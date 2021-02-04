Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали

Открываем неизвестные страницы истории!
Когда-то индейкам молились как богам
У индейцев майя на рубеже нашей эры индеек называли "сосудами бога".Их держали в домах не для еды, а для участия в религиозных ритуалах, считая символами власти и процветания.
×
Когда-то олимпийские медали вручали и художникам
И это было не так давно! С 1912 по 1948 год в рамках олимпийских игр проводились конкурсы искусств, где вручались медали в живописи, скульптуре, архитектуре, литературе и музыке.
Наполеон бежал перед стадом кроликов
По легенде, однажды великого полководца заставило повернуть вспять стадо кроликов. 3000 зверьков привезли Наполеону для охоты, которая обещала стать простым упражнением на меткость. Но все пошло не по плану: как только слуги открыли клетки, кролики всей ордой бросились в сторону императора! Пораженный таким напором Наполеон позорно бежал, оставив поле битвы за кроликами.
Сто лет назад в Нью-Йорке женщин штрафовали за публичное курение
До 1908 года в Нью-Йорке действовал закон Салливана, согласно которому, женщинам запрещалось курить на публике. Последней оштрафованной стала в 1908 году Кэти Малкей, которой по суду пришлось заплатить за допущенное нарушение $5.
Правительство США отравило тысячи человек за нарушение "сухого закона"
Во время "сухого закона" в США по указу правительства страны в промышленный спирт стали наливать яд, чтобы его не воровали с фабрик самодеятельные бутлегеры. За годы этой практики, вплоть до отмены "сухого закона" в 1933 году, ядовитым промышленным спиртом отравилось около 10000 человек.
Капитан Морган существовал на самом деле
Известный ром "Капитан Морган" получил свое название в честь пирата Генри Моргана, который прославился удачливостью в боях, за урон, нанесенный Испании, был пожалован рыцарским званием и умер богачом на Ямайке в 1688 году.
Использование вилки когда-то считалось богохульством
Первые вилки появились в Италии в XI веке, однако еще долго благочестивые христиане Европы избегали этих приборов - всего лишь из-за того, что они напоминали верующим дьявольские вилы.
Фидель Кастро - чемпион по покушениям
За свою жизнь Кастро пережил 600 покушений! На него покушались все - от уголовников до политических оппонентов и правительства США. Убийцы использовали разную тактику - от взрывающейся сигары до отравленного изнутри водолазного костюма. Но ни одному из убийц так и не улыбнулась удача.
Клеопатра не была египтянкой
По мнению историков, великая египетская царица была гречанкой и принадлежала к числу потомков Птолемея, сподвижника Александра Македонского.
Римская церковь воевала с кошками
В XIII веке папа Григорий IV объявил черных кошек, а также кошек с черными пятнами любого размера и количества пособниками дьявола и приказал уничтожать их. Этот план через пару дечятилетий аукнулся католическим странам массовыми вспышками опасных заболеваний, переносчиками которых являются крысы, в том числе, чумы.
В XIX веке кетчуп продавали как лекарство
В 1834 году врач из Огайо Джон Кук начал торговать кетчупом, преподнося его как лекарство от несварения желудка. Говорят, даже помогало. Лишь в конце XIX века кетчуп окончательно переместился из аптечки на кухню.
Авраам Линкольн был чемпионом по борьбе
Несмотря на небольшой рост и щуплую фигуру, Авраам Линкольн был знаменитым борцом: он выиграл чемпионат по борьбе своего округа и за свою спортивную карьеру проиграл лишь одну из более чем 300 схваток. Его имя и сегодня можно увидеть в Зале славы рестлинга США.
А еще Линкольн был барменом
В 1833 году Авраам Линкольн вместе со своим бизнес-партнером Уильямом Берри открыли бар в Салеме, Иллинойс. Увы, заведение довольно скоро прогорело, поскольку Берри, будучи алкоголиком, уничтожил практически все запасы.
