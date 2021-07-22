Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа

Люди, дожившие до ста лет и больше – настоящая редкость в мире. Их жизни тщательно изучают, надеясь раскрыть секрет долголетия, однако проект чешского фотографа Яна Лангера «Лица века» совсем не об этом. Лангер воссоздал старые фото своих моделей, пытаясь как можно точнее повторить позу и освещение – таким образом он хотел показать, что даже когда мы стареем, мы остаемся самими собой.