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30 картинок для поднятия настроения

30 картинок для поднятия настроения (31 фото)

Автор:
24 июля 2021 13:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   забавно   картинки   ну вы даете!   приколы   смешно   удивительное рядом   фотографии   
2028
31
Взбодритесь и развеселитесь с нашей новой фотоколлекцией!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   картинки   ну вы даете!   приколы   смешно   удивительное рядом   фотографии   
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Сергей 2 часа назад
После настолько левого фотошопа имени басктеболиста, реальность многих фото в этой подборке ставится под сомнение.
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2k
Trilik 3 минуты назад
Видимость 100 км с уровня земли? Да ладно! Плоскоземельцы, привет! В мираж может быть поверю, ну или в фотошоп. А так - видимость на расстояние 100 км в нормальных условиях можно обеспечить с высоты 1 км.
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2k
Виктор 9 минут назад
"футол в Гренландии" , проверять ошибки перед тем как запилить пост уже не в моде ?
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681
Лимонадный Джо 19 минут назад
Ага. Майкл Джексон просто Геракл. Засушенный.
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