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Ипотеченька

Ипотеченька (5 фото)

Автор:
21 августа 2020 09:31
Сообщество : Искусство
Метки: art   Ипотеченька   дизайн   искусство   креатив   прикол   фантазия   художник   
688
5
Питерский стрит-артист предлагает оригинально решить квартирный вопрос.

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Метки: art   Ипотеченька   дизайн   искусство   креатив   прикол   фантазия   художник   
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5  комментариев
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16k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Ага, а вот в богатой Европе есть такие квартирища, что могут даже в одну фотографию не влезть...
----
Снимок сделан сидя на унитазе.
Ага, а вот в богатой Европе есть такие квартирища, что могут даже в одну фотографию не влезть... ---- Снимок сделан сидя на унитазе.
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26k
LEPA Час назад
Я подозреваю,что такая отдельная "хорома",тоже стОит как однушка.
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4k
Владимир Час назад
Да уж,цены на жильё это нечто. И [мат] все сука строят и строят. У меня в районе каждый пустырь застроили. Чуть озеро не закопали уроды. Благо народ вышел а так на половину уже засыпали, пришлось им откапывать обратно
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71
freepoint 2 часа назад
Берите ипотеченьку, кабальнички. Стилем вашей жизнечки станет каторженька. И так до самой смертушки.
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24k
Snork Snorkoff freepoint 2 часа назад
Потому как по одежке копытки потягивать надо.
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