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Электрический угорь: Рыба под напряжением в 800 вольт. Своим разрядом может свалить даже лошадь

Электрический угорь: Рыба под напряжением в 800 вольт. Своим разрядом может свалить даже лошадь (9 фото + 1 гиф)

Автор:
23 августа 2021 22:19
Метки: интересно   рыбы   факты   
322
10

Ребят, павербанк взял кто-нибудь? Ну и что, что мы в лодке посреди амазонских джунглей, мне срочно надо сфоткать вон ту странную змею, которая выползла из соседнего болота. О, да это ж электрический угорь — гребите к берегу, зарядимся от него!

Сколько баек витает вокруг этой рыбины. И начнём, пожалуй, с самой распространённой: электрический угорь — не угорь. Он куда больший родственник сомам. И вообще, у их группы есть отдельное название — гимнотовые. Поздравляем, если речь зайдёт об электрических угрях (даже представить страшно, что это за диалог), ты сможешь выпендриться и сказать: «вообще-то, электрический гимнот!».

×

Долгое время считалось, что электрический угорь — это один вид на всю Амазонку. Но недавно любопытные ихтиологи начали сравнивать строение головы рыб, поковырялись в их генотипе и обнаружили, что на самом деле электрических угрей аж три вида. Между собой они отличаются не только внешне, но и по напряжению. Electrophorus voltai может жахнуть до 800 вольт, Electrophorus varii примерно 600 вольт, а вот Electrophorus electricus — какие-то жалкие 400 вольт.

Вы уже представили, как рыб, опутанный в паутине из молний, сшибает всех направо и налево. Но для такого эпика угорь слишком ленив. Большую часть времени он налёживает бока где-нибудь в болоте. Лишь голод может заставить рыбину пошевелиться.

Обнаружив скопление рыб, моллюсков или ракообразных, угорь даёт 3-4 мощных разряда. Но таких быстрых, что длятся они меньше секунды — заметить их можно лишь на замедленной съёмке. Угорь бьёт по небольшой области. Все те, кому повезло в неё попасть, бестолково впадают в ступор от оглушения. Угрю только и остаётся, что всосать в себя самые вкусные ништяки и отправиться на боковую.

Может ли этот ходячий павербанк убить человека? В целом — может. Особенно, если человек слаб сердечком. Вызывая фибрилляцию (хаотичное сокращение) желудочков сердца, рыб вполне способен остановить наш мотор. Но летальных случаев после встречи с угрём мало. По крайне мере, зарегистрированных...

А вот молодых кайманов и анаконд взрослые угри фигарят на раз. Правда, на такое способны только взрослые рыбы, вымахавшие до 1,5 метра и 20 кило. Причём львиную долю от веса составляют органы, генерирующие разряд. Они, кстати, не что иное, как видоизмененные мышечные клетки.

Более того, угри, как правило, стараются напасть первыми. Рыбы выпрыгивают из воды и грудью бросаются на амбразуры, прижимаясь к обидчику телом. Так они могут вжарить по неприятелю всеми доступными вольтами.

Силы их тока вполне достаточно даже для того, чтобы убить лошадь. Увы, это достоверно проверенный факт. В 1807 году естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт попросил местных наловить электрических угрей. Не будь дураками, аборигены загнали в озеро табун лошадей и мулов. На копытных тут же набросились возмущённые угри и начали шарашить несчастных током, пока совсем не «разрядились». Электрическим угрям, чтобы как следует шандарахнуть током, нужно определённое время на перезарядку. Увы, две лошади мероприятия не пережили — но такова была наука в те годы!

Вообще, шибает током животина не только для того, чтобы поджарить свою жертву и врага. Так как видит электрошланг неважно, ориентироваться в мутных водах и болотах ему тоже помогает электричество. Рыб пуляет вокруг себя разрядами по 10 вольт и составляет для себя 3D картину окружающего мира покруче шлемов виртуальной реальности.

А ещё ток — отличный способ коммуникации. Как нам электричество позволяет трещать в чатиках и кидаться мемасами, так и электрические угри способны переговариваться электроразрядами между собой, сообщая о своём местоположении, возрасте, поле и других личностных параметрах. Вот и выходит, читатель, что у твоего смартфона и амазонского электрического гимнота общего гораздо больше, чем ты мог представить!

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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165
Змій Горинич 2 часа назад
Лошади какие-то слабые создания: угря не выдерживает, с никотином совсем дела плохи, женщина на скаку остановит, да и баба с возу... ну вы поняли
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a_komolow 3 часа назад
Интересная рыбка! Хорошо что у нас не водится!
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Ego sum qui sum 3 часа назад
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Димон

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