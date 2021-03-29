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В райцентре Воронежской области попали на видео пляски вокруг Вечного огня

В райцентре Воронежской области попали на видео пляски вокруг Вечного огня (4 фото)

Автор:
29 марта 2021 20:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Богучар   Вечный огонь   Россия   воронежская область   кощунство   мемориал   
1348
4
Снятые жителями города Богучара кадры демонстрируют, как блондинка в короткой юбке танцует на мемориале павшим воинам, не обращая внимания на собравшихся зрителей и их замечания.
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Метки: Богучар   Вечный огонь   Россия   воронежская область   кощунство   мемориал   
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9k
myymoo 2 часа назад
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11k
info-kozirev Минуту назад
Один живительный лоу-кик сразу остановит танцы и отпадет всякое желание хамить таким образом.
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876
Карл Такойто 6 минут назад
Ну так в РФ на каждом заборе написано соли и название телеграмм канала где купить,каждый в стране вкурсе что такое закладки,ну и нет наверное на территории ни одного другого государства подобного наркомаркета с трёхглавым чудищем в названии(чтобы не было рекламы) как в РФ))За бугром с этим как то боряться и если что то начинает расцветать ну годик максимум два,и его гасят,примеров масса-и в России-ресурс про который не знает только ленивый,скоро будет справлять 10 летний юбилей,представлен наверное чуть ли не лучше чем сети ,,Пятерочка,, и ,,Магнит,, по городам России,но никто в стране не знает как с этим бороться,все такие переглядываются и Бородача из ,,Нашей Раши,, включают ,,А кто это сделал?,,
А таких пассажиров тем временем каждый 3-4,этот вот Жека кстати и правда неплохо читает

Ссылка youtu.be
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152
Племянник Путина Полчаса назад
обычная бухая млядища. С такой и спросить грех, ибо уже жизнью наказанна.
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22k
Slawa49 Полчаса назад
ну в Калининграде, на месте захоронения жителей Кенигсберга похибших во время второй мировой войны собак выгуливают и считают это нормальным, так как тут же немцы захоронены!!!!!!! НО вот только тут же и Братская могила солдат Красной Армии!!!!
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Леща с оттяжкой...
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−4
RUSOFOB097LVL Полчаса назад
Молодец хорошая девушка, хорошо станцевала, еще бы нассала на этот огонь, было бы еще лучше
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778
Любушка RUSOFOB097LVL 24 минуты назад
RUSOFOB097LVL, как жаль, что ты на трусах отца не засох.
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1k
Владимир Теленков Полчаса назад
Ну дык, оптимизированная медицина выглядит именно так - пляски на костях.
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5k
bum_er 36 минут назад
Можно споры открыть, я уверен что эта хохляра
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12k
Алексей 38 минут назад
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41k
doker 46 минут назад
Судя по колготкам и короткой юбке, у дамы должно было быть или было любовное свидание.

Но что-то пошло не так.

Может долго прождала на "встрече возле памятника".
И замерзла.
И гормоны или просто весна снесли "крышу".
Никак не думаю, что это "экстремистская акция". Просто "блаженная"...
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49k
smakido Час назад
Школьники молодцы, по крайней мере они были возмущены и делали нарушительнице замечания. Значит, не все ещё потеряно!
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11k
Алекс Час назад
Что ж этих тупых животных туда так тянет?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
11k
Алекс RUSOFOB085LVL Час назад
Нассать тебе в рот как тебе нравиться попросил бы
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19k
Добрый Алабай Час назад
Интересная ситуация создана в стране. Никто не хочет вмешиваться в любые противоправные действия. Любой вмешавшийся спокойно будет засужен с помощью мусоров, следаков и прокуроров. При этом, доблестные правохрЕнители появляются не во время совершения преступления, а ПОСЛЕ. Всё чётко - дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих. Ладно, в данном случае психически ненормальная, в целом, безобидная женщина. Но ведь уже приучили проходить мимо любого преступления. Вмешаешься - себе дороже выйдет. Проще мимо пройти. Тем более одному неравнодушному тока-тока восьмерик впаяли за педофила.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Че ее снимать.
Вызвали бригаду и в дурку обратно.
Она же больная на всю головушку
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6k
klop 2 часа назад
По любому навальнистка, они все с приветом.
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1k
Алексей klop Час назад
Это точно. Они все с приветом.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
если бы голубь туда сел и даже нагадил, мы бы не злились, вот и с этим существом надо делать скидку на неразвитый мозг
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13k
aalexey3 2 часа назад
Сколько дармоедов на одного психа! Полиция, следователи, следственное управление следственного комитета, официальный представитель...

...дадут правовую оценку инцидента, опросят очевидцев, изучат документацию о месте воинского захоронения. НАХРЕНА???
Человек психически нездоров, тут скорая психиатричка нужна, а не следственный комитет.

То убийство царя расследуют, то вот это...
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4k
tamin 2 часа назад
И никто даже ей род сраку не дал
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Очередное свидетельство запустения отечественной психиатрии.
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