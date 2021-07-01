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Что крепче: голова или дорожный знак? Парни из Воронежа проверили конструкцию на прочность

Что крепче: голова или дорожный знак? Парни из Воронежа проверили конструкцию на прочность (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутурлиновка   Дорожный знак   вандализм   видео   воронежская область   спарринг   
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Боевые бараны попытались отработать удары головой, но, похоже, теперь полиция отработает дело о вандализме.

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Метки: Бутурлиновка   Дорожный знак   вандализм   видео   воронежская область   спарринг   
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9k
Шурум-бурум 55 минут назад
дети б@ядей на выгуле
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227
Олег Полчаса назад
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4k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Годы идут и ничего не меняется в лучшую сторону.
Ссылка www.youtube.com
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sibull 51 минуту назад
Кучка долбо*бов.
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6k
КОСТЯН 56 минут назад
молодняк... дури вагон... только в сл раз проверяйте на прочность бетонную стену, не только вы но и мы тоже хотим поржать
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