Овцы с острова Норт-Роналдсей: Для этих барашков любая трава ядовита. Они способны есть только водоросли

Кто пасётся на лугу? Правильно, кони, козы, коровы и другие нормальные травоядные. А знаете, кого на пастбищах не найти? Овец с острова Норт-Роналдсей. Для этих барашков трава стала... ядовитой.
Норт-Роналдсей — не самое приятное место на свете. Этот небольшой остров примостился в Северном море около Шотландии. Там холодно, сыро и очень ветрено. Но люди там жили, так как на мрачном клочке земли процветал прибыльный бизнес — добыча соды из водорослей. Чтобы не окочуриться от холодов, люди завозили на остров барашков и разводили их ради шерсти.
Но в один прекрасный день соду научились получать искусственно, и весь бизнес накрылся медным тазом. Тысячи человек погрузились на лодки и покинули холодные края. Осталась лишь маленькая горстка людей и огромные стада баранов. Последние угрожали выесть весь Норт-Роналдсей. Чтобы защитить зелень от овечек, островитяне обнесли ВСЕ ПОБЕРЕЖЬЕ небольшой каменной стеной длинной в 40 км! При этом овцы остались снаружи, на узкой полоске пляжа.
Решение не самое гуманное — животных ожидала медленная и мучительная смерть от голода. Кроме камней, солёной воды и водорослей найти на побережье было нечего. Но упрямые бараны наотрез отказывали помирать. Вместо этого они прокачали свой организм и научились питаться не наземной травой, а подводной!
С голодухи овцы начали жевать водоросли. Не сказать, что это была легкая смена диеты — многие пали в попытках переварить «дары» моря. Но те, что выжили, стали сильнее! Они перестроили свое пищеварение, биохимию и научились есть пищу, полную химических веществ.
Побочных эффектов у такой эволюции два: первое — мясо барашков обзавелось пряным запахом и необычным вкусом, как будто оно пролежало в маринаде. А второе — овцы больше никогда не смогут пожевать свежей травки. Они переделали свой организм настолько, что теперь она стала для них ядовитой.
Увы, несмотря на все усилия овечек, порода постепенно вымирает. На острове и за его пределами никому нет дела до одичавших животин. Их количество близится к 6 сотням штук. Выжить, чтобы все равно исчезнуть — вот так грустная ирония.
Источник:
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