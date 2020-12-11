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Терраформирование на минималках: уродство или красота

Терраформирование на минималках: уродство или красота (26 фото)

Автор:
11 декабря 2020 13:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   деревья   дизайн   ландшафт   увлечение   фигуры   формирование   
641
26

Честно сказать, смотря на подобные творимые руками человека вещи, появляется странное чувство - вроде, с одной стороны, и хочется сказать - какие молодцы, такую необычную штуку придумали, а с другой стороны - как-то выглядит это все мучительно и страшно. Может быть я просто люблю деревья и мне их жаль?

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Метки: Фабрика идей   деревья   дизайн   ландшафт   увлечение   фигуры   формирование   
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фхранцуз Полминуты назад
укротитель деревьев
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