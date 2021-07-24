30 картинок для поднятия настроения

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Художник-аутист Стефен Уилтшир рисует панораму Нью-Йорка, которую запомнил после единственного полета над городом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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