Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в сотни лет, лишь бы не встречаться с обитателями поверхности

Наш условный дед покидает убежище лишь с одной целью — найти покушать. Но делает он это ночью, когда никто не пристает с вопросами как у барсука дела, почему он так редко выбирается из норы и не зовет никого в гости. В еде барсуки не слишком разборчивы как вид, но каждая отдельная животина имеет свои предпочтения. Одни больше налегают на насекомых и земляных червей, другие много охотятся за мышками и лягушками, а третьи и вовсе перебиваются грибами и орехами.