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25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто

25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто

Автор:
18 марта 2024 16:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Это любопытно   интересные снимки   интересные фото   редкие вещи   редкости   удивительное рядом   удивительные вещи   
2010
26

Иногда нужно просто отвлечься от рутины и отправиться в путешествие, хотя бы виртуальное. Оказывается, в мире может быть столько прекрасного и особенного, любопытного и вызывающего восхищение! Да, эти вещи могут удивить — но в самом лучшем смысле этого слова.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Это любопытно   интересные снимки   интересные фото   редкие вещи   редкости   удивительное рядом   удивительные вещи   
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3  комментария
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4k
TOROID 42 минуты назад
Зачем пчел с крыла удалять? Их и так при взлете сдует потоком воздуха.
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36
Влад Полчаса назад
Вспомнилось,как в советские времена во время учебы в техникуме ездили помогать колхозам собирать урожай. Морковку старались до снега убрать,а капусту часто из снега выкапывали..
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12k
Трив 39 минут назад
На 6, очевидно, розовый дельфин Амазонки, а не дельфин-альбинос.
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