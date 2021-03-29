Мемориал "Вечный огонь" открыли в парке Богучара в 1974 году на месте захоронения 1 455 советских бойцов Юго-Западного, Воронежского и Сталинградского фронтов, погибших в боях 1942 года. В их числе командир 67-й танковой бригады 177-го танкового корпуса полковник Николай Петрович Голяс.



На днях сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева предложила взять воинские захоронения под постоянное наблюдение: "Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам".



Напомним, год назад Уголовный кодекс РФ пополнился новой статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных в России и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, карается лишением свободы до трех лет или штрафом в размере до 3 млн рублей.