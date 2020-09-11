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Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона

Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона (36 фото)

Автор:
11 сентября 2020 10:21
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картины   подборка   рисунки   странное   творчество   художник   художники   
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Канадский художник Питер Фергюсон (Peter Ferguson) работает в качестве профессионального иллюстратора с 1992 года. Он сотрудничал с такими крупными компаниями, как Marvel Comics, The Wall Street Journal, а также иллюстрировал серию фэнтези-романов "Сёстры Гримм". Посмотрим на коллекцию невероятно продуманных, немного странных и невообразимых фэнтези-картин, которые с первой секунды переносят в непостижимый мир художника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   картины   подборка   рисунки   странное   творчество   художник   художники   
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7  комментариев
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона
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16k
SerGProS Полчаса назад
Гигеровщина какая-то
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5k
Ivan Полчаса назад
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2k
Fatima Habiba Час назад
Обалденный сумеречный свет...да и всё остальное !
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38k
Raush Час назад
Глядя на эти картины вспомнилась игра BioShock...
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15k
SolomonA 2 часа назад
Я так понимаю, наркотики в Канаде достать не проблема...
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7k
Sasa 2 часа назад
Параллельная вселенная...
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