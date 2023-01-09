35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети

На неожиданно крутые и интересные вещи можно наткнуться когда угодно. И самое правильное в этот момент — сделать фотографию! Чтобы потом не быть голословным и иметь возможность подкрепить свои слова наглядным доказательством. А иначе кто поверит?

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1. "Я посветил фонариком в свой новый калейдоскоп" 0 Источник:

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2. В немецком аквапарке Kristall Palm Beach прямо на входе можно увидеть гигантский самородный кварц (7,5 тонны) 0 Источник:

3. "11 ноября в 11:11 у меня был пульс 111!" 0 Источник:

4. Это птица? Нет, это самолет на фоне Меркурия 0 Источник:

5. Так выглядит шерсть до того, как она станет свитером 0 Источник:

6. "Сегодня с неба сыплется гигантское мороженое" 0 Источник:

7. Сказочное украшение на горке, оставленное морозом 0 Источник:

8. Почтовый ящик, в точности повторяющий дом 0 Источник:

9. "А разгадка проста: зеркало и открытое окно" 0 Источник:

10. Черепаха, несущая на себе целый лес мха 0 Источник:

11. "Я снял перчатку из клея целиком" 0 Источник:

12. Гигантский лист базилика. Возможно, самый большой в мире! 0 Источник:

13. "Лист дерева примерз к лобовому стеклу моей машины" 0 Источник:

14. "Кот на пакете с кошачьей едой выглядит как близнец моего кота" 0 Источник:

15. Тень от потолочных светильников выглядит очень знакомой 0 Источник:

16. Идеальный угол 0 Источник:

17. "Колесо от телеги с урожаем в маленьком немецком городке на День Благодарения" 0 Источник:

18. Лист дерева, воткнутый в снег, прочертил идеальные круги как циркуль 0 Источник:

19. Дерево, которое живет наполовину в осени, наполовину в зиме 0 Источник:

20. Пишущая машинка с отдельными клавишами для прописных и строчных букв 0 Источник:

21. Газон, похожий на ковер с рисунком или обои 0 Источник:

22. Картофельная чипсина величиной почти с упаковку 0 Источник:

23. Как вы думаете, это настоящий кот в рюкзаке? 0 Источник:

24. Жить захочешь - не так раскорячишься 0 Источник:

25. Красивое: лед на колесе грузовика 0 Источник:

26. Лимон-мутант 0 Источник:

27. В Питтсбурге в месте слияния река четко двухцветная 0 Источник:

28. "Вот что происходит, если надолго оставить половину кочана капусты в холодильнике" 0 Источник:

29. "Всего лишь семена попкорна застряли в канализации рядом с кинотеатром" 0 Источник:

30. "Так выглядит ключ, который никогда не вынимали из замочной скважины" 0 Источник:

31. "Старая рикотта, которую я забыла в холодильнике, стала ярко-фиолетовой" 0 Источник:

32. "Я завакуумировал чеснок" 0 Источник:

33. "Вот что происходит с просроченным тестом для пиццы" 0 Источник:

34. "Банан пролежал в пластиковом контейнере 5 лет" 0 Источник: