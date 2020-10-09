Тайна снимка 1900 года напугала пользователей сети и заставила задуматься о призраках

В прошлом фотография была чем-то большим, чем просто картинка. К этому событию готовились, но по странному стечению обстоятельств именно старые фотграфии содержат в себе загадки. Участницы

форума Mumsnet обсуждали фотографию 1900 года и заметили на ней пугающую деталь.