Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона

3. Охотничьи тактики

Акула всегда была любопытной и привыкла сначала наблюдать за повадками провизии, а уже затем действовать. Она может невероятно долго кружить вокруг, просто наблюдая. Терпения ей не занимать. Но как только акула засечёт слабые места, то мгновенно ими воспользуется. На кого-то зайдёт со спины, словно зная о способностях к эхолокации. На других — из засады. А на третьих — с помощью отвлекающих манёвров.