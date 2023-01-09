Мультголова
35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети
Автор:
09 января 2023 14:35
На неожиданно крутые и интересные вещи можно наткнуться когда угодно. И самое правильное в этот момент — сделать фотографию! Чтобы потом не быть голословным и иметь возможность подкрепить свои слова наглядным доказательством. А иначе кто поверит?
1. "Я посветил фонариком в свой новый калейдоскоп"
2. В немецком аквапарке Kristall Palm Beach прямо на входе можно увидеть гигантский самородный кварц (7,5 тонны)
3. "11 ноября в 11:11 у меня был пульс 111!"
4. Это птица? Нет, это самолет на фоне Меркурия
5. Так выглядит шерсть до того, как она станет свитером
6. "Сегодня с неба сыплется гигантское мороженое"
7. Сказочное украшение на горке, оставленное морозом
8. Почтовый ящик, в точности повторяющий дом
9. "А разгадка проста: зеркало и открытое окно"
10. Черепаха, несущая на себе целый лес мха
11. "Я снял перчатку из клея целиком"
12. Гигантский лист базилика. Возможно, самый большой в мире!
13. "Лист дерева примерз к лобовому стеклу моей машины"
14. "Кот на пакете с кошачьей едой выглядит как близнец моего кота"
15. Тень от потолочных светильников выглядит очень знакомой
17. "Колесо от телеги с урожаем в маленьком немецком городке на День Благодарения"
18. Лист дерева, воткнутый в снег, прочертил идеальные круги как циркуль
19. Дерево, которое живет наполовину в осени, наполовину в зиме
20. Пишущая машинка с отдельными клавишами для прописных и строчных букв
21. Газон, похожий на ковер с рисунком или обои
22. Картофельная чипсина величиной почти с упаковку
23. Как вы думаете, это настоящий кот в рюкзаке?
24. Жить захочешь - не так раскорячишься
25. Красивое: лед на колесе грузовика
27. В Питтсбурге в месте слияния река четко двухцветная
28. "Вот что происходит, если надолго оставить половину кочана капусты в холодильнике"
29. "Всего лишь семена попкорна застряли в канализации рядом с кинотеатром"
30. "Так выглядит ключ, который никогда не вынимали из замочной скважины"
31. "Старая рикотта, которую я забыла в холодильнике, стала ярко-фиолетовой"
32. "Я завакуумировал чеснок"
33. "Вот что происходит с просроченным тестом для пиццы"
34. "Банан пролежал в пластиковом контейнере 5 лет"
35. "Моя собака вынесла свою игрушку на улицу и внутри образовался снежок"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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