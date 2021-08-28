Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в сотни лет, лишь бы не встречаться с обитателями поверхности

Рано или поздно настает момент, когда вас достали все. Хочется простого человеческого сидеть в одиночестве, пить чаек и ни с кем не разговаривать. Вам знакомо это чувство? А вот барсук с такими настроениями живет всю свою жизнь!
Если бы мы могли хуманизировать барсука, перед нами предстал бы злобный ворчливый дед, который бурчит на прохожих и стреляет солью в пацанов, забравшихся на его огород. Барсук бы и без превращения стрелял во всех, кто смеет вломиться к нему в дом. К счастью, у него лапки. Очень мощные лапки.
Как и любой дед, животина не обременяет себя маникюрными процедурами и отращивает когти до 5-7 сантиметров. Если человеческие пенсионеры делают это по приколу, то барсуку длинные когти служат лопатой — ими зверь и норы копает, и коренья выкапывает, и по таблу незваного гостя может треснуть.
К постройке собственного жилища животины относятся трепетно, ведь дом для такого интроверта — это воистину крепость. Найти барсучьи хатки можно в лесах по всей Европейской части континента.
Барсуки-одиночки роют берлогу простую, но основательную: нора уходит в несколько метров под землю. А вот семейные кланы отстраивают настоящие городища. Барсучья семейка может насчитывать до 23 особей. Каждый член роет одну гигантскую нору. Так обычный подземный лаз превращается в безумный лабиринт.
Многоэтажный бункер с комнатами, вентиляцией и санузлами растягивается на десятки метров! Самая большая нора насчитывает 130 входов-выходов. Причём животные отстраивают её поколение за поколением. Надежность у такого убежища соответствующая, некоторые городища служат десятки, а то и сотни лет.
Наш условный дед покидает убежище лишь с одной целью — найти покушать. Но делает он это ночью, когда никто не пристает с вопросами как у барсука дела, почему он так редко выбирается из норы и не зовет никого в гости. В еде барсуки не слишком разборчивы как вид, но каждая отдельная животина имеет свои предпочтения. Одни больше налегают на насекомых и земляных червей, другие много охотятся за мышками и лягушками, а третьи и вовсе перебиваются грибами и орехами.
Всё что не влезло сейчас, барсук обязательно запасает на «потом». Как и у любых пенсионеров, у наших героев есть погреб. Самокрутки из солёных помидорок там, конечно, не хранятся, но приличные запасы сушеных ягод и корней — must have для любого барсука. А всё потому, что зима близко, и животины это знают!
К зимовке зверь готовится со всей старческой скрупулёзностью: готовит мягкую постельку из травы. Намертво замуровывает входы и выходы в нору, чтобы зимняя спячка не превратилась в вечную. И запасается знаменитым барсучьим жиром — надёжным источником питательных веществ. Не зверь — а хозяюшка какая-то!
Зато по весне барсуки приступают к амурным делам с несвойственной для стариков пылкостью. Дед-барсук выбирает бабку-барсучиху как минимум на несколько лет, а как максимум на всю жизнь. ЭТИМ делом они могут заниматься до часа на протяжении всего периода размножения!
Причём мудрые животины не просто заводят детишек, а планируют беременность. Будущее поколение микро-дедов в количестве 3 штук должно появится аккурат к следующей весне.
В целом, у вида все четко: он не прописан в Красной Книге, не вымирает и живет себе спокойно. На это даже не влияет активная охота ради барсучьего жира и шкур. Ворчливых барсуков ничто не берет!
Источник:
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