Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят

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Подборка странных и необычных фото, которые точно вас заинтересуют: от скелета тукана до внутренностей воздушного шара и лимонов-инопланетян.
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2. Возраст льда из Антарктиды можно узнать так же, как возраст дерева по кольцам. Темное кольцо - это слой пепла от извержения вулкана 21 000 лет назад
14. Ехиднам не страшен лесной пожар - они просто зарываются в землю и спят. Но эта, все-таки, подобралась слишком близко к огню (но она в порядке!)
27. Это не настоящие волны, а стена из экранов
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ЦИТРОН ПАЛЬЧИКОВЫЙ ПАЛЬЦЫ БУДДЫ СОРТ MADHANKRI (CITRUS MEDICA L.)
Происхождение цитрона "Рука Будды" точно не известно, но вероятней всего это Восточная или Юго-Восточная Азия. Именно с "Рукой Будды" многие любители цитрусовых ассоциируют цитроны. Этот цитрон все еще широко распространен в Китае и Японии, где используется в религиозных церемониях. Известен пальчаторасчленёнными плодами, образующими отростки, напоминающие пальцы, которые остаются не сросшимися, разделёнными практически до самого основания, что делает плод похожим на руку человека. В плодах почти полностью отсутствует мякоть. Считается, что аномальное развитие плодов связано с генетическим дефектом. Растение культивируется ради получения плодов и как садовое или горшечное декоративное растение. Сырые плоды не пригодны для употребления в пищу, однако в засахаренном или высушенном виде могут использоваться в кулинарии, кожица плодов идёт для приготовления цукатов. Иногда, мякоть плодов может добавляться в салаты или как приправа, например к рыбе, в составе c другими вкусовыми добавками.