Терраформирование на минималках: уродство или красота

Честно сказать, смотря на подобные творимые руками человека вещи, появляется странное чувство - вроде, с одной стороны, и хочется сказать - какие молодцы, такую необычную штуку придумали, а с другой стороны - как-то выглядит это все мучительно и страшно. Может быть я просто люблю деревья и мне их жаль?
Формирование дерева (также известное под несколькими другими альтернативными названиями ) использует живые деревья и другие древесные растения в качестве среды для создания структур и искусств
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Формирование деревьев практикуется по крайней мере несколько сотен лет, о чем свидетельствуют живые корневые мосты, построенные и поддерживаемые народом кхаси в Индии
Древний народ войны-кхаси в Индии работал с воздушными корнями местных фиговых деревьев баньяна, адаптируя их для создания пешеходных мостов над водотоками
Для создания подобных форм применяют обрезку, обтекание (когда дерево растет вокруг какого-либо предмета) и прививки
Самые известные формовщики деревьев - Джон Крабсак , которые еще в 1914 году вырастил себе кресло
Большинство этих деревьев из уникального собрания цирка деревьев Акселя Эрландсона (Axel Erlandson's Tree Circus) - живые скульптуры причудливых форм, расположенное в штате Калифорния, США.
Образка и ответвление, согласно заранее продуманному плану и вот уже формируется нужный рисунок
Также стоит отметить иных ландшафтных инженеров: Артура Вихула, Денна Ледда, Нирандра Буннетра - знаменитого тайского мебельщика
Плиссировка - это техника, используемая в очень древней садоводческой практике укладки живой изгороди, состоит из плетения вместе живых стволов и их сращивания
Другие художественные садоводческие практики, такие как бонсай, шпалер и топиарий, имеют некоторые общие элементы и общее наследие
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