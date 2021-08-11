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22 по-настоящему крупных штуковины

22 по-настоящему крупных штуковины (23 фото)

Автор:
11 августа 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Размеры   большое   гиганты   интересно   масштаб   неожиданно   познавательно   факты   
2573
23
В мире есть по-настоящему огромные штуки! Посмотрите на людей, которые находятся рядом с ними - и проникнитесь гигантскими размерами вещей, о которых до сих пор у вас было лишь теоретическое представление.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Размеры   большое   гиганты   интересно   масштаб   неожиданно   познавательно   факты   
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6  комментариев
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946
bigkoss 2 часа назад
"Охладитель реактора ядерной станции" называется градирня
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303
Мурчелло 56 минут назад
Это можно считать крупной штуковиной?
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