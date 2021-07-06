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К кому попадают монетки из фонтанов, сколько зарабатывают самые крупные фонтаны, а также какая странная традиция, связанная с метанием монет, прижилась в Петрозаводске.
Давным-давно люди бросали монетки и драгоценности в воду не для того, чтобы когда-нибудь вернуться на это место, а чтобы вообще выжить. Потому что тогда вода - это не "аш два о", а в первую очередь духи воды. А духов надо постоянно задабривать, иначе они будут злиться и вредить людям. Археологи находили брошенные древними в термальные источники или прудики драгоценности, иногда вместе с ними находили и записками с просьбами, адресованными водяным божествам. Канал общения с духами давно не работает, но люди до сих пор бросают в воду всякий хлам.
Кстати, в скандинавской мифологии есть источник Мимира, дающий мудрость. Согласно легендам, преисполниться в своём сознании можно было, бросив в источник что-то для себя дорогое. Кто попроще бросал в него драгоценности и золото, а Один бросил свой правый глаз. Вот почему Один одноглазый.
Кстати, в скандинавской мифологии есть источник Мимира, дающий мудрость. Согласно легендам, преисполниться в своём сознании можно было, бросив в источник что-то для себя дорогое. Кто попроще бросал в него драгоценности и золото, а Один бросил свой правый глаз. Вот почему Один одноглазый.
Монетки - пожалуй, наиболее безобидный предмет из всех, что нынче сбрасываются в водоёмы Самое популярное место для бросания монетки в воду - это римский фонтан Треви. Экскурсоводы рассказывают туристам (если им, конечно, удастся перекричать орды кидающих и фотографирующихся), что каждому желанию соответствует определённое количество монет. Две монеты - любовь, три - свадьба, четыре - деньги, пять - разлука. Номинал монет не уточняется.
Массовое увлечение метанием денег в самый крупный римский фонтан началось после голливудского фильма 1954 года "Три монеты в фонтане". По сюжету три американки бросили по монетке в Треви и нашли себе по жениху. В кино монеты бросали правой рукой через левое плечо, стоя к фонтану спиной. Этот ритуал входит в обязательную программу посещения Рима наряду с поездкой по Вечному городу на "Веспе" и вкладыванием руки в Уста истины.
Массовое увлечение метанием денег в самый крупный римский фонтан началось после голливудского фильма 1954 года "Три монеты в фонтане". По сюжету три американки бросили по монетке в Треви и нашли себе по жениху. В кино монеты бросали правой рукой через левое плечо, стоя к фонтану спиной. Этот ритуал входит в обязательную программу посещения Рима наряду с поездкой по Вечному городу на "Веспе" и вкладыванием руки в Уста истины.
Треви - это настоящий Джефф Безос среди фонтанов. Ежедневно в него накидывают около 4 тыс. евро. В год же монет набирается на 4 млн евро. Для сравнения со всех остальных фантанов в Риме за год наскребают всего 200 тыс. евро.
Каждое утро сотрудники компании Acea при помощи пылесосов и телескопических щёток очищают фонтан Треви от мусора и монеток. Собранные деньги отвозят в банк, где их сортируют - евро к евро, юани к юаням, рубли к рублям. Потом иностранную валюту переводят в евро по выгодному курсу и перечисляют католической благотворительной организации Caritas Italiana. Бездомным собирать монетки из фонтана запрещается, зато Caritas Italiana помогает им и вообще людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации на фонтанные деньги. Каждый, кто бывал в Риме, видел, как вечером колоннада собора Святого Петра заполняется бездомными, обустраивающимися на ночлег в картонных коробках. Вот их тоже кормят за счёт Треви.