Эдисон не изобретал лампочку
Томас Эдисон был плодовитым изобретателем, получившим 1093 патента на свои изобретения. Но вот лампу накаливания первым, за 40 лет до Эдисона, изобрел британский астроном и химик Уоррен де ла Рю. Лампочка Эдисона отличалась удобством и долговечностью, за что он и обрел славу.
Джордж Вашингтон торговал виски
После своего президентства Джордж Вашингтон вышел в отставку и построил себе винокурню, где успешно торговал виски собственной выгонки. К 1799 году она стала крупнейшей в стране, производя 11000 галлонов виски в год.
Рональд Рейган верил в гороскопы
Рональд Рейган и его жена Нэнси увлекались астрологией и свято верили в гороскопы. Впрочем, Рейган утверждал, что политические решения он принимал, не оглядываясь на волю звезд.
Колумб не был первым европейцем в Америке
На самом деле, первым европейцем в Америке стал скандинавский мореплаватель Лейф Эриксон. Он прибыл к берегам Америки в Х веке, на 500 лет раньше Колумба.
Мария Антуанетта никогда не предлагала народу есть пирожные, если нет хлеба
Эту фразу написал в своей автобиографии Жан-Жак Руссо. И хотя он никогда не говорил, что королева действительно произнесла ее, фразу быстро приписали ей.
Уолт Дисней не рисовал Микки Мауса
Микки Мауса нарисовал художник-мультипликатор Аб Айверс, Диснею же принадлежали идея образа и голос мыши, которую он лично озвучивал в первых мультфильмах.
Ковбои не носили ковбойских шляп
"Стетсоны" с большими полями надели на ковбоев костюмеры Голливуда в первой половине ХХ века. Настоящие же ковбои, перегонщики стад и герои фронтира XIX века, предпочитали шляпы-котелки, которые кинематограф обычно приписывал скромным бухгалтерам и городским франтам.
Первые поселенцы бежали в Америку не ради религиозной свободы
Считается, что голландские протестанты на "Мэйфлауэре" в XVII столетии перебрались в Америку, чтобы свободно исповедовать свою веру. На самом деле, все обстояло как раз наоборот: их возмущала излишняя религиозная свобода в стране. В то время в Голландии было разрешено исповедовать и католицизм, и иудаизм, и даже, о ужас, оставаться атеистом. Возмущенные такой свободой нравов, протестантские отцы-пилигримы на "Мэйфлауэре" отправились за религиозной чистотой к берегам Америки.
Биржевой крах 1929 года в США не породил волны самоубийств
итается, что после биржевого краха в "черный вторник" 24 октября 1929 года, давшего старт Великой депрессии, разорившиеся брокеры десятками выбрасывались из окон. На самом деле, по статистике, результатом "черного вторника" стали лишь два самоубийства.
12-й президент США умер, объевшись вишни
12-й президент США Закари Тейлор умер после 16 месяцев на президентском посту от гастроэнтерита. Как заявили врачи, болезнь началась из-за того, что президент съел слишком много вишни на праздновании Дня независимости 4 июля 1850 года.
"Железная дева" - выдумка
"Железная дева" - металлический саркофаг, утыканный изнутри острыми гвоздями - долгое время считался средневековым устройством для пыток и казни. На самом деле, достоверные сведения о ее использовании отсутствуют, а все известные экземпляры произведены не раньше XVIII века. Историки полагают, что "железная дева" - изобретение мистификаторов эпохи Просвещения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 гигантов нашего мира
- 30 неожиданных фактов, которые вас поразят!
- Эффект бабочки - это не миф, а реальность!
- 30 забавных фактов для хорошего настроения
- История самых загадочных проклятий
Метки: Исторические факты интересно история неожиданно познавательно тайны истории удивительное рядом факты
52
Понравилось52
Новости партнёров
Загрузка...
А немцы на рубеже нашей эры немок называли "сосудами" .Их держали в домах не для еды, а по ночам те сосуды, которые давали,наполняли на несколько миллилитров. Испанцы испанок тоже не для еды держали. А на особенно красивых испано - молились. Как и на португалок, сербок и прочих. Так что все мы знали. не надо ля-ля.