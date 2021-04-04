Молодая пара по ошибке дорисовала картину за 440 000 долларов

Молодёжь решила, что лежащие на полу кисти и краски предназначены для посетителей. И решили принять участие в этом, так сказать, коллективном творчестве. Парень, вооружившись кистью, просто дорисовал несколько мазков тёмно-зелёной краской на полотне. Вот только он не знал, что сей шедевр был завершён ещё в 2016 году и оценён в 440 000 долларов.