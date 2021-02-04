Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали

Считается, что голландские протестанты на "Мэйфлауэре" в XVII столетии перебрались в Америку, чтобы свободно исповедовать свою веру. На самом деле, все обстояло как раз наоборот: их возмущала излишняя религиозная свобода в стране. В то время в Голландии было разрешено исповедовать и католицизм, и иудаизм, и даже, о ужас, оставаться атеистом. Возмущенные такой свободой нравов, протестантские отцы-пилигримы на "Мэйфлауэре" отправились за религиозной чистотой к берегам Америки.