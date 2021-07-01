Что крепче: голова или дорожный знак? Парни из Воронежа проверили конструкцию на прочность

На видео, попавшем в Сеть, можно заметить, как парни отрабатывают удары головой и другими частями тела по конструкции. В результате спарринга крепления знака слетели и он стал шататься под натиском нетрезвых людей. Весь процесс проходил под радостный смех вандалов.