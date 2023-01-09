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35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети

35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети

Автор:
09 января 2023 14:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: всякая всячина   и такое бывает   интересная всячина   интересные вещи   интересные моменты   неожиданно   очевидное-невероятное   удивительное рядом   фото из соцсетей   
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На неожиданно крутые и интересные вещи можно наткнуться когда угодно. И самое правильное в этот момент — сделать фотографию! Чтобы потом не быть голословным и иметь возможность подкрепить свои слова наглядным доказательством. А иначе кто поверит?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всякая всячина   и такое бывает   интересная всячина   интересные вещи   интересные моменты   неожиданно   очевидное-невероятное   удивительное рядом   фото из соцсетей   
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5  комментариев
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8k
Владимир Полчаса назад
Семена попкорна??? Ну тогда рядом должны быть семена хлеба и колбасы.
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42k
Aleksandr 18 минут назад
какой нахрен "день благодарения" в Германии?!!
чисто пиндосский праздник
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32k
Snork Snorkoff 18 минут назад
семена попкорна
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