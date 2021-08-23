Электрический угорь: Рыба под напряжением в 800 вольт. Своим разрядом может свалить даже лошадь

Силы их тока вполне достаточно даже для того, чтобы убить лошадь. Увы, это достоверно проверенный факт. В 1807 году естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт попросил местных наловить электрических угрей. Не будь дураками, аборигены загнали в озеро табун лошадей и мулов. На копытных тут же набросились возмущённые угри и начали шарашить несчастных током, пока совсем не «разрядились». Электрическим угрям, чтобы как следует шандарахнуть током, нужно определённое время на перезарядку. Увы, две лошади мероприятия не пережили — но такова была наука в те годы!