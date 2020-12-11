Терраформирование на минималках: уродство или красота

Честно сказать, смотря на подобные творимые руками человека вещи, появляется странное чувство - вроде, с одной стороны, и хочется сказать - какие молодцы, такую необычную штуку придумали, а с другой стороны - как-то выглядит это все мучительно и страшно. Может быть я просто люблю деревья и мне их жаль?