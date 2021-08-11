22 по-настоящему крупных штуковины

Автор:
11 августа 2021 08:30
В мире есть по-настоящему огромные штуки! Посмотрите на людей, которые находятся рядом с ними - и проникнитесь гигантскими размерами вещей, о которых до сих пор у вас было лишь теоретическое представление.
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— переведено специально для fishki.net
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