15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне

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Многие города вкладывают большие деньги в свои ландшафты и общественные пространства. Они не только создают зеленые зоны, но и размещают инновационные скульптуры и другие сооружения. Ведь, чем красивее и зеленее наши города, тем лучше будет качество жизни у их обитателей. В этом посте вы увидите поразительные и креативные идеи, воплощённые на улицах мегаполисов.
Уставшая птичка в Нанте
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Сады Этрета во Франции
Памятник, построенный ирландским народом
Тролли в ботаническом саду, Англия
Ажурная скульптура, парящая над площадью Хельсинки
Дубайский чудо-сад
Тук-тук
Давайте обнимем дерево
Солнечный день в Лондоне
Креативная клумба
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