Каждое утро сотрудники компании Acea при помощи пылесосов и телескопических щёток очищают фонтан Треви от мусора и монеток. Собранные деньги отвозят в банк, где их сортируют - евро к евро, юани к юаням, рубли к рублям. Потом иностранную валюту переводят в евро по выгодному курсу и перечисляют католической благотворительной организации Caritas Italiana. Бездомным собирать монетки из фонтана запрещается, зато Caritas Italiana помогает им и вообще людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации на фонтанные деньги. Каждый, кто бывал в Риме, видел, как вечером колоннада собора Святого Петра заполняется бездомными, обустраивающимися на ночлег в картонных коробках. Вот их тоже кормят за счёт Треви.
Собирать монеты в фонтане запрещается не только нищим. Любого, кто захочет окунуться в Треви ждёт штраф от 450 евро.
Монеты из главного римского фонтана составляют не менее 15% бюджета Caritas Italiana. Поэтому в 2019 году разгорелся скандал, когда городской совет Рима вроде как принял решение передавать деньги из фонтанов в городской бюджет. Потом выяснилось, что городской совет лишь хотел передать городу подсчёт денег, чтобы обеспечить прозрачность поступающих на благотворительность средств, но в Caritas Italiana успели возмутиться и забили тревогу.
Монеты из главного римского фонтана составляют не менее 15% бюджета Caritas Italiana. Поэтому в 2019 году разгорелся скандал, когда городской совет Рима вроде как принял решение передавать деньги из фонтанов в городской бюджет. Потом выяснилось, что городской совет лишь хотел передать городу подсчёт денег, чтобы обеспечить прозрачность поступающих на благотворительность средств, но в Caritas Italiana успели возмутиться и забили тревогу.
Кроме Треви в мире больше нет настолько популярного для метания мелочи фонтана, чтобы его было выгодно каждый день очищать от чьих-то центов и копеек.
Взять, к примеру, "Каменный цветок" на ВДНХ, один из самых популярных московских фонтанов. Фонтан большой и красивый, но голливудского фильма про бросание в него монет не было, поэтому такой плачевный результат - за день на дне фонтана можно набрать не больше пары сотен рублей. А из всех фонтанов ВДНХ, по слухам, можно набрать не больше 3 тыс. рублей в месяц. Об этом можно судить только по улову охотников за монетками.
Взять, к примеру, "Каменный цветок" на ВДНХ, один из самых популярных московских фонтанов. Фонтан большой и красивый, но голливудского фильма про бросание в него монет не было, поэтому такой плачевный результат - за день на дне фонтана можно набрать не больше пары сотен рублей. А из всех фонтанов ВДНХ, по слухам, можно набрать не больше 3 тыс. рублей в месяц. Об этом можно судить только по улову охотников за монетками.
Московские фонтаны чистят не каждый день. В ГБУ "Гормост", обслуживающем фонтаны, сообщают, что в зависимости размера и конструкции фонтана чистят его от одного до семи раз в месяц. Пока фонтан ждёт чистки, монеты успевают основательно запачкаться и даже проржаветь. Так что их выбрасывают вместе с другим мусором, найденным на дне фонтана. Ради нескольких сотен рублей никто не будет выбирать из грязи монеты и потом их чистить.
"Их невозможно отмыть от ила. Да, и когда перебирать? Нам руководство такой задачи не ставит, поэтому мелочь вместе с одноразовыми вилками, ветками деревьев и крышечками от напитков утилизируется", — рассказала в интервью "Комсомольской правде" сотрудница ГБУ "Гормост" в 2016 году.
"Их невозможно отмыть от ила. Да, и когда перебирать? Нам руководство такой задачи не ставит, поэтому мелочь вместе с одноразовыми вилками, ветками деревьев и крышечками от напитков утилизируется", — рассказала в интервью "Комсомольской правде" сотрудница ГБУ "Гормост" в 2016 году.
Самые популярные фонтаны в России - это фонтаны Петергофа. Поток туристов, глазеющих на водяного Самсона, вполне сопоставим с количеством посетителей знаменитого римского фонтана. Значит хотя бы скинувшись все фонтаны Петергофа должны набрать несколько миллионов пусть и не евро, но хотя бы рублей. Однако в Петергофе учёт брошенным на счастье монетам не ведут. Всё, что попадает в Большой каскад, уносится сильным течением в Финский залив.
Короче говоря, Треви - это исключение из правил, монеты из большинства фонтанов мира либо разрешают собирать бездомным, либо выкидывают при очистке. Но есть ещё несколько примеров фонтанов, из которых извлекают прибыль.
Из огромного фонтана у пятизвёздочного отеля-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе каждый год выуживают $12 000 в год. Собираются они мощнейшим пылесосом, просеиваются, а потом сушатся в бетономешалках. Все эти деньги казино отдаёт на благотворительность.
В самом большом и самом популярном парке развлечений в мире Walt Disney World Resort в Орландо все фонтаны приносят примерно $18 000 в год, которые передаются через благотворительные организации детским домам.
Из огромного фонтана у пятизвёздочного отеля-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе каждый год выуживают $12 000 в год. Собираются они мощнейшим пылесосом, просеиваются, а потом сушатся в бетономешалках. Все эти деньги казино отдаёт на благотворительность.
В самом большом и самом популярном парке развлечений в мире Walt Disney World Resort в Орландо все фонтаны приносят примерно $18 000 в год, которые передаются через благотворительные организации детским домам.
В другом американском парке развлечений Universal Orlando Resort деньги из фонтанов тоже собирают и отправляют на благотворительность. На каждом фонтанчике в парке даже есть сообщающая об этом табличка.
Иногда люди кидают монеты туда, куда совсем не надо ничего бросать. Так, бассейны на месте разрушенных в ходе теракта 11 сентября 2001 года башен Всемирного торгового центра, за первые несколько лет существования собрали около $3000. Это при том, что туристам запрещено что-либо бросать в бассейны.
8 мая 2021 года издание Daily Карелия сообщило, что в Петрозаводске появилась дурная привычка бросать монеты на счастье в Вечный огонь. Вот как оправдывает свои действия одна метательница монет:
"Мы тоже всегда бросали монетки, просто так, потому что все так делали, я думала, что это традиция такая, и ребёнку давали монетки кидать".
А вот комментарий свидетеля бросания:
"При мне вчера кидали мужчина и его дочь лет восьми, как в аттракционе. Девочка просила ещё и ещё монеты. То есть ни о каком там почтении и памяти речи не шло. Глядя на это, вторая девочка лет пяти тоже попросила бабушку, и та стала расстегивать сумку. На мой вопрос зачем, вскинулась: "А что тут такого? Ребёнку же хочется. Все кидают. А денежки потом подберут нищие".
А вот комментарий свидетеля бросания:
"При мне вчера кидали мужчина и его дочь лет восьми, как в аттракционе. Девочка просила ещё и ещё монеты. То есть ни о каком там почтении и памяти речи не шло. Глядя на это, вторая девочка лет пяти тоже попросила бабушку, и та стала расстегивать сумку. На мой вопрос зачем, вскинулась: "А что тут такого? Ребёнку же хочется. Все кидают. А денежки потом подберут нищие".
Денежки потом действительно подбирали. Мужчина на видео объяснил, что подбирает монеты, потому что на зарплату в 10 тысяч рублей ему не выжить.
Некоторые жители Петрозаводска объяснили своё поведение тем, что якобы ещё в школе им говорили, что есть такая традиция, а деньги потом собирают и передают поисковым отрядам. Всё это выдумки, никакой традиции не было и нет, никаким отрядам никогда монетки из Вечного огня не передавали.
Некоторые жители Петрозаводска объяснили своё поведение тем, что якобы ещё в школе им говорили, что есть такая традиция, а деньги потом собирают и передают поисковым отрядам. Всё это выдумки, никакой традиции не было и нет, никаким отрядам никогда монетки из Вечного огня не передавали.
А вы имеете привычку бросать монеты в фонтаны?
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Метки: longfishki Вечный огонь вода монеты традиция треви фонтаны
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