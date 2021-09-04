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В Севастополе спорят, как наказать прикуривших от Вечного огня

В Севастополе спорят, как наказать прикуривших от Вечного огня (1 фото)

Автор:
04 сентября 2021 20:46
Сообщество : Политика
Метки: Вечный огонь   Севастополь   вандализм   происществие   
538
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В Севастополе двое парней, не стесняясь, позировали на видео, прикуривая от Вечного огня на новом монументе жертвам Гражданской войны в России, а снимала их девушка, которая весело смеялась за кадром.


В Севастополе двое парней, не стесняясь, позировали на видео, прикуривая от Вечного огня на новом монументе жертвам Гражданской войны в России, а снимала их девушка, которая весело смеялась за кадром.


Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», полицейские оперативно установили личности подростков, которыми оказались 16-летние местные жители.


Интересно, что с призывом избежать крайне строгих мер по отношению к правонарушителям выступил депутат заксобрания Антон Пархоменко. Он написал обращение к руководству Следственного комитета.

«Разумеется, подобное поведение имеет явный антиобщественный характер, такие проступки необходимо пресекать и принципиально наказывать людей, их совершивших, за откровенное неуважение к памяти и истории Отечества.

Однако при этом я считаю, что наказание должно быть соразмерным преступлению. Поступающая на настоящий момент из официальных источников информация свидетельствует о пристальном внимании Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации к данному инциденту, что обусловило возбуждение уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214, п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ. Не вдаваясь в рассуждения о правовой оценке указанных деяний, отмечу лишь, что в действиях подозреваемых вряд ли возможно усмотреть «мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Скорее это обычное хулиганство.

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Также маловероятно (даже при большом усердии следователей) собрать доказательства «уничтожения либо повреждения» памятника от прикуривания сигареты. Тем не менее, указанные статьи УК РФ подразумевают достаточно серьёзное наказание, в том числе многомиллионный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.

К сожалению, у меня есть опасения, что расследование данного инцидента и наказание виновных может стать показательным в своей принципиальности и жесткости. Разумеется, конкретную меру наказания определит суд. Однако при этом он будет опираться на факты, полученные при расследовании – поэтому важно, чтобы оно было максимально объективным. Я, например, был бы счастлив узнать, что этим молодым людям назначат максимум обязательные работы и они много часов будут мести улицы, думая о своем поведении», – пишет Пархоменко в обращении.

Он также обращает внимание, что ранее направленные им обращения по поводу возможных коррупционных деяний чиновников в ходе реконструкции центра Севастополя остались без реакции силовиков.

«Кто опаснее – малолетние хулиганы, которые совершили глупость, или матерые мошенники, которые паразитируют на госконтрактах?» – задает вопрос депутат.

Между тем, практически одновременно стало известно и о том, что в Севастополе двое малолетних воришек попытались украсть пожертвования из часовни Михаила Архангела, которая расположена на территории комплекса «35-я береговая батарея». Преступники подготовились – надели маски и перчатки, но попали на камеры видеонаблюдения. В музее заявили, что не будут обращаться в полицию, но назвали произошедшее позором.

«Там 10-11-летние мальчишки, маленькие пацанята. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что случилось такое, что есть у нас и такие детки», – заявила замдиректора музея Татьяна Уманская.

Крымский политолог Андрей Никифоров призывает не делать выводов о наличии каких-либо тенденций в Севастополе.

«Разного рода идиотов и придурков хватает везде. При наличии видеокамер, которые устанавливаются сейчас рядом с разного рода объектами, о чем даже придурки в принципе должны были бы знать, это просто становится более известным, чем раньше. Вот и все – никакой другой симптоматики я здесь не вижу. Мало того, это неискоренимо – идиоты и придурки будут в каждом следующем поколении, невозможно от них избавиться вообще», – заявил Никифоров «ПолитНавигатору».

