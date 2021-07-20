В какую страну вы никогда бы не вернулись?

- В Египте я допустила непростительную ошибку - отправилась по магазинам одна. При это я не была вызывающе одета - на мне было платье с длинным рукавом. Владелец лавки, куда я зашла, подошёл ко мне и стал втирать мне в шею и плечи какое-то эфирное масло. Я выбежала в ужасе, и стоявшие на улице мужчины стали надо мной смеяться. Оказывается, от меня пахло духами, которые в Египте ассоциируются с проститутками. Так они мне сказали. На меня там постоянно нападали или высмеивали. В пятизвёдочном отеле, где я остановилась, убиравший мой номер мужчина снял занавески. На улице собрались египтяне, они смеялись, показывали в окно пальцами на меня и на мою подругу.

- Мда. Мой муж был в Египте со своей семьёй. Какой-то мужик предложил ему 40 верблюдов за его 14-летнюю сестру.

- В Египте женщину запросто могут шлёпнуть по заднице, подойти и потереться об неё. Просто случайный мужик на улице. В толпе, в музее, в отеле вас обязательной облапают. Я была в Египте в 2003 году, мне было 24 года.

- Меня впечатлили пирамиды, мне понравились древние храмы, исторический музей. В Египте я наслаждался солнцем и Красным морем. А вот египетские базары я возненавидел. Торгаши очень агрессивно пытаются впарить вам свой хлам и кричат на вас, если ничего у них не купить. Торговаться из-за копейки - это у них национальное развлечение, а для меня кошмар на яву. Ну и с женщинами они себя ведут абсолютно неадекватно.

- Рядом с пирамидами ужасно. Каждый пытается тебе что-то продать и при этом обмануть, повсюду верблюды, с которыми ужасно обращаются, дети роются в кучах мусора. А после заката там становится опаснее в несколько раз. Если вы женщина, то в сто раз.