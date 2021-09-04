Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном»

Подрядчик со словами Иена согласился и признался, что «так вышло». Но после публикации ролика, похоже, достанется всем - заказчиком и работой строителей заинтересовалась прокуратура Севастополя.



«Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Будет дана оценка качества проведенных работ, полноты обеспечения мер безопасности пешеходов, прежде всего детей, обучающихся в ГБОУ «Гимназия №1 им. А.С. Пушкина», а также действий заказчика в части контроля исполнения государственного контракта», - сообщили в ведомстве.