Потрясающие фотографии пирамиды Хеопса с высоты птичьего полета

Еще в 225 году до нашей эры Великую пирамиду Гизы нарекли одним из семи чудес Древнего мира. В список Филона Александрийского также вошли Александрийский маяк и Висячие сады Семирамиды. Однако, в отличие от этих двух древних чудес, пирамиды сохранились и по сей день. И благодаря потрясающим фотографиям украинского тревел-фотографа Александра Ладанивского, теперь каждый может увидеть эти чудеса с высоты птичьего полета.

Ладанивский специализируется на туристической фотографии и снимает уникальные пейзажи по всему миру, от Танзании до Норвегии. Хотя даже одних его снимков достаточно, чтобы пробудить страсть к путешествиям, он также может предоставить перспективу, которой не хватает даже опытным путешественникам. Чтобы сделать эти уникальные кадры с дрона, фотограф сотрудничал с министерством туризма Египта. Дрон пролетел прямо над Великой пирамидой Гизы и вокруг нее, благодаря чему на снимках открывается захватывающий вид на самую верхушку знаменитого сооружения.