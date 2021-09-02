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15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне

15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне (18 фото)

Автор:
02 сентября 2021 22:50
Сообщество : Искусство
Метки: #зоны   городской   дизайн   зелёные   ландшафты   скульптура   художники   
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18

Многие города вкладывают большие деньги в свои ландшафты и общественные пространства. Они не только создают зеленые зоны, но и размещают инновационные скульптуры и другие сооружения. Ведь, чем красивее и зеленее наши города, тем лучше будет качество жизни у их обитателей. В этом посте вы увидите поразительные и креативные идеи, воплощённые на улицах мегаполисов.

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Метки: #зоны   городской   дизайн   зелёные   ландшафты   скульптура   художники   
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4  комментария
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
На последней картинке стены всегда мокрые, а со временем скользкие и в тине. И это не самое приятное ощущение.
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374
MerryGoRound Свирепый Бамбр 52 минуты назад
Судя по чистоте этих стен их там постоянно чистят. Так что не волнуйтесь. Там места подобные не забрасываются... :)
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9k
Савл Час назад
Фонтан Рвота, Лондон, Англия.
В России следовало бы поставить перед избирательным участком.
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31k
turyst Час назад
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