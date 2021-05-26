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«Юра, мы приехали»: на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран"

«Юра, мы приехали»: на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран" (7 фото)

Автор:
26 мая 2021 17:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рогозин   байконур   буран   вандализм   граффити   фото   
928
7

Дмитрий Рогозин уже распорядился взять комплекс с космическим челноком под охрану.

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Метки: Рогозин   байконур   буран   вандализм   граффити   фото   
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514
Карл Такойто Час назад
Счётная палата РФ в 2018 году выявила в космической отрасли нарушения объёмом в 50 млрд рублей, сообщили в пресс-службе палаты.

«Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объём выявленных (в 2018 году) нарушений составил около 50 млрд рублей», сказали в пресс-службе. Оценивая объём хищений в России, нужно учитывать несколько факторов. Цифра в 50 млрд рублей это лишь выявленные нарушения, только по несекретным проектам и только за один год в единственной отрасли.
И еще одна новость про "приехали". Сегодня представители ракетно-космической корпорации "Энергия", входящей в состав "Роскосмоса", сообщили, что в 2020 году предприятие понесло убытки в размере 5,3 миллиарда рублей. И это неудивительно, поскольку бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев крал деньги миллиардами и отмывал их в Гонконге и ОАЭ

P.s. Вообще то очевидный прогресс,до 2018 года тащили по 50 млрд. теперь скромнее стали тащат по 5 млрд в год
А если без шуток,кто то действительно искренне верит что в этой воровской коррупционной системе может быть что то создано и реализовано?а уж тем более такие сложные вещи как космос. Ещё Сколково и Роснано вспомните, ещё две распил конторы ничего не создали с момента своего появления зато миллиарды ежегодно освавивают, это же вся суть государства российского
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270
felix 3 минуты назад
Кто эти твари, которые считают что могут к Гагарину обращаться "Юра"? Правильно, никто. ЖЫвотные, писикаки.
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1k
Нудник Шпилкес 16 минут назад
точнее и не скажешь. удивительно, как еще рогозкосмос ракеты запускает?
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36k
Вепс Полчаса назад
Четыре пиз*юка рисуют там где не положено, и ещё учат других когда им лететь к звездам =)) Я аж прослезился.
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Нищие геиропеици и американци рисуют и пишут на вагонах в метро и о таком луксузе могут толко мечтат .
Я ошибса .
Даже мечтат о таком не могут .
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10k
uutb 52 минуты назад
Не знаю насчет приехали, но вот насчет просрали- это точно!
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155k
☭Cheкаво☭ Час назад
Эти рагули там недавно были...сталкеры недоделанные)
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