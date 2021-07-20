В какую страну вы никогда бы не вернулись?

Прочитайте этот пост, чтобы не сокрушаться о закрытых границах.
Эта карта составлена на основе ответов пользователей Reddit на вопрос "В какую страну вы бы никогда не вернулись?". Чем темнее закрашена на карте страна, тем больше пользователей рассказали о своём неудачном опыте пребывания там. Самое тёмное пятно - Египет. С него и начнём.
- В Египте я допустила непростительную ошибку - отправилась по магазинам одна. При это я не была вызывающе одета - на мне было платье с длинным рукавом. Владелец лавки, куда я зашла, подошёл ко мне и стал втирать мне в шею и плечи какое-то эфирное масло. Я выбежала в ужасе, и стоявшие на улице мужчины стали надо мной смеяться. Оказывается, от меня пахло духами, которые в Египте ассоциируются с проститутками. Так они мне сказали. На меня там постоянно нападали или высмеивали. В пятизвёдочном отеле, где я остановилась, убиравший мой номер мужчина снял занавески. На улице собрались египтяне, они смеялись, показывали в окно пальцами на меня и на мою подругу.
- Мда. Мой муж был в Египте со своей семьёй. Какой-то мужик предложил ему 40 верблюдов за его 14-летнюю сестру.
- В Египте женщину запросто могут шлёпнуть по заднице, подойти и потереться об неё. Просто случайный мужик на улице. В толпе, в музее, в отеле вас обязательной облапают. Я была в Египте в 2003 году, мне было 24 года.
- Меня впечатлили пирамиды, мне понравились древние храмы, исторический музей. В Египте я наслаждался солнцем и Красным морем. А вот египетские базары я возненавидел. Торгаши очень агрессивно пытаются впарить вам свой хлам и кричат на вас, если ничего у них не купить. Торговаться из-за копейки - это у них национальное развлечение, а для меня кошмар на яву. Ну и с женщинами они себя ведут абсолютно неадекватно.
- Рядом с пирамидами ужасно. Каждый пытается тебе что-то продать и при этом обмануть, повсюду верблюды, с которыми ужасно обращаются, дети роются в кучах мусора. А после заката там становится опаснее в несколько раз. Если вы женщина, то в сто раз.
- В Японию я точно не вернусь. Я чёрная, толстая и не очень симпатичная. Пожилые японцы при виде меня буквально плевались. В общественном транспорте рядом со мной старались не садиться, а если и садились, то всем видом показывали, что им это не нравится. Дети и подростки, не стесняясь, смеялись надо мной. В районе Сибуя в меня даже чем-то кидались. Я чувствовала себя там монстром. Потихоньку я полностью закрылась от мира и выходила из дома только ночью, чтобы купить еды. В мой последний дневной выход на улицу (мне надо было закрыть свой телефонный тариф) дети показывали на меня пальцем и с криком разбегались. Но больше всего меня напугало, что взрослые без стеснения пялились на меня и говорили друг другу: "Вы только посмотрите на это". Уверена, что в Японии много прекрасных людей, но мне они, к сожалению, не встретились. Когда я рассказываю эту историю своим знакомым в Штатах, мне не верят, говорят, что Япония - чудесная страна. Уверена, что так оно и есть, но мой опыт был печальным.
- Я слышал, что в чёрным в Японии нелегко живётся.
- Я тоже толстый, но белый. Жил в Японии три года. Честно сказать, я не такой уж и жирный был, когда приехал туда. Но общались со мной там ужасно. Я из-за этого постоянно сидел дома и заедал стресс. Так я стал ещё больше и ко мне стали относиться ещё хуже.
- Когда я был в ЮАР, перед нашим автомобилем остановился какой-то грузовик, оттуда выскочили люди и стали стрелять из автоматов во все стороны без какой-то видимой на то причины. После перестрелки мы вышли из отеля и увидели семь трупов, среди которых был наш гид.
- В 2009 году путешествовал с рюкзаком из Кейптауна в Йоханнесбург. Тогда всё было круто. И природа, и люди. Но теперь, когда я смотрю новости из ЮАР, думаю, что не хочу там оказаться снова.
- Был с женой в Йоханнесбурге в 2017 году. Всё бы ничего, вот только дороги постоянно баррикадировали горящими покрышками.
- Мой бывший начальник из ЮАР. В середине 1990-х он уехал оттуда после того, как местные обезглавили его пса и подложили собачью голову ему в почтовый ящик.
- Был несколько раз в Китае по работе. Грязный воздух, чувство, что за тобой постоянно следят, наглые водители, а ещё меня там обманул таксист.
- Я прожил в Китае много лет. Там всё для машин, а не для людей. Весь Китай - это одна большая парковка. Не запрещается парковаться даже на тротуаре. Даже в таких местах, как туристический островок Сямынь, правят автомобили. Набережную превратили в парковку. Пешеходных переходов нет, есть пешеходные мосты, куда инвалидам и мамам с колясками забраться проблематично. В Китае разрешён правый поворот на красный свет, так что на пешеходов водители внимания не обращают. По поводу китайских водителей я могу жаловаться бесконечно.
- Детройт, Мичиган, США. Вокруг нашего отеля был забор с колючей проволокой. По ночам мы постоянно слышали выстрелы. Администратор посоветовал нам не останавливаться на красный.
- Был на отдыхе на Ямайке со своей девушкой. Очень раздражало, что на каждом шагу к нам привязывались торговцы травкой. И это при том, что травка там была вне закона. Я не хотел попасть в тюрьму в чужой стране из-за травки. Но через три дня мы сдались и купили косяк. В тот же день наш гид предупредил нас, что торговцы после сделки сразу же бегут к ближайшему полицейском и доносят на вас. Потом вас сажают в тюрьму и вымогают выкуп. Вот такой у них бизнес. А ещё у них еда невкусная.
- Меня ограбили на Ямайке через пять минут после того, как я вышел на улицу.
- Работал врачом в составе медицинской миссии на Гаити. Видел, как бесплатную гуманитарную помощь ВОЗ они продают местным рядом с грузовиком, из которого только что эту помощь раздавали бесплатно. Одному парню три недели не могли вправить плечо, потому что его семья не могла себе позволить Валиум. Не могут ампутировать загноившуюся ногу. Почему? Потому что воскресенье. По воскресеньям врачи не оперируют. Это не страна, а гуманитарная катастрофа.
- Когда мне было 10, я три месяца провёл на Гаити. Мама обещала мне райский курорт. Курортом там даже и не пахнет. Я родился в очень бедной семье в Бруклине, в Нью-Йорке. Но в Гаити моё представление о бедности сильно изменилось. Что в Нью-Йорке считается нищетой, на Гаити считается почти роскошью. На Гаити я впервые столкнулся с расизмом. За мою бледную кожу местные мальчишки ненавидели меня и смеялись надо мной. Меня пару раз чуть не похитили прямо из-под носа у родителей. Я спал на полу, объедки со стола были для меня деликатесом. Эта поездка открыла мне глаза на мою жизнь. Я благодарен богу, что родился в США, что не живу в нищете. 90 дней я провёл на Гаити. Это было ужасное время. А каково жить там всю жизнь? Я молюсь за наших гаитянских братьев и сестёр.
Авторский пост
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Вот сюда, в Россию образца 1991-1997 года, я бы не хотел вернуться никогда
Хотя... Грузия даже получше немного.
А была бы белая, стройная и симпатичная, то и Япония бы ей понравилась.
А так, дело не в Японии, а в отношении японцев лично к ней.