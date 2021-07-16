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В Алуште туристы нашли бутылку с посланием

В Алуште туристы нашли бутылку с посланием (4 фото)

Автор:
16 июля 2021 10:44
Сообщество : Истории
Метки: Бутылка с запиской   Крым   СССР   алушта   бутылка   история   письмо   фотография   
925
4
Бутылка с запиской 1969 года попалась им под ноги.

Источник:

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Метки: Бутылка с запиской   Крым   СССР   алушта   бутылка   история   письмо   фотография   
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4  комментария
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2k
Дмитрий 55 минут назад
Бутылку обновить. Положить записку на место. Возможно с ещё одной запиской. И пусть лежит до следующего "обнаружения".
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59k
Опиум для народа 19 минут назад
А сейчас наверное Москаленко обзывает Глазунова кацапом,а тот его рагулем.)
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66k
Время - Ч. Полчаса назад
Людям свойственно быть оптимистами. Записку однозначно в музей..
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27k
Игорь Час назад
Если пережили перестройку, приватизацию и Ельцина, то могут быть и живы. Чего там лет по 70-80 наверное. Получают небось огромные пенсии, тыщ по 15. И думают о том - куда поедут отдыхать в этом году после вакцинации.
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