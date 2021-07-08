Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта

"Сейчас мы ждем решения межведомственной комиссии Росавиации, где будет утверждено количество рейсов. После того как мы получим разрешение на выполнение полетов, будет сформирована полетная программа и туры. После решения межведомственной комиссии нам понадобится около недели на то, чтобы сформировать турпакеты", - заявила гендиректор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.