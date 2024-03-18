25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто

2010
26
Иногда нужно просто отвлечься от рутины и отправиться в путешествие, хотя бы виртуальное. Оказывается, в мире может быть столько прекрасного и особенного, любопытного и вызывающего восхищение! Да, эти вещи могут удивить — но в самом лучшем смысле этого слова.
1. Лазоревые птицы (Grandala coelicolor). Самки коричневые с белыми полосами по всей голове, а самцы ярко-синего цвета. Обитают в Азии
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13. Феномен Фата-Моргана, иллюзия летающих круизных кораблей на юго-восточных берегах Кипра
15. Пчелы на самолете в аэропорту Хьюстона. Вылетающий рейс был задержан для удаления пчел
17. Размер волоконно-оптического провода, способного обеспечить дом высокоскоростным Интернетом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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