Дмитрий Рогозин уже распорядился взять комплекс с космическим челноком под охрану.
В заброшенный монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур проникли уличные художники и оставили надписи на недостроенном космическом челноке "Буран". Когда это произошло точно не известно, однако фотографии с граффити в распоряжении РИА "Новостей" появились только сегодня.
На них прочесть надписи: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».
Также авторы оставили свои подписи, судя по которым, можно сделать вывод, что их было четверо
Журналистам удалось найти одного из предполагаемых авторов граффити на "Буране". Пользователь Instagram с ником "Добро Bursone" на днях опубликовал фотографию на фоне космического челнока. Сейчас эта фотография уже недоступна. Но в подписи к ней, автор признается, что его мечта сбылась, и рассказывает о своем "походе" к Байконуру.
«В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко — если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен», - написал в "Инстаграме" художник.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, поручил взять монтажно-заправочный корпус, где находится "Буран", под охрану.
В связи с очередным проникновением на неиспользуемый объект Байконура, где находятся корабли #Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. pic.twitter.com/foqR453WRb— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 26, 2021
И еще одна новость про "приехали". Сегодня представители ракетно-космической корпорации "Энергия", входящей в состав "Роскосмоса", сообщили, что в 2020 году предприятие понесло убытки в размере 5,3 миллиарда рублей. И это неудивительно, поскольку бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев крал деньги миллиардами и отмывал их в Гонконге и ОАЭ.
Но гендир с подельниками уже за решеткой по обвинению в особо крупном мошенничестве. И такого с РКК "Энергия" и "Роскосмосом" больше никогда не повторится. Хочется верить...
Источник:
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«Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объём выявленных (в 2018 году) нарушений составил около 50 млрд рублей», сказали в пресс-службе. Оценивая объём хищений в России, нужно учитывать несколько факторов. Цифра в 50 млрд рублей это лишь выявленные нарушения, только по несекретным проектам и только за один год в единственной отрасли.
И еще одна новость про "приехали". Сегодня представители ракетно-космической корпорации "Энергия", входящей в состав "Роскосмоса", сообщили, что в 2020 году предприятие понесло убытки в размере 5,3 миллиарда рублей. И это неудивительно, поскольку бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев крал деньги миллиардами и отмывал их в Гонконге и ОАЭ
P.s. Вообще то очевидный прогресс,до 2018 года тащили по 50 млрд. теперь скромнее стали тащат по 5 млрд в год А если без шуток,кто то действительно искренне верит что в этой воровской коррупционной системе может быть что то создано и реализовано?а уж тем более такие сложные вещи как космос. Ещё Сколково и Роснано вспомните, ещё две распил конторы ничего не создали с момента своего появления зато миллиарды ежегодно освавивают, это же вся суть государства российского
Я ошибса .
Даже мечтат о таком не могут .