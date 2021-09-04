В Севастополе спорят, как наказать прикуривших от Вечного огня

В Севастополе двое парней, не стесняясь, позировали на видео, прикуривая от Вечного огня на новом монументе жертвам Гражданской войны в России, а снимала их девушка, которая весело смеялась за кадром.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», полицейские оперативно установили личности подростков, которыми оказались 16-летние местные жители.

Интересно, что с призывом избежать крайне строгих мер по отношению к правонарушителям выступил депутат заксобрания Антон Пархоменко. Он написал обращение к руководству Следственного комитета.

«Разумеется, подобное поведение имеет явный антиобщественный характер, такие проступки необходимо пресекать и принципиально наказывать людей, их совершивших, за откровенное неуважение к памяти и истории Отечества. Однако при этом я считаю, что наказание должно быть соразмерным преступлению. Поступающая на настоящий момент из официальных источников информация свидетельствует о пристальном внимании Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации к данному инциденту, что обусловило возбуждение уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214, п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ. Не вдаваясь в рассуждения о правовой оценке указанных деяний, отмечу лишь, что в действиях подозреваемых вряд ли возможно усмотреть «мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Скорее это обычное хулиганство. × Также маловероятно (даже при большом усердии следователей) собрать доказательства «уничтожения либо повреждения» памятника от прикуривания сигареты. Тем не менее, указанные статьи УК РФ подразумевают достаточно серьёзное наказание, в том числе многомиллионный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет. К сожалению, у меня есть опасения, что расследование данного инцидента и наказание виновных может стать показательным в своей принципиальности и жесткости. Разумеется, конкретную меру наказания определит суд. Однако при этом он будет опираться на факты, полученные при расследовании – поэтому важно, чтобы оно было максимально объективным. Я, например, был бы счастлив узнать, что этим молодым людям назначат максимум обязательные работы и они много часов будут мести улицы, думая о своем поведении», – пишет Пархоменко в обращении.

Он также обращает внимание, что ранее направленные им обращения по поводу возможных коррупционных деяний чиновников в ходе реконструкции центра Севастополя остались без реакции силовиков.

«Кто опаснее – малолетние хулиганы, которые совершили глупость, или матерые мошенники, которые паразитируют на госконтрактах?» – задает вопрос депутат.

Между тем, практически одновременно стало известно и о том, что в Севастополе двое малолетних воришек попытались украсть пожертвования из часовни Михаила Архангела, которая расположена на территории комплекса «35-я береговая батарея». Преступники подготовились – надели маски и перчатки, но попали на камеры видеонаблюдения. В музее заявили, что не будут обращаться в полицию, но назвали произошедшее позором.

«Там 10-11-летние мальчишки, маленькие пацанята. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что случилось такое, что есть у нас и такие детки», – заявила замдиректора музея Татьяна Уманская.

Крымский политолог Андрей Никифоров призывает не делать выводов о наличии каких-либо тенденций в Севастополе.

«Разного рода идиотов и придурков хватает везде. При наличии видеокамер, которые устанавливаются сейчас рядом с разного рода объектами, о чем даже придурки в принципе должны были бы знать, это просто становится более известным, чем раньше. Вот и все – никакой другой симптоматики я здесь не вижу. Мало того, это неискоренимо – идиоты и придурки будут в каждом следующем поколении, невозможно от них избавиться вообще», – заявил Никифоров «ПолитНавигатору».

«ПолитНавигатор»