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19 занятных фото необычных предметов и явлений

19 занятных фото необычных предметов и явлений (20 фото)

Автор:
30 ноября 2020 12:14
Сообщество : Жизнь
Метки: интересное   необычные фото   факты   фото   
5015
20

От аллигаторов в полу до модных туалетов швейцарских кинотеатров: просто подборка любопытных фото со всех уголков мира, чтобы бодро начать неделю.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   необычные фото   факты   фото   
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10  комментариев
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1k
O.Bender1 2 часа назад
На второй может катапультирование, а не капитуляция? Хотя это только русские не сдаются.
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26k
a.fey Минуту назад
Буратины тоже потеют.

Буратины тоже потеют.
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20k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
19 занятных фото необычных предметов и явлений
19 занятных фото необычных предметов и явленийПосмотреть
19 занятных фото необычных предметов и явлений
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1k
Макаронка 9 минут назад
А сколько поломано и подвернуто ног об аллигатора в вестибюле?
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4k
Серега 46 минут назад
Интересно, а звук то есть? И туалеты для каждого зала свои личные? Или можно зайти с улицы, посмотреть и уйти домой?
Интересно, а звук то есть? И туалеты для каждого зала свои личные? Или можно зайти с улицы, посмотреть и уйти домой?
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1k
Александр Алехин Серега 39 минут назад
Если еще и со звуком, то можно тогда в зал и не идти. Тем более в условиях пандемии.
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Серега Александр Алехин 37 минут назад
Индивидуальная кабинка в кинотеатре. Еще бы попкорн приносили бы, и был бы полный порядок.
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6k
dikijjim Серега 18 минут назад
и пивка бггг
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DyadyaSasha Серега 18 минут назад
Интересует другой вопрос. В крупных кинотеатрах зачастую несколько залов. Как переключать на киношку из своего зала?
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