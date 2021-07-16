В Алуште туристы нашли бутылку с посланием

«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте жили три дикаря» — с этих слов начиналось послание. В нем говорилось, что некто Бахилов, Глазунов и Москаленко отдыхали в Крыму с 16 по 30 июля 1969 года. Трое парней поклялись, что будут приезжать на это место до конца своей жизни. «Надеюсь, те люди, которые оставили эту записку в бутылке, еще живы!» — заметили нашедшие исторический артефакт оренбуржцы.