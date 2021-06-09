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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 290 постов • 262 подписчика подписаться
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Сверху, снизу, изнутри: 24 всем знакомых вещи с новой стороны

Сверху, снизу, изнутри: 24 всем знакомых вещи с новой стороны (25 фото)

Автор:
09 июня 2021 20:37
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   фотографии   
3196
25

Когда-нибудь задумывались, как выглядит мотоциклетный шлем изнутри? А снаряд фейерверка в разрезе? А пузо полярного медведя из-под толщи льда? Хватит гадать – время смотреть!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   фотографии   
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Patmaz 2 часа назад
Горизонт завален
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3k
Дюндя 6 минут назад
Странная у Вас горизонтальная река. Так правильней будет
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2k
Дмитрий ! 16 минут назад
Ёжику плохо, бедный. И Xerox (зирокс).
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vit34 Полчаса назад
Есть с водяным охлаждением
Все города чипы, а мы Фиксики
Пойду ещё выпью )

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Coott 54 минуты назад
изверги! зачем ежика побрили!?!
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a.fey Час назад
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Похабыч Час назад
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Mamin Sibiriak Час назад
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8k
Andrey Komarov 2 часа назад
Какая сук@ ёжика ощипала?
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