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Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта

Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта (4 фото)

Автор:
08 июля 2021 19:54
Сообщество : Путешествия
Метки: ynews   Россия   авиакомпании   египет   жить в россии   новости   отдых   туризм   
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4
Президент РФ отменил указ, который был издан еще в 2015 году, о запрете на полеты чартерных рейсов из России в Страну фараонов.

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Метки: ynews   Россия   авиакомпании   египет   жить в россии   новости   отдых   туризм   
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Сочинцам поперло....
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3k
Brataxe Час назад
"ВВП отменил запрет на полеты чартерных рейсов в Египет"
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677
анатолий горленко 2 часа назад
Также новое указание президента отменяет рекомендацию турагенствам, чтобы они воздерживались от продажи россиянам путевок в Египет))))))))

Это что такое? Захотел, рекомендовал, захотел, отменил?
Барин сск
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677
анатолий горленко 2 часа назад
Мир окончательно сошел с ума.
Сатана там правит бал.
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149
dev null анатолий горленко 41 минуту назад
Бухнул что ли?
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dev null анатолий горленко 20 минут назад
Спать ложись, не позорься))
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