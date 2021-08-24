25 классных фото, на которые интересно взглянуть

Автор:
24 августа 2021 16:52
Фотоподборка различных интересных штук и явлений, которые встречаются в нашем удивительном мире. Некоторые из них сопровождаются пояснениями, а другие порождают больше вопросов, чем ответов.
1. "Дерево-осьминог в лесу неподалеку от моего дома"
2. "Гигантская картина в Мюнхене. Для сравнения, мой рост - 188 сантиметров"
3. Симметричный цветовой градиент внутри фрукта
4. Крохотные следы от лапок паука на окне
5. Брелок в виде календаря, рассчитанного на 40 лет
6. У хлебца и столешницы одинаковый узор
7. "Мой 116-летний меч в отличном состоянии"
8. Из-за этой размытой полосы на яблоке кажется, что не до конца прогрузились текстуры
9. "Сделал куб из скоб для степлера"
10. "Мамина кофейная кружка, которая греет руки"
11. Очень блестящие помидоры
12. "В приправе для лапши быстрого приготовления оказались маленькие пандочки"
13. "Мама подогрела в микроволновке птичий корм, чтобы продезинфицировать его, и случайно сделала попкорн"
14. "Как стерлась моя клавиатура за время обучения в колледже"
15. Эта двухцветная белка выглядит так, как будто на ней штаны
16. "Я слепой на левый глаз. Эффект "красного глаза" на нем не работает"
17. "Сделал фото новой подсветки раковины четко в тот момент, когда она менялась с зеленого на красный (или наоборот)"
19. "Мой коллега отправил мне картофелину почтой"
20. "Как мой хамелеон прячется на камуфляжном рюкзаке"
21. Ксерокопия фиджет-спиннера в момент вращения
22. "Моя новая петуния похожа на галактику"
23. Эта плитка шоколада разбита на 10-граммовые дольки
24. "Нашел сисястую чипсину"
25. Этот пульверизатор устроен так, чтобы можно было использовать всю жидкость до последней капли
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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