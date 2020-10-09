Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках

В прошлом фотография была чем-то большим, чем просто картинка. К этому событию готовились, но по странному стечению обстоятельств именно старые фотграфии содержат в себе загадки. Участницы
форума Mumsnet обсуждали фотографию 1900 года и заметили на ней пугающую деталь.
Пользовательницы форума Mumsnet обсуждали фотографию работниц льняной фабрики 1900 года, сделанную в Белфасте. На чёрно-белом снимке запечатлены 15 женщин, которые держат руки скрещёнными на груди. Автор поста предложила догадаться, что же на этом фото необычного.
Подозрения вызвала женщина, сидящая справа в третьем ряду. На правом плече работницы можно заметить одинокую руку. Откуда она взялась? Ведь все остальные женщины скрестили руки на груди?
Этот вопрос напугал женщин, которые обвинили во всём потусторонние силы.
Среди пользовательниц сети так же нашлись и скептики, которые обвинили во всём фотошоп. Возможно справа стояла ещё женщина, но её просто обрезали в фоторедакторе, забыв про руку.
А как вы считаете?
Источник:
- Девять лет спустя: парень получил ответ на своё письмо, которое бросил в океан в бутылке
- 10 фото, которые напугают вас, даже если у вас не было инсектофобии
- Иранский художник создаёт удивительные 3D-портреты знаменитостей, неотличимые от фото
- В Ижевске россиянин оживил советские панно
- Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО
Понравилось28
Некачественная страшилка, переделать.
А как Ежова и Ягоду вымарали из всех фото после ареста?
Вот так мистика.
В фотоаппаратах тех лет использовались фотопластинки размером 6,5 8,5 дюйма. Это 16,4 21,6 сантиметра. Для сравнения, широко используемая пленка или матрица фотоаппаратов с фактором 1 имеет размер кадра 3,6 2,4 сантиметра. Сами фотографии печатались контактным способом. То есть, на фотобумагу клали фотопластинку и засвечивали бумагу. Не смотря на примитивность, фотографии получались фантастического разрешения. Да. В те годы был свой "фотошоп". Хорошие ретушёры очень ценились. Ретушер работал над каждым отпечатком, хотя иногда и ретушировали негатив. "Фотошоп" тех лет - это стол, с увеличительным стеклом, лампа, набор остро отточенных карандашей разной твердости, лак, сделаный из скипидара и канифоли и остро заточенный скальпель.
Мне один фотограф показывал фотографию, сделанную еще его отцом в Варшаве в то время, когда Варшава была городом Российской Империи. Взяв увеличительное стекло, можно было рассмотреть окурок на другой стороне площади. Было видно, что это папиросный окурок.
А обсуждать этот отпечаток не имеет смысла.
Кто писал??? ХомМисс! ХомМисс, ну ну ну!!!
И чисто логически, построение девушек не полностью симметрично и не ассиметрично в большей степени, чего-то не хватает ... Ах да!, девушка стоящая отдельно справа на фото, должна быть чуть выше, а в ряду ниже должна быть еще одна девушка, от которой осталась рука)). И приглядевшись к локтю и юбке отдельно стоящей девушки(там нет фокуса а так не бывает), я понимаю что в те времена, фотошоп накер был не нужен... хватало тонкой кисти и ножниц...
Кого-то там убрали, а рука осталась.
И девушка крайняя слева в этом же ряду руки не скрестила, асимметрично как-то...