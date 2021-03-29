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Снятые жителями города Богучара кадры демонстрируют, как блондинка в короткой юбке танцует на мемориале павшим воинам, не обращая внимания на собравшихся зрителей и их замечания.
Судя по голосам за кадром, снимали происходящее на видео школьники. Они говорят: "А тут нельзя прыгать и танцевать, это не танцпол! Она ещё по цветам ходит..." Но женщина продолжает отплясывать на граните вокруг красной звезды с горящим пламенем памяти о погибших бойцах.
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Запись быстро разлетелась в соцсетях. По предварительной информации, "плясунья" - взрослая местная жительница, которая явно нездорова.
Сообщение об осквернении мемориала поступило в полицию, личность правонарушительницы установили, как и то, что она нуждается в специализированной - психиатрической - медомощи. Этим фактом занялись и воронежские следователи, которые, как сообщила журналистам официальный представитель СУ СК по региону Ольга Бовт, дадут правовую оценку инцидента, опросят очевидцев, изучат документацию о месте воинского захоронения.
Сообщение об осквернении мемориала поступило в полицию, личность правонарушительницы установили, как и то, что она нуждается в специализированной - психиатрической - медомощи. Этим фактом занялись и воронежские следователи, которые, как сообщила журналистам официальный представитель СУ СК по региону Ольга Бовт, дадут правовую оценку инцидента, опросят очевидцев, изучат документацию о месте воинского захоронения.
Мемориал "Вечный огонь" открыли в парке Богучара в 1974 году на месте захоронения 1 455 советских бойцов Юго-Западного, Воронежского и Сталинградского фронтов, погибших в боях 1942 года. В их числе командир 67-й танковой бригады 177-го танкового корпуса полковник Николай Петрович Голяс.
На днях сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева предложила взять воинские захоронения под постоянное наблюдение: "Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам".
Напомним, год назад Уголовный кодекс РФ пополнился новой статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных в России и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, карается лишением свободы до трех лет или штрафом в размере до 3 млн рублей.
На днях сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева предложила взять воинские захоронения под постоянное наблюдение: "Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам".
Напомним, год назад Уголовный кодекс РФ пополнился новой статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных в России и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, карается лишением свободы до трех лет или штрафом в размере до 3 млн рублей.
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Но что-то пошло не так.
Может долго прождала на "встрече возле памятника". И замерзла.
И гормоны или просто весна снесли "крышу".
Никак не думаю, что это "экстремистская акция". Просто "блаженная"...
Вызвали бригаду и в дурку обратно.
Она же больная на всю головушку
...дадут правовую оценку инцидента, опросят очевидцев, изучат документацию о месте воинского захоронения. НАХРЕНА???
Человек психически нездоров, тут скорая психиатричка нужна, а не следственный комитет.
То убийство царя расследуют, то вот это...