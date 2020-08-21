Ипотеченька

Питерский стрит-артист предлагает оригинально решить квартирный вопрос.
Все просто — художник предлагает взять микро-ипотеку, а точнее «ипотеченьку».
«Президент сказал, что сейчас у страны появился "исторический шанс решить жилищный вопрос". Я его услышал. Одни могут взять ипотеку, другие — ипотечку, а кому-то банк одобрит лишь вот такую ипотеченьку. А как ещё можно решить жилищный вопрос?» — объясняет Loketsky.
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Снимок сделан сидя на унитазе.