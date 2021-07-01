Что крепче: голова или дорожный знак? Парни из Воронежа проверили конструкцию на прочность

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Боевые бараны попытались отработать удары головой, но, похоже, теперь полиция отработает дело о вандализме.
Компания подвыпивших молодых людей устроили дебош, решив ради веселья пободаться с дорожным знаком.
На видео, попавшем в Сеть, можно заметить, как парни отрабатывают удары головой и другими частями тела по конструкции. В результате спарринга крепления знака слетели и он стал шататься под натиском нетрезвых людей. Весь процесс проходил под радостный смех вандалов.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Видео, опубликованное в местном паблике в ВК, вызвало бурные обсуждения пользователей Сети.
Кстати, подобные действия попадают под административное нарушение и пьяная выходка для парней может закончиться наказанием. Примерная стоимость одного дорожного знака составляет около трех тысяч рублей, а за его повреждение грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, видео уже передано в ОМВД России по Бутурлиновскому району. Так что веселый вечер для боевых приятелей может обернуться не таким веселым штрафом.
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