В заброшенный монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур проникли уличные художники и оставили надписи на недостроенном космическом челноке "Буран". Когда это произошло точно не известно, однако фотографии с граффити в распоряжении РИА "Новостей" появились только сегодня.





На них прочесть надписи: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».