Овцы с острова Норт-Роналдсей: Для этих барашков любая трава ядовита. Они способны есть только водоросли

Норт-Роналдсей — не самое приятное место на свете. Этот небольшой остров примостился в Северном море около Шотландии. Там холодно, сыро и очень ветрено. Но люди там жили, так как на мрачном клочке земли процветал прибыльный бизнес — добыча соды из водорослей. Чтобы не окочуриться от холодов, люди завозили на остров барашков и разводили их ради шерсти.