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Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа

Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа (14 фото)

Автор:
22 июля 2021 19:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: возраст   долгожители   портрет   старость   сто лет   фотография   фотопроект   
1269
14

Люди, дожившие до ста лет и больше – настоящая редкость в мире. Их жизни тщательно изучают, надеясь раскрыть секрет долголетия, однако проект чешского фотографа Яна Лангера «Лица века» совсем не об этом. Лангер воссоздал старые фото своих моделей, пытаясь как можно точнее повторить позу и освещение – таким образом он хотел показать, что даже когда мы стареем, мы остаемся самими собой.

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Метки: возраст   долгожители   портрет   старость   сто лет   фотография   фотопроект   
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4  комментария
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157k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Правду говорят, что у человека уши и нос всю жизнь растут(медицинский факт)
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Andiks 8 секунд назад
Мария Фейфарова вообще не изменилась.
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924
Not Found! 2 часа назад
Посмотрел с интересом. Снято гармонично. Спасибо.
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