«ПолитНавигатор»

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Метки: Вечный огонь   Севастополь   вандализм   происществие   
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9k
kaboza 11 часов назад
Розги мля жалко отменили.
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Евгений Д 9 минут назад
А надо так как в известном фильме- "как в Турции- посадить в чан с дерьмом, возить по городу и махать над поверхностью мечем"
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1k
Павел Христенко 14 минут назад
Прописать родителям по 5-10 ударов резиновой палкой по жопе от души, а уж как они после такой микстуры со своими "ненаглядными ониждетьми"разбираться будут не наше дело. Скорее всего простят.
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1k
ДимаМоs Полчаса назад
Эти балбесы, прикурившие от Вечного огня вряд ли знают историю и чтят память. Считаю, что это упущение родителей и системы образования. Если я был бы судья, то назначил бы 350-400 академ.часов принудительного изучения истории России для этих балбесов, чтоб наизусть знали события Гражданской войны.
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3k
Вова 41 минуту назад
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23k
КешаИванов 3 часа назад
Ни как. Даже если будут греться в стужу. А вот тушить .... за это строго по шапке.
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31k
turyst 4 часа назад
Можно подумать, у нас весь борщевик вывели.

Летом - "на борщевик", зимой - снег убирать. Нет снега, говно убирать.
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6k
Alex 5 часов назад
[мат] малолетних - лучшего способа еще не придумано.
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4k
Wadim 8 часов назад
Месяц драить памятник ежедневно, с утра до вечера. А вечером учить, кому и зачем он поставлен. Не сдали - ещё месяц, но уже языком вылизывать.
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2
Nata 9 часов назад
Я бы разобралась сначала в мотивах , может у подростков денег не было на зажигалку
Они живут в другом Мире
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2
Nata ДимаМоs 6 минут назад
Запомните не все живут вашими ценностями
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368
Гиперборей 9 часов назад
Наказание и должно быть показательным, все прочее в данном случае считаю полумерами! Возможно буть эти пара организмов жителями иного города - нежели Севастополя! Я счёл бы их действия хулиганством! Но позорить родной город такими выходками ссылаясь на недомыслие и слабое знание истории считаю недопустимым!!! Посему в назидание иным и прочим, кто желает таким образом покуражиться - наказание должно быть самым суровым и показательным! И зачем эти недоумки снимали все на видео!?
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722
Электросаркома 10 часов назад
А чему удивляться,если на центральных каналах TV показывают фильмы михалкова о "великой победе самого себя".
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332
bobobo 10 часов назад
На первый раз хватит и предупреждения. С уровнем российского образования, подростки могут и не знать ничего о героях Гражданской войны. Второй раз штраф в 1 минималочку. Ну а дальше может быть и тюрьма, если с первых двух раз не всосали.
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332
bobobo Джордж. Вашингтон. 9 часов назад
А Украина то их примет? Или пофиг?
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368
Гиперборей bobobo 9 часов назад
Украина всех примет! Даром что убогий - главное что по разуму близок… ~~~n~~~
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4k
Квизо 10 часов назад
Роберт Хайнлайн "Звёздный десант". Административное наказание.
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3k
Tuskub 11 часов назад
"«Кто опаснее – малолетние хулиганы, которые совершили глупость, или матерые мошенники, которые паразитируют на госконтрактах?» – задает вопрос депутат."
Хочется ответить вопросом на вопрос из той же дурацкой серии серии - "А кто опаснее - рыба фугу или пиранья"? Малолетним хулиганам - статья "За хулиганство" и пара лет (может и условно), "мошенникам на госконтрактах" - 10 лет и конфискация. И всё. И не надо будет задавать глупых вопросов.
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332
bobobo Tuskub 10 часов назад
А скока надо давать за глупые вопросы?
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50k
smakido 11 часов назад
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233k
Rusbond 11 часов назад
розги, расстрелы, сжигание, все это слишком гуманно! надо отправить их на украину, пусть вечно скачут в кастрюлях на головах. Это страшнее расстрела!
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maclay 11 часов назад
Высечь, прилюдно !
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Гёз Уленшпигель 11 часов назад
А , что тут собственно говоря спорить?
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hebpat 11 часов назад
а почему бы не посадить их в тюрьму, на много не надо, на год и хватит
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Hallo FreeSpace 11 часов назад
да оштрафовать или назначить общественные работы ... а как еще ?
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