15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне

Многие города вкладывают большие деньги в свои ландшафты и общественные пространства. Они не только создают зеленые зоны, но и размещают инновационные скульптуры и другие сооружения. Ведь, чем красивее и зеленее наши города, тем лучше будет качество жизни у их обитателей. В этом посте вы увидите поразительные и креативные идеи, воплощённые на улицах мегаполисов.