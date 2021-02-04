FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3713 постов • 919 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали

Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали (26 фото)

Автор:
04 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   интересно   история   неожиданно   познавательно   тайны истории   удивительное рядом   факты   
3445
26
Открываем неизвестные страницы истории!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   интересно   история   неожиданно   познавательно   тайны истории   удивительное рядом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Vazari 2 часа назад
Насчет ковбойских шляп-эрунда полная. Единой униформы в те времена -конечно не было, но чем широкие поля необходимы для отвода дождевой воды от тела, защиты от солнца. На всех фотографиях начала 20-го века, почти все ковбои в широкополых шляпах-от стетсона до сомбреро.
Насчет ковбойских шляп-эрунда полная. Единой униформы в те времена -конечно не было, но чем широкие поля необходимы для отвода дождевой воды от тела, защиты от солнца. На всех фотографиях начала 20-го века, почти все ковбои в широкополых шляпах-от стетсона до сомбреро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
38k
Александр 2 часа назад
Все знают что лампочку изобрёл Ильич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Лучший Друг Александр Час назад
Он её вкрутил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 2 часа назад
Когда-то индейкам молились как богам. У индейцев майя на рубеже нашей эры индеек называли "сосудами бога".Их держали в домах не для еды.
А немцы на рубеже нашей эры немок называли "сосудами" .Их держали в домах не для еды, а по ночам те сосуды, которые давали,наполняли на несколько миллилитров. Испанцы испанок тоже не для еды держали. А на особенно красивых испано - молились. Как и на португалок, сербок и прочих. Так что все мы знали. не надо ля-ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari sumrаknn 2 часа назад
Бобер, выдыхай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 2 часа назад
А еще Вашингтон был заднеприводным. Так что с толерантностью на долларовых купюрах все "нормально". Вот теперь негра нарисуют и будет вообще огонь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию 35 гигантов нашего мира 35 гигантов нашего мира 30 неожиданных фактов, которые вас поразят! 30 неожиданных фактов, которые вас поразят! История самых загадочных проклятий История самых загадочных проклятий 30 забавных фактов для хорошего настроения 30 забавных фактов для хорошего настроения Эффект бабочки - это не миф, а реальность! Эффект бабочки - это не миф, а реальность!
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262419



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не вини её одну": всё про расставания
2
67
"Не вини её одну": всё про расставания
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
1
510
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
0
50
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#навальный#аварии#авто аварии#девушки#познавательно#картинки#природа
#фото#история#прикол#люди#новости#кино#позитив#Разное#война#коты
#интересно#интересное#дтп#Россия#СССР#суд#автомир#авария дня#подборка#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться