Как живёт белая акула: 9 интересных привычек и особенностей кархародона

Крупная, страшная и одна из самых опасных. Габариты белой акулы никак нельзя назвать миниатюрными. Её организм хорошо приспособлен к среде обитания, но и в характере есть уникальные особенности. Не будем тянуть рыбу за хвост — приступим к изучению интересных фактов.
9. Жир не тонет
Акула не имеет плавательного пузыря, поэтому должна постоянно перемещаться. Но у хищницы есть вспомогательный девайс — огромные объёмы жира вокруг печени. Жир гораздо легче воды, он помогает животному курсировать в водной толще, и при этом не тонуть. Акула даже есть привыкла всё-то, что обладает высокой жирностью. На тюленей и морских котиков она смотрит с особым гастрономическим интересом…
8. Любительница ароматов
Океаническая хищница регулярно высовывает свой пятак над водной гладью. И не любопытства ради, а желудка для. Дело в том, что в воде она прекрасно распознаёт любые ароматы. Но в воздухе запахи распространяются гораздо быстрее! К тому же у большой белой акулы есть особый орган, распознающий запахи в воздухе. Вот она и шпионит над водой систематически. Не подсматривает, а поднюхивает.
7. Нервная носопатка
Не привыкла хищница плавать кверху пузом. Дезориентация настолько велика, что нашу героиню охватывает паника и ступор. Дайверы, зная эту особенность, нашли и другую. В экстренных случаях можно погладить акулу по носу, чтобы она на время превратилась в «доброго котика». Секрет прост: на носу хищницы расположено огромное количество нервных окончаний. Впрочем, повторять не нужно, работает не всегда.
6. «Паста с собой!»
Несмотря на плохое качество зубов, их потеря «ихтиандру не страшна». Если выпала парочка, то остальные тут же съезжаются вместе, а в образовавшейся пустоте за несколько дней вырастают новые. И кариес не страшен — весь зубной ряд акулы покрыт кислотостойким веществом. Оно защищает зубы от налёта, поэтому никакие мелкие цивилизации не размножаются на поверхности. Паста постоянно с собой!
Зуб мегалодона в сравнении с зубами белой акулы.
5. Иерархия по принципу
В данном случае — «барышни» и главнее, и крупнее самцов. Чем дольше особь находится в стае, тем выше её статус. Дедовщина здесь работает на постоянной основе, поэтому новичкам порой приходится туговато, но старшаки не дают расслабиться, обучая молодое поколение премудростям жизни. Если акула сама по себе больше, то она, априори, — станет руководить меньшими акулами. Законы стаи никто не отменял.
4. «Кто ходит в гости по утрам?»
Учёные ставили на акул маячки и выяснили уникальную особенность. Наша героиня частенько путешествует. Плывёт себе по трансокеаническому маршруту, а потом всенепременно возвращаются домой. Миграции совсем не связаны с температурным режимом. Просто одна популяция плывёт в гости к другой. Обмен опытом? В гости к родственникам? Повышение квалификации? Факт остаётся фактом.
3. Охотничьи тактики
Акула всегда была любопытной и привыкла сначала наблюдать за повадками провизии, а уже затем действовать. Она может невероятно долго кружить вокруг, просто наблюдая. Терпения ей не занимать. Но как только акула засечёт слабые места, то мгновенно ими воспользуется. На кого-то зайдёт со спины, словно зная о способностях к эхолокации. На других — из засады. А на третьих — с помощью отвлекающих манёвров.
2. Уникальный желудок
Температура желудка акулы обычно на 12-14 градусов выше, чем температура тела. Поэтому метаболические процессы замедлены. Пища переваривается долго, но чтобы оставаться сытой как можно дольше, акуле нужен жир. Если она попробует на вкус диетическое мясо, то больше не станет его добывать. Если уж питаться — то провизией с высокой пищевой ценностью, и никак иначе.
1. «Подарите мне веки»
Органы обоняния и зрения для акулы крайне важны, с их помощью она и восполняет энергетические затраты — охотится. Только вот нет у неё век, способных уберечь глаза от внешней угрозы. Поэтому в тот момент, когда акула свирепствует, она закатывает глаза «на потолок». Это и помогает сохранить здоровье в безопасности. Мало ли провизия окажется не из робкого десятка — вот чем зрение бесповоротно посадишь!
Источник:
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Сын:"Мам, я есть хочу!"
Мама:"Так в чем проблема? Видишь, наверху, сёрфингисты? Давай, как учила - подплыл, плавник показал, два круга рядом "нарезал", и лопай..."
"Мам, а зачем круги-то вокруг нарезать? Почему сразу хватать нельзя?"
"Ну, хочешь жрать с говном - жри с говном..."
4. «Кто ходит в гости по утрам?» Учёные ставили на акул маячки и выяснили уникальную особенность. Наша героиня частенько путешествует. Плывёт себе по трансокеаническому маршруту, а потом всенепременно возвращаются домой. Миграции совсем не связаны с температурным режимом. Просто одна популяция плывёт в гости к другой. Обмен опытом? В гости к родственникам? Повышение квалификации? Факт остаётся фактом.
Это откуда такие сведения? Ссылка на авторитетный источник есть?
Насколько я помню, миграции белых акул связаны с сезонными пищевыми предпочтениями, основанных на доступности пищи... Например, в одном месте сезон размножения тюленей - акулы плывут туда. В другое место плывут за другой пищей. И так круглый год- где-то что-то обязательно есть вкусное и легкодоступное. И есть многовековая генетическая память вида об этих событиях.
Также ведут себя и другие акулы, мигрируя от стола к столу...
А никакие не "в гости к родственникам"....