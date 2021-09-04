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Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном»

Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2021 17:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брусчатка   Севастополь   видео   департамент транспорта   дорога   прокуратура   
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И подрядчик с ним согласился.

Глава севастопольского Дептранса Павел Иено не сдержал эмоций во время проверки работ по укладке брусчатки на улице Суворова. Чиновник долго рассматривал вкривь и вкось уложенные камни, а затем пнув один из них носком ботинка, прямо заявил подрядчику, что брусчатку "так не кладут, это полное говно".

Улицу Суворова отремонтировали к первому сентября. Но на качество работ тут же начали жаловаться местные жители. И дело не только в кривой кладке, об которую спотыкаются прохожие, но и в том, что камни можно вытаскивать голыми руками, а зазоры между ними таких размеров, что после первых осенних дождей, землю размоет и дорога превратится в груду булыжников.

Подрядчик со словами Иена согласился и признался, что «так вышло». Но после публикации ролика, похоже, достанется всем - заказчиком и работой строителей заинтересовалась прокуратура Севастополя.


«Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Будет дана оценка качества проведенных работ, полноты обеспечения мер безопасности пешеходов, прежде всего детей, обучающихся в ГБОУ «Гимназия №1 им. А.С. Пушкина», а также действий заказчика в части контроля исполнения государственного контракта», - сообщили в ведомстве.

В Дептрансе пообещали, что брусчатку будут перекладывать:


«Камень, который укладывается, рабочие не колют. Они укладывают его в аутентичном виде, а это совсем другой способ укладки, при котором возможны щели. Как ранее уже говорили - укладка будет переделываться, пока не будет все доведено до идеала. В случае необходимости мы даже заменим подрядчика».

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Метки: Брусчатка   Севастополь   видео   департамент транспорта   дорога   прокуратура   
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12  комментариев
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Виталий Час назад
"Как ранее уже говорили - укладка будет переделываться, пока не будет все доведено до идеала. " - интересно за чей счёт.
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kotovski Полчаса назад
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aleksei 59 минут назад
Выглядит так, как-будто её 20 лет назад положили
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Владимир Час назад
Это историческая гранитная брусчатка. Сейчас такую укладывать практически разучились.
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