Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта

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Президент РФ отменил указ, который был издан еще в 2015 году, о запрете на полеты чартерных рейсов из России в Страну фараонов.
Кроме того, новое указание президента отменяет рекомендацию отечественным туркомпаниям воздерживаться от продажи россиянам путевок в Египет. Этого решения турбизнес и фанаты Красного моря ждали более пяти лет, но оно всё откладывалось.
По новым правилам, для посещения Египта туристам нужно предоставить отрицательные тесты ПЦР на английском языке, где обязательно есть QR-код.
"Сейчас мы ждем решения межведомственной комиссии Росавиации, где будет утверждено количество рейсов. После того как мы получим разрешение на выполнение полетов, будет сформирована полетная программа и туры. После решения межведомственной комиссии нам понадобится около недели на то, чтобы сформировать турпакеты", - заявила гендиректор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.
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Это что такое? Захотел, рекомендовал, захотел, отменил?
Барин сск
Сатана там правит бал.