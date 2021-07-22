Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа

Люди, дожившие до ста лет и больше – настоящая редкость в мире. Их жизни тщательно изучают, надеясь раскрыть секрет долголетия, однако проект чешского фотографа Яна Лангера «Лица века» совсем не об этом. Лангер воссоздал старые фото своих моделей, пытаясь как можно точнее повторить позу и освещение – таким образом он хотел показать, что даже когда мы стареем, мы остаемся самими собой.
Вейделек – бывший инженер-металлург. Он говорит, что никогда не забудет вкус теплого свежего козьего молока.
Кёглерова родилась в итальянском городе Мерано и мечтает еще раз побывать в Италии.
Хибик работал почтальоном и говорит, что никогда не забудет маршрут, по которому ходил каждый день.
После Второй мировой войны Йетелина провел восемь лет в тюрьме. Теперь он просто хочет провести остаток жизни в тишине и покое.
Фейфарова сожгла все свои архивы, включая старые фотографии, когда решила переехать в дом престарелых.
Коварж – бывший музыкант, и дочь навещает его каждый день. Он мечтает еще раз сыграть на кларнете.
Спачил работал инженером-электриком и считает, что еще слишком молод, чтобы думать о прошлом.
Вашинова говорит, что никогда не забудет день, когда ее мужа забрали фашисты. Она надеется, что после смерти они снова будут вместе.
Бальдрман в молодости работал клерком. Сейчас он следит за текущими событиями, читая газеты.
Похобрадская была крестьянкой. Сейчас она ведет спокойную жизнь и благодарна, что дочь навещает ее каждые выходные.
Бурешова любит общаться с семьей и хотела бы, чтобы они снова собрались все вместе.
Чижкова работала в столовой в аэропорту небольшого поселка Водоходы. Она говорит, что никогда не забудет, как зачитывала свои стихи на свадьбах.
Выслужилова старается держать себя в форме и ведет активный образ жизни: каждый день она рубит дрова, убирает снег и делает работу по дому.
Источник:
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