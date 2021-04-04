Молодая пара по ошибке дорисовала картину за 440 000 долларов

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Современное искусство очень специфичное. Порой отличить испачканную краской стену от шедевра помогает только наличие экскурсовода в зале музея.
"Вопиющий случай вандализма" произошёл в прошлое воскресенье на выставке Street Noise в торговом центре Lotte World в Корее. Молодая пара не совсем верно истолковала перформанс американского художника Джона Эндрю Перелло, известного под псевдонимом JonOne. Оформление его граффити было настолько реалистичным, казалось, что автор ещё не закончил работу.
Молодёжь решила, что лежащие на полу кисти и краски предназначены для посетителей. И решили принять участие в этом, так сказать, коллективном творчестве. Парень, вооружившись кистью, просто дорисовал несколько мазков тёмно-зелёной краской на полотне. Вот только он не знал, что сей шедевр был завершён ещё в 2016 году и оценён в 440 000 долларов.
После того как новые штрихи были обнаружены, смотрителями выставки был вызван наряд полиции и по камерам установлены подозреваемые. Генеральный директор Contents Creator of Culture, соорганизатор выставки Кан Ук пообещал, что сделает всё возможное, чтобы минимизировать вред для пары, которая непреднамеренно испортила картину.
После случайной картины агентство, ответственное за выставку, предоставило дополнительные инструкции для зрителей и усилило наблюдение за работой, чтобы предотвратить повторение подобных недоразумений.
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А когда парень ее дополнил (на мой взгляд, совсем не испортил, а наоборот), посчитав, что это стена для смазывания кистей с краски - пипец, вандал, покусился на высокое!
Напомнило:
Если ты насрал под дверь - это хулиганство. Если насрал художник - это перфоманс...
Фигня, напьюсь еще нарисую.
Интересно посмотреть на дебилов которые выложили за это почти полмиллиона долларов!
А теперь ту пару возмлжно будут судить. За что? Все теперь решит, была ли территория ограждена и надпись "руками не трогать"? Если нет - то и судить их не за что.