
а как же гнилая селёдка, плавленный козий сыр и адские цены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
813
BEZUMNAYA LO Дельфин Красивый 2 часа назад
Если Вы про сюрстрёмминг, то это в Швеции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−4
Князь Курбский 19 минут назад
Норвегии средняя зарплата ок 7000. Евро. 70000 крон Счас кремлеботы будут изо всех сил обсирать Да, про Мухамеда иחиздеж, там муслей регулярно режут и стреляют. И детей у них забирают а самих ослов еьать отправляют. Но только если дети не умеют еще разговаривать Население поголовно вооружено, служило в армии, включая баб, и недружелюбно

Источник: https://fishki.net/profile/answers/1778979https://fishki.net/profile/answers/1778979 © Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Князь Курбский 3 минуты назад
Кремлеботов еще нет, а вот вы уже русофобский высер оформили..... авансом.Это раз.
Два. Я не понял. А что хорошо? Что мусульмане-таки там есть? Или то что там их регулярно режут и стреляют?
Три. Из всего сказанного о Норвегии мы должны проникнуться симпатией к ней?
Ну, мусульман там режут, население не дружелюбно. Сказка.
7000 евро средняя зарплата... Это да,весомый аргумент. И проверять не будем даже.
Хотя..... Желательно отзывы там живущих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Полчаса назад
14 невероятных фактов о Норвегии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Полчаса назад
дороги на Шпицбергене хорошие, я думаю здесь есть прямая связь между публичностью доходов и качеством дорог в северной стране
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Андрей Полчаса назад
пока Россия,себе его обратно,не отберет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−4
Князь Курбский dikijjim 23 минуты назад
То есть никогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей dikijjim 14 минут назад
А зачем отбирать, чтобы дороги были как в Воркуте? Если хочешь жить там - живи , виза не нужна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
palkatootaja 50 минут назад
Я не был конечно в норвегии, но читал то что у них есть магазины самооблуживания без персоонала и охраны! Набрал то что нужно и оставил деньги в специальном терменале! Фактически можно просто ходить и набирать продукты бесплатно, но возможно там стоят камеры и ктото следит за процесом из вне, а потом в очередной раз тебя будет ждать полиция! Ещё у них открывают каждому родившемуся ребёнку счёт и кладут бабки от продажи нефти, а впо достижению совершенолетия дают ими пользоваться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
252
palkatootaja Alex 24 минуты назад
Интересно было узнать! А какие у них ещё минусы кроме хреновой погоды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−4
Князь Курбский Alex 23 минуты назад
Не так просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien palkatootaja 22 минуты назад
ТермИнал. Там не воруют. И не думают про это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
palkatootaja Mauritanien 15 минут назад
Ты забыл написать или написать про Норвегия, а не норвегия! ))) Норвежцы наверное не воруют у них другой менталитет, но приезжие спокойно могут! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
User1982 palkatootaja 4 минуты назад
природа там шикарная, да, там не жарко. Но не все хотят +40
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 59 минут назад
Когда в Норвегии выходит новая книга - любая книга - то, если она проходит контроль качества со стороны национального Совета по искусству,
===========================================================
Ах,какая игра слов. А если по другому то это редактура. А если еще жестче то гос.цензура. Главное формулировки и свободная обЧественность уже не возмущена.

В Норвегии есть государственый нефтяной фонд, аккумулирующий финансовые резервы страны. По оценкам, его объем - около одного триллиона долларов.
===============================================================
А это хорошо или плохо? Вот в РФ есть стабфонд,который отчасти закупает амерские гос.обязательства(?). Так нас за это местные поносят за эту кубышку.

Норвежский архипелаг Шпицберген - единственная полностью безвизовая зона в мире: там может жить и работать в течение любого времени любой, кто того пожелает.
=================================================================
Серьезно? Все так сказочно? И как оно, остров переполнен рабочим людом?
Значит не все так сказочно?

В 2013 году бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг устроился инкогнито немного поработать таксистом в Осло. По его словам, он сделал это, "чтобы услышать истинный голос избирателей, ведь такси - одно из немногих мест, где люди ничего не скрывают".
==================================================================
Так и представляю нашего бывшего или настоящего губера за баранкой такси, играющего в того самого султана что инкогнито в люди ходил. И представляю оценку местных этому его поступку. Популизм-самая мягкая формулировка.

В Норвегии популярно "медленное телевидение" - передачи, где долго и детально показываются какие-нибудь самые обыкновенные события.
=====================================================================
ТВ на картинке какой-то ламповый. У нас бы за такое зачморили власти, обозвали бы страну отсталой Нигерией где жители смотрят ТВ совкового времени.
Странное гос.ТВ не находите? А почему?

