В Алуште туристы нашли бутылку с посланием

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Бутылка с запиской 1969 года попалась им под ноги.
В крымской Алуште туристы обнаружили бутылку, внутри которой лежало письмо. Его оставили три друга, которые больше 50 лет назад отдыхали на юге СССР и поклялись в вечной дружбе.
Находка попалась четверым приятелям, приехавшим в Крым из Оренбуржья. Бутылка лежала в песке — грязная, но в хорошем состоянии. Заинтригованные туристы разбили бутыль — вытащить пробку не удалось — и достали письмо.
«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте жили три дикаря» — с этих слов начиналось послание. В нем говорилось, что некто Бахилов, Глазунов и Москаленко отдыхали в Крыму с 16 по 30 июля 1969 года. Трое парней поклялись, что будут приезжать на это место до конца своей жизни. «Надеюсь, те люди, которые оставили эту записку в бутылке, еще живы!» — заметили нашедшие исторический артефакт оренбуржцы.
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