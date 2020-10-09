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Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках

Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках (3 фото)

Автор:
09 октября 2020 15:52
Сообщество : Истории
Метки: белфаст   загадки   интересное   необычное фото   прошлое   удивительное   фото   
4925
3

В прошлом фотография была чем-то большим, чем просто картинка. К этому событию готовились, но по странному стечению обстоятельств именно старые фотграфии содержат в себе загадки. Участницы

форума Mumsnet обсуждали фотографию 1900 года и заметили на ней пугающую деталь.

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Метки: белфаст   загадки   интересное   необычное фото   прошлое   удивительное   фото   
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44  комментария
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Фу, даже не добавили - "Ранее на этой фабрике трагично погибла работница... Ее раздробило станком и осталась только отрезанная кисть руки.."
Некачественная страшилка, переделать.
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1k
mpavlovskij 48 секунд назад
У меня нормально все на фотке
У меня нормально все на фотке
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11k
Russian Hackers did it Минуту назад
То что у второй женщины из башки рука торчит, никого не смущает?!

То что у второй женщины из башки рука торчит, никого не смущает?!
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5k
maclay 7 минут назад
А мы считаем, что не надо пить молоко после кваса !
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8k
MihailoSerbiya 12 минут назад
Schitayu chto zhenwinu s rukoy na pleche pomestili tut s drugoy fotografii .
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6k
Wiedzmin 14 минут назад
Еще Сталин придумал такие коллажи делать, тоже видимо над подчиненными угорал.
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1k
zenon Полчаса назад
Это рука из другого кинофильма.
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13k
vikklu zenon Полчаса назад
Это рука, кого надо, рука.
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15k
Anna 42 минуты назад
обычная практика тех лет
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517
zu4ara 44 минуты назад
Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках
Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках
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13k
vikklu zu4ara Полчаса назад
Во, блин, ё.б.ушков- воробышков видал, так это для них, что-ли?
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517
zu4ara vikklu 8 минут назад
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2k
RoseM 47 минут назад
То же мне бином Ньютона.

А как Ежова и Ягоду вымарали из всех фото после ареста?

Вот так мистика.
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26k
a.fey 49 минут назад
Трудно сказать. Здесь опубликовано фото, перепечатанное из газеты или журнала. То есть, очень плохая копия, и не первая. На оригинальной фотографии сразу бы все увидели. Оригинал должен быть фантастического качества.
В фотоаппаратах тех лет использовались фотопластинки размером 6,5 8,5 дюйма. Это 16,4 21,6 сантиметра. Для сравнения, широко используемая пленка или матрица фотоаппаратов с фактором 1 имеет размер кадра 3,6 2,4 сантиметра. Сами фотографии печатались контактным способом. То есть, на фотобумагу клали фотопластинку и засвечивали бумагу. Не смотря на примитивность, фотографии получались фантастического разрешения. Да. В те годы был свой "фотошоп". Хорошие ретушёры очень ценились. Ретушер работал над каждым отпечатком, хотя иногда и ретушировали негатив. "Фотошоп" тех лет - это стол, с увеличительным стеклом, лампа, набор остро отточенных карандашей разной твердости, лак, сделаный из скипидара и канифоли и остро заточенный скальпель.
Мне один фотограф показывал фотографию, сделанную еще его отцом в Варшаве в то время, когда Варшава была городом Российской Империи. Взяв увеличительное стекло, можно было рассмотреть окурок на другой стороне площади. Было видно, что это папиросный окурок.
А обсуждать этот отпечаток не имеет смысла.
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2k
Schumacher Час назад
ЁПТА!!!! редактирование фото появилось вместе с самим фото, БЕЗ ФОТОРЕДАКТОРА И ФОТОШОПА МЛЯ. Кисть и ножницы.
Кто писал??? ХомМисс! ХомМисс, ну ну ну!!!
И чисто логически, построение девушек не полностью симметрично и не ассиметрично в большей степени, чего-то не хватает ... Ах да!, девушка стоящая отдельно справа на фото, должна быть чуть выше, а в ряду ниже должна быть еще одна девушка, от которой осталась рука)). И приглядевшись к локтю и юбке отдельно стоящей девушки(там нет фокуса а так не бывает), я понимаю что в те времена, фотошоп накер был не нужен... хватало тонкой кисти и ножниц...

ЁПТА!!!! редактирование фото появилось вместе с самим фото, БЕЗ ФОТОРЕДАКТОРА И ФОТОШОПА МЛЯ. Кисть и ножницы. Кто писал??? ХомМисс! ХомМисс, ну ну ну!!! И чисто логически, построение девушек не полностью симметрично и не ассиметрично в большей степени, чего-то не хватает ... Ах да!, девушка стоящая отдельно справа на фото, должна быть чуть выше, а в ряду ниже должна быть еще одна девушка, от которой осталась рука)). И приглядевшись к локтю и юбке отдельно стоящей девушки(там нет фокуса а так не бывает), я понимаю что в те времена, фотошоп накер был не нужен... хватало тонкой кисти и ножниц...
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18k
Альберт Час назад
Юбка у позади стоящей девушки что-то длинновата будет.
Кого-то там убрали, а рука осталась.
И девушка крайняя слева в этом же ряду руки не скрестила, асимметрично как-то...
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850
Walther 2 часа назад
А тема сегодняшней лекции: "Как сделать из ни *уя проблему и вытрахать обществу мозги"!
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26
rus_sem 2 часа назад
у нее на плече просто типа какого-то цветочка из ленты ткани
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ну вот зачем разную хрень тащить на сайт?
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3k
Ыукп 2 часа назад
У меня в садике была страшилки "чёрная рука". Это просто изумительно: друг перед другом придумывали страшилки и в них верили.)
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9k
Bill 2 часа назад
Раньше только так удаляли из Инстаграма
Раньше только так удаляли из Инстаграма
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7k
Cornho Bill 2 часа назад
И никаких рук не оставалось!
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2k
Schumacher Bill Час назад
посмертно.
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5k
Duckk 2 часа назад
Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках
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11k
Пумба 3 часа назад
Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках
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28k
Azesh 3 часа назад
да это разве страшно? Призраки-шмизраки, каспер доброе приведение. Вот предыдущий пост- там да.
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7k
Cornho Azesh 2 часа назад
*привИдение
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15k
Anna Cornho Полчаса назад
пусть это будет прОвидение
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