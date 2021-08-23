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Потрясающие фотографии пирамиды Хеопса с высоты птичьего полета

Потрясающие фотографии пирамиды Хеопса с высоты птичьего полета (7 фото)

Автор:
23 августа 2021 21:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: египет   пирамида хеопса   с высоты птичьего полета   фотографии с дронов   фотография   
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Украинский фотограф Александр Ладанивский при сотрудничестве Министерства туризма Египта запечатлел Великую пирамиду Гизы с высоты птичьего полета с помощью дрона.

Еще в 225 году до нашей эры Великую пирамиду Гизы нарекли одним из семи чудес Древнего мира. В список Филона Александрийского также вошли Александрийский маяк и Висячие сады Семирамиды. Однако, в отличие от этих двух древних чудес, пирамиды сохранились и по сей день. И благодаря потрясающим фотографиям украинского тревел-фотографа Александра Ладанивского, теперь каждый может увидеть эти чудеса с высоты птичьего полета.

Ладанивский специализируется на туристической фотографии и снимает уникальные пейзажи по всему миру, от Танзании до Норвегии. Хотя даже одних его снимков достаточно, чтобы пробудить страсть к путешествиям, он также может предоставить перспективу, которой не хватает даже опытным путешественникам. Чтобы сделать эти уникальные кадры с дрона, фотограф сотрудничал с министерством туризма Египта. Дрон пролетел прямо над Великой пирамидой Гизы и вокруг нее, благодаря чему на снимках открывается захватывающий вид на самую верхушку знаменитого сооружения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: египет   пирамида хеопса   с высоты птичьего полета   фотографии с дронов   фотография   
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19k
Ego sum qui sum Час назад
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12
Дмитрий 36 минут назад
Нож не просунуть это в Перу, там так инки строили. В Египте лопата войдет между блоками.
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−28
Шурман Час назад
Да хрен бы с ним что ножа и лезвия не просунуть , на камнях сверху надписи оставили древние египтяне ? было дело по каньону гулял и типа он не тронут и тут на тебе надпись Саратов 1993 год .
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4k
au3 Час назад
Так это и есть легендарная подгонка блоков что ножа не просунуть?
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156
MerryGoRound au3 2 минуты назад
Так за тысячи лет пирамиду и растаскивали кому не лень там в Египте, и марадеры были там, и время с ветром и песком всю подгонку раскатало из песчаника то.
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156
MerryGoRound кира 2 минуты назад
Нож не входит между блоками в Перу, у строений инков, а не египтян.
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14k
Corvus Corax Час назад
Одно фото с разным увеличением. И чота я не потрясся...
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