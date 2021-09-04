Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном»

И подрядчик с ним согласился.
Глава севастопольского Дептранса Павел Иено не сдержал эмоций во время проверки работ по укладке брусчатки на улице Суворова. Чиновник долго рассматривал вкривь и вкось уложенные камни, а затем пнув один из них носком ботинка, прямо заявил подрядчику, что брусчатку "так не кладут, это полное говно".
Источник:
Улицу Суворова отремонтировали к первому сентября. Но на качество работ тут же начали жаловаться местные жители. И дело не только в кривой кладке, об которую спотыкаются прохожие, но и в том, что камни можно вытаскивать голыми руками, а зазоры между ними таких размеров, что после первых осенних дождей, землю размоет и дорога превратится в груду булыжников.
Подрядчик со словами Иена согласился и признался, что «так вышло». Но после публикации ролика, похоже, достанется всем - заказчиком и работой строителей заинтересовалась прокуратура Севастополя.
«Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Будет дана оценка качества проведенных работ, полноты обеспечения мер безопасности пешеходов, прежде всего детей, обучающихся в ГБОУ «Гимназия №1 им. А.С. Пушкина», а также действий заказчика в части контроля исполнения государственного контракта», - сообщили в ведомстве.
В Дептрансе пообещали, что брусчатку будут перекладывать:
«Камень, который укладывается, рабочие не колют. Они укладывают его в аутентичном виде, а это совсем другой способ укладки, при котором возможны щели. Как ранее уже говорили - укладка будет переделываться, пока не будет все доведено до идеала. В случае необходимости мы даже заменим подрядчика».
Источник:
- Соседка пожаловалась на питона, поселившегося в питерской коммуналке
- В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео
- Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги
- Жители Мурино сами уложили разрушенную рабочими плитку на месте возможного фуд-молла
- Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую отремонтировали местные жители
Понравилось35