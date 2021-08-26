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Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят

Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят (27 фото + 1 гиф)

Автор:
26 августа 2021 08:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   интересные фото   необычные фото   удивительное рядом   
3091
28

Подборка странных и необычных фото, которые точно вас заинтересуют: от скелета тукана до внутренностей воздушного шара и лимонов-инопланетян.

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Метки: интересное   интересные фото   необычные фото   удивительное рядом   
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18k
Евгений Полчаса назад
Египтяне похоже всё подряд мумифицировали.
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3k
portroy 2 минуты назад
Штуцер Heym? Очень красивое оружие, но ооочень дорогое(
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897
thor2006 7 минут назад
Комментарий к фото
и получился Сальвадор Дали
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9k
Uron 41 минуту назад
"Лимон, похожий на инопланетянина"
ЦИТРОН ПАЛЬЧИКОВЫЙ ПАЛЬЦЫ БУДДЫ СОРТ MADHANKRI (CITRUS MEDICA L.)
 Происхождение цитрона "Рука Будды" точно не известно, но вероятней всего это Восточная или Юго-Восточная Азия. Именно с "Рукой Будды" многие любители цитрусовых ассоциируют цитроны. Этот цитрон все еще широко распространен в Китае и Японии, где используется в религиозных церемониях. Известен пальчаторасчленёнными плодами, образующими отростки, напоминающие пальцы, которые остаются не сросшимися, разделёнными практически до самого основания, что делает плод похожим на руку человека. В плодах почти полностью отсутствует мякоть. Считается, что аномальное развитие плодов связано с генетическим дефектом. Растение культивируется ради получения плодов и как садовое или горшечное декоративное растение. Сырые плоды не пригодны для употребления в пищу, однако в засахаренном или высушенном виде могут использоваться в кулинарии, кожица плодов идёт для приготовления цукатов. Иногда, мякоть плодов может добавляться в салаты или как приправа, например к рыбе, в составе c другими вкусовыми добавками.
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