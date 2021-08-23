Потрясающие фотографии пирамиды Хеопса с высоты птичьего полета

Украинский фотограф Александр Ладанивский при сотрудничестве Министерства туризма Египта запечатлел Великую пирамиду Гизы с высоты птичьего полета с помощью дрона.
Еще в 225 году до нашей эры Великую пирамиду Гизы нарекли одним из семи чудес Древнего мира. В список Филона Александрийского также вошли Александрийский маяк и Висячие сады Семирамиды. Однако, в отличие от этих двух древних чудес, пирамиды сохранились и по сей день. И благодаря потрясающим фотографиям украинского тревел-фотографа Александра Ладанивского, теперь каждый может увидеть эти чудеса с высоты птичьего полета.
Ладанивский специализируется на туристической фотографии и снимает уникальные пейзажи по всему миру, от Танзании до Норвегии. Хотя даже одних его снимков достаточно, чтобы пробудить страсть к путешествиям, он также может предоставить перспективу, которой не хватает даже опытным путешественникам. Чтобы сделать эти уникальные кадры с дрона, фотограф сотрудничал с министерством туризма Египта. Дрон пролетел прямо над Великой пирамидой Гизы и вокруг нее, благодаря чему на снимках открывается захватывающий вид на самую верхушку знаменитого сооружения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта
- В Алуште туристы нашли бутылку с посланием
- Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа
- В какую страну вы никогда бы не вернулись?
- Туристы занялись сексом на вершине пирамиды и навлекли на себя гнев египтян
Понравилось33