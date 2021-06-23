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Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона

Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона (14 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:53
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   белая акула   интересно   рыбы   факты   фото   
1376
14


Крупная, страшная и одна из самых опасных. Габариты белой акулы никак нельзя назвать миниатюрными. Её организм хорошо приспособлен к среде обитания, но и в характере есть уникальные особенности. Не будем тянуть рыбу за хвост — приступим к изучению интересных фактов.

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Метки: акула   белая акула   интересно   рыбы   факты   фото   
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13k
Александр 2 часа назад
Плывут две акулы, мама и сын...
Сын:"Мам, я есть хочу!"
Мама:"Так в чем проблема? Видишь, наверху, сёрфингисты? Давай, как учила - подплыл, плавник показал, два круга рядом "нарезал", и лопай..."
"Мам, а зачем круги-то вокруг нарезать? Почему сразу хватать нельзя?"
"Ну, хочешь жрать с говном - жри с говном..."
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2k
Kozlodoev 13 минут назад
Аффтар пишет :

4. «Кто ходит в гости по утрам?» Учёные ставили на акул маячки и выяснили уникальную особенность. Наша героиня частенько путешествует. Плывёт себе по трансокеаническому маршруту, а потом всенепременно возвращаются домой. Миграции совсем не связаны с температурным режимом. Просто одна популяция плывёт в гости к другой. Обмен опытом? В гости к родственникам? Повышение квалификации? Факт остаётся фактом.

Это откуда такие сведения? Ссылка на авторитетный источник есть?

Насколько я помню, миграции белых акул связаны с сезонными пищевыми предпочтениями, основанных на доступности пищи... Например, в одном месте сезон размножения тюленей - акулы плывут туда. В другое место плывут за другой пищей. И так круглый год- где-то что-то обязательно есть вкусное и легкодоступное. И есть многовековая генетическая память вида об этих событиях.

Также ведут себя и другие акулы, мигрируя от стола к столу...

А никакие не "в гости к родственникам"....
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Кульный шарк. Очень напоминает олигархов. Те такие же же зубастые, агрессивные и ненасытные. Недаром же говорят "акула бизнеса".
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