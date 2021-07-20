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В какую страну вы никогда бы не вернулись?

В какую страну вы никогда бы не вернулись? (9 фото)

Автор:
20 июля 2021 20:37
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   Япония   египет   истории   мир   путешествия   стрын   
1195
9

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Метки: Reddit   Япония   египет   истории   мир   путешествия   стрын   
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6  комментариев
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3k
Klon 17 минут назад
Японцы - еще те националисты. 97 процентов населения - японцы, а иностранцы - это китайцы в основном. Встретить НЕ азиата вне Токио или туристических мест - нереально. На планете есть множество мест, где появление человека другой расы вызовет переполох и сильное удивление, ролики Варламова из Африке посмотрите. Нисколько не удивительно, что японцы таращились на жирную головешку.
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17k
KOSTELLO 6 минут назад
В какую страну вы никогда бы не вернулись?

Вот сюда, в Россию образца 1991-1997 года, я бы не хотел вернуться никогда

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18k
Ego sum qui sum 13 минут назад
как то это все ... постоянно кто-то чем то недоволен, а кто-то видит вокруг не гуано, а мед

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3k
Dmitry_61rus 18 минут назад
Из наших постсоветских. Абхазия, побывал один раз, слава богу на автобусе туристическом. Грузия, такие же разводилы везде и во всём.
Хотя... Грузия даже получше немного.
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7k
Перст Указующий 39 минут назад
зачем вообще сегодня куда-то ездить, если можно посмотреть в интернете картинки, а на сэкономленное купить что-нибудь ненужное? Рыцарские доспехи, к примеру.
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6k
Татьяна Юсова 45 минут назад
«Я чёрная, толстая и не очень симпатичная».

А была бы белая, стройная и симпатичная, то и Япония бы ей понравилась.
А так, дело не в Японии, а в отношении японцев лично к ней.
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