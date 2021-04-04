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Молодая пара по ошибке дорисовала картину за 440 000 долларов

Молодая пара по ошибке дорисовала картину за 440 000 долларов (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 11:34
Сообщество : Искусство
Метки: вандализм   граффити   искусство   корея   музей   сеул   
1961
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Современное искусство очень специфичное. Порой отличить испачканную краской стену от шедевра помогает только наличие экскурсовода в зале музея.

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Метки: вандализм   граффити   искусство   корея   музей   сеул   
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22  комментария
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Т.е. когда америкос намалевал на стене эту хню - это искусство, он художник, он так видит, давайте оценим это в акуелиард денег!
А когда парень ее дополнил (на мой взгляд, совсем не испортил, а наоборот), посчитав, что это стена для смазывания кистей с краски - пипец, вандал, покусился на высокое!
Напомнило:
Если ты насрал под дверь - это хулиганство. Если насрал художник - это перфоманс...
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734
Vladimirs Orlovskis 20 минут назад
Художник:
Фигня, напьюсь еще нарисую.
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7k
Владимир 21 минуту назад
Не шедевр а мазьня
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4k
Владимир Полчаса назад
картина стоила 440 000 долларей, а теперь 550 000 долларей
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1k
Onionkin Полчаса назад
Что лишний раз доказывает переоценённость этой мазни!
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23
комнатный сибиряк Полчаса назад
Художник не будет судиться с парой из-за картины, ну конечно, кто как не он знает истинную стоимость этой картины
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549
KevinSmith 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
neutrino 46 минут назад
Это пиар акция. Не ведитесь.
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21k
Юрьевич 50 минут назад
А чем можно эту мазню испортить? Разве что кислотой... да и то вряд ли.
Интересно посмотреть на дебилов которые выложили за это почти полмиллиона долларов!
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27k
Acu900 57 минут назад
И эта мазня 440 тыщ баксов стоит? У меня ребенок лучше рисует. Неудивительно что народ не так понял художника. Было бы совсем не плохо если администрация торгового центра выделила бы участок для посетителей и предоставила бы там холст с красками (необязательно за 440 тыщ ) и устроила бы еще конкурс на лучшего художника среди посетителей , причем необязательно с дорогими призами, абонемент, например, для посещения нескольких музеев города было бы достаточно,вот тогда во первых была бы атракция в основном для детей (и для для взрослых тоже) , а во вторых ТЦ от этого только выиграл привлекая больше посетителей.
А теперь ту пару возмлжно будут судить. За что? Все теперь решит, была ли территория ограждена и надпись "руками не трогать"? Если нет - то и судить их не за что.
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Думаю при желании для этих долбое... то есть ценителей современного искусства можно все вывернуть так, что эта картина станет ещё в дороже. Есть же любитель за баснословные деньги скупать монеты с каким нибудь браком? Можно и с картиной так. Переименовать не в «рану на теле современного искусства» и продать уже не за 440к, а за миллион.
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6k
Garpia121 Час назад
Шедевр явно не пострадал. Ну оштрафуйте пару на стоимость потраченной краски, делов то.
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27k
winergy2012 Час назад
Ну хоть х.у.й не написал,или нарисовал.
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263
Nane First NameLast Час назад
Как была мазня на стене, так мазнёй и осталась. Без ценника, как в магазе, не разберёшь мазня или "высокой искусство".
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4k
Мистер Фикс Час назад
Мне кажется, творцы "современного искусства" держатся на кучке кликуш, которые раздувают мнимый талант и бездарность. Толпа, не желая показаться безвкусными невеждами, подхватывает эстафету и начинает расхваливать этот бред, выискивая смысл в бессмысленной мазне (бесформенной одежде, бездарных фильмах)...
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9k
Schandmaul Час назад
ну искусство оно такое.. если что не получилось, можно всегда сказать, что так и задумывалось и это поймёт только истиный ценитель и ценник задрать обязательно
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Если невозможно отличить испачканную краской стену от шедевра - шедевр ли это или всё-таки испачканная краской стена?
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464
Александр Задорожный Час назад
Наверное подумали, что каждый посетитель может разок мазнуть по полотну, по крайней мере когда смотришь на эту "картину" создаётся именно такое впечатление о том, как она "создавалась".
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3k
Тамара 2 часа назад
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549
KevinSmith Тамара 40 минут назад
Первый раз вижу изображение малевича. Вот этот абрис лица, это же практически квадрат. Может от тогда автопортрет нарисовал?
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