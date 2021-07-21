35 необычных и классных фото, которые вас порадуют

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Наш мир богат на всевозможные диковинки, и всем нам невероятно повезло, что в любой момент мы можем достать телефон с камерой и поделиться ими с миром. Познавательные, смешные и милые – фотографии из этой подборки точно скрасят ваш день.
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3. В отелях Исландии на телефоне есть специальная кнопка: если ее нажать, вас разбудят, когда будет видно северное сияние
4. Леонардо да Винчи сделал "спутниковую" карту итальянского города в 1502 году с помощью линеек и транспортиров, которыми измерял угол дорог
5. В 2012 году сотрудник Бургер Кинга опубликовал на 4-chan это фото со словами: "Салат, который вам подают в Бургер Кинге". Пользователи отыскали его за 20 минут, связались с его начальством и местными СМИ. Его тут же уволили.
8. Это не фото Майкла Джордана, а карандашный рисунок, автор Киган Холл. Художник потратил на эту работу 250 часов
11. Этого пса бросили в приюте, где собак усыпляют, если никто их не забирает. Но этого пса спасли, а когда проверили его ДНК, оказалось, что он на 87,5% волк, на 8,6% – сибирский хаски и на 3,9% – немецкая овчарка.
15. Скульптура, основанная на цитате Фрэнсиса Скотта Фицджеральда: "Сначала ты выпиваешь алкоголь, затем алкоголь выпивает алкоголь, а потом алкоголь выпивает тебя"
18. Эту черепаху зовут Джонатан, и он родился в 1832 году. В 2022 году ему исполнится 190 лет, что сделает его старейшим наземным животным на планете
Источник: — переведено специально для fishki.net
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