Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона

Канадский художник Питер Фергюсон (Peter Ferguson) работает в качестве профессионального иллюстратора с 1992 года. Он сотрудничал с такими крупными компаниями, как Marvel Comics, The Wall Street Journal, а также иллюстрировал серию фэнтези-романов "Сёстры Гримм". Посмотрим на коллекцию невероятно продуманных, немного странных и невообразимых фэнтези-картин, которые с первой секунды переносят в непостижимый мир художника.
Работы Питера Фергюсона - это творческая смесь фантастического и причудливого. Художник умело и тонко миксует технологии и повседневных персонажей, мрачные фоны и невообразимых существ, которых создала его фантазия. "Благодаря сложной композиции и технике, его работы вызывают ощущение давно потерянных магических произведений, найденных в пыльном углу библиотеки клуба исследователей," - пишут про Фергюсона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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