Доходы и благосостояние каждого жителя Норвегии - публичная информация.
================================================================
Нам бы такое. Ибо(как минимум) охреневаю от особняков под Питером в 100 млн. рублей.
А все прибедняются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
Обратная сторона Луны Час назад
Доходы и благосостояние каждого жителя Норвегии - публичная информация. Идея тут в том, что таким образом людям практически невозможно уклониться от уплаты налогов:

Какая ж, однако, бездуховность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
bad boy Час назад
Везде хорошо где нас нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
bais65 Час назад
Ваша Норвегия, до того как там нашли нефть, была дыра дырой, одной из беднейших стран Европы и кроме селёдки и трески ничего не производила. Она и сейчас ничего не производит, но, сука, нефть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim bais65 Полчаса назад
ископаемые еще уголь и железо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien bais65 19 минут назад
В нашей рашке сука тоже нефть, но никуя нет. Как была дырой так и остается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Ivan bais65 14 минут назад
За то там люди живут намного лучше чем в других "великих" странах у которых всегда все было но у людей в этих странах нихрена не было и видать никогда не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Valey Час назад
Даже Варг от туда свалил...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Arvo Laar Час назад
Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ "медленное TV"
Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ "медленное TV"Посмотреть
Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ "медленное TV"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−27
Князь Курбский 2 часа назад
В Норвегии средняя зарплата ок 7000. Евро. 70000 крон
Счас кремлеботы будут изо всех сил обсирать
Да, про Мухамеда иחиздеж, там муслей регулярно режут и стреляют. И детей у них забирают а самих ослов еьать отправляют. Но только если дети не умеют еще разговаривать
Население поголовно вооружено, служило в армии, включая баб, и недружелюбно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Инсулин4ег Князь Курбский Полчаса назад
В Норвегии средняя зарплата ок 7000. Евро. 70000 крон Счас кремлеботы будут изо всех сил обсирать
------------------------
Фридомчик, ты как дураком был, так дураком и остался. Что толку с зарплат? Считать нужно прожиточный минимум - налоги на авто, дом, страховки, обучение младшее, среднее, и высшее. Стоимость недвижимости. :) Вот тогда будет понятен толк, с высокой зарплаты.

И да, :) пояснишь нам кремлеботам, почему пол Финляндии и пол Норвегии - богатые и успешные ипаать как. Лечат зубы, почему-то в Питере, отдыхать и бухать тоже туда ездят. Даже дрова плять обычные в России покупают - у них-же денег дофига и больше. :) Чего такая экономия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−4
Князь Курбский Инсулин4ег 19 минут назад
Твой любовник ждет тебя на реддит

Так цены на продукты и товары примерно одинаковые. Ты никогда не был в Норвегии и не будешь.
Про стоматологию твой חиздеж, это вымысел из методички.
Трахать русских по дешёвке - да, ездят. Как и в русские бордели ЗАО РПЦ с малолетками. 7 летнюю девочку даже в Бангладеш не трахнешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 2 часа назад
Слишком невероятно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−27
Князь Курбский 2 часа назад
Любой русский был бы рад паспорту Норвегии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кыся 2 часа назад
А еще там есть Брейвик. И, кажется, пора его выпускать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Кыся Час назад
Еще тринадцать лет ждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−27
Князь Курбский Кыся Час назад
Их там много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−27
Князь Курбский Кыся Час назад
А где русский Брейвик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
14 невероятных фактов о Норвегии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
А ещё там русских мальчиков наряжают в костюм Путина и насилуют.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Dmitrii Ivanov 20 минут назад
Ужасно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Юрий 2 часа назад
Вот еще один факт : самое популярное имя для новорожденного мальчика в 2016 году в Осло было .. Тор? Бъерн? Нет. Мухаммед. Викинг Муххамед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yahaomsk Юрий 49 минут назад
а всё началось ещё тогда.....

а всё началось ещё тогда.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Ivan Юрий 44 минуты назад
Странно только почему то гугл тройку других имен выдал или это они все утаивают и только российкие ресурсы знают правду?

Странно только почему то гугл тройку других имен выдал или это они все утаивают и только российкие ресурсы знают правду?
Странно только почему то гугл тройку других имен выдал или это они все утаивают и только российкие ресурсы знают правду?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Ivan Юрий Полчаса назад
Или для вас Александр это тот же Мухамед? Ну тогда и в россии это одно из самых популярных имен

Или для вас Александр это тот же Мухамед? Ну тогда и в россии это одно из самых популярных имен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Михаил Мишин 2 часа назад
Автор Статьи забыл упомянуть и рассказать о таком явлении как -
"Шведские Семьи" в Норвегии!
Кто хочет может разобраться и почитать самостоятельно. В Интернете есть много чего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Ivan Михаил Мишин Полчаса назад
Заведи девушку и перестань рукоблудить на непонятные сайты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien Михаил Мишин 16 минут назад
Ты там был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 3 часа назад
их тюрьмы реально перевоспитывают преступников ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan Vacony Полчаса назад
Да. По международным исследованиям в Скандинавии самый маленький процент рецидива преступлений. Но это стоит больших усилий и средств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Радик Гайнетдинов 3 часа назад
Норвегия, Норвегия, а нам и тут хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) 24 привычные вещи, о назначении которых вы и не задумывались 24 привычные вещи, о назначении которых вы и не задумывались Каковы ваши шансы умереть раньше времени? Каковы ваши шансы умереть раньше времени? 25 невероятных фактов о животных 25 невероятных фактов о животных Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Все, что вы не знали о флагах мира Все, что вы не знали о флагах мира
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219871



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 возможностей увидеть течение времени воочию
1
33
20 возможностей увидеть течение времени воочию
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
0
161
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
0
14
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
10 лучших фрикционных шин 2020 для легковых авто и внедорожников
0
13
10 лучших фрикционных шин 2020 для легковых авто и внедорожников
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#россия#кино#подборка#в мире#пандемия#актеры#кот
#факты#история#интересное#СССР#авария#природа#девушки#фильм#дикая природа#красота
#юмор#прикол#люди#дтп#картинки#прикольные#дети#авто авария#китай#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться