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LongFishki Монетка на счастье: куда деваются брошенные в фонтан деньги

Монетка на счастье: куда деваются брошенные в фонтан деньги (10 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 18:20
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   Вечный огонь   вода   монеты   традиция   треви   фонтаны   
1538
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К кому попадают монетки из фонтанов, сколько зарабатывают самые крупные фонтаны, а также какая странная традиция, связанная с метанием монет, прижилась в Петрозаводске.

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Метки: longfishki   Вечный огонь   вода   монеты   традиция   треви   фонтаны   
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45k
parallax 52 минуты назад
В связи с пандемией, фонтаны недосчитались миллионов.
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2k
Евгений Полчаса назад
В фонтаны не кидал, кидал в чижика-пыжика. Почти всю мелочь выбросил, но таки попал
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4k
Афанасий 40 минут назад
а вот куда деваются купюры? В фонтан не бросают но постоянно пропадают из кошелька...

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