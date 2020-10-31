14 невероятных фактов о Норвегии

В Норвегии существует традиция "пасхального детектива", когда на пасхальных каникулах вся нация зачитывается детективными романами. Традиция родилась еще до Второй мировой, когда два молодых писателя, Нурдаль Григ и Нильс Ли, решили издать детективный роман. Рекламную кампанию новой книги они начали как раз накануне пасхи, тогда же в газетах вышли рекламные объявления их романа "Поезд из Бергена ограблен ночью". Шрифт и формат публикаций был так похож на настоящую статью, что все взахлеб читали ее как криминальную хронику. Так началась традиция читать на Пасху детективы, которой уже не одно десятилетие.