19 занятных фото необычных предметов и явлений

От аллигаторов в полу до модных туалетов швейцарских кинотеатров: просто подборка любопытных фото со всех уголков мира, чтобы бодро начать неделю.
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2. Клиент творчески подошел к оформлению ненужных кнопок
Невидимость, капитуляция, ракеты, безумная скорость
14. Забавный состав острого соуса
Калории: 0 Всего жиров: 0 г Натрий: 25 мг Всего углеводов: 0 г Протеин: 0 г У острого соуса нет пищевой ценности. Тут один уксус и перцы, черт возьми. А вы чего хотели? Зачем вы вообще пытаетесь определить пищевую ценность острого соуса? Просто наслаждайтесь!
15. Интернет-мошенники прислали чеки, указав вместо имени ник
Don Keedick вместо ника Donkeedick — ослиный член
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интересное необычные фото факты фото
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