Сверху, снизу, изнутри: 24 всем знакомых вещи с новой стороны

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Когда-нибудь задумывались, как выглядит мотоциклетный шлем изнутри? А снаряд фейерверка в разрезе? А пузо полярного медведя из-под толщи льда? Хватит гадать – время смотреть!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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