Давным-давно люди бросали монетки и драгоценности в воду не для того, чтобы когда-нибудь вернуться на это место, а чтобы вообще выжить. Потому что тогда вода - это не "аш два о", а в первую очередь духи воды. А духов надо постоянно задабривать, иначе они будут злиться и вредить людям. Археологи находили брошенные древними в термальные источники или прудики драгоценности, иногда вместе с ними находили и записками с просьбами, адресованными водяным божествам. Канал общения с духами давно не работает, но люди до сих пор бросают в воду всякий хлам.



Кстати, в скандинавской мифологии есть источник Мимира, дающий мудрость. Согласно легендам, преисполниться в своём сознании можно было, бросив в источник что-то для себя дорогое. Кто попроще бросал в него драгоценности и золото, а Один бросил свой правый глаз. Вот почему Один одноглазый.