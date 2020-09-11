Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона

Работы Питера Фергюсона - это творческая смесь фантастического и причудливого. Художник умело и тонко миксует технологии и повседневных персонажей, мрачные фоны и невообразимых существ, которых создала его фантазия. "Благодаря сложной композиции и технике, его работы вызывают ощущение давно потерянных магических произведений, найденных в пыльном углу библиотеки клуба исследователей," - пишут про Фергюсона.