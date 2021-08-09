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Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей

Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей (9 фото)

Автор:
09 августа 2021 22:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   археология   древний египет   египет   интересное   новости   солнечная ладья   хеопс   
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Египетское министерство по делам древностей сообщило, что перевезло «солнечную ладью» фараона Хеопса, возраст которой составляет около 4600 лет, в новый музей, чье открытие состоится в ближайшем будущем. Ладья была захоронена рядом с гробницей фараона в самой большой пирамиде Гизы, пирамиде Хеопса. Считалось, что «солнечная ладья» должна перенести своего владельца в загробную жизнь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   археология   древний египет   египет   интересное   новости   солнечная ладья   хеопс   
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1  комментарий
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Taras Kozalupko 3 часа назад
Просыпается фараон в лодке, оглядывается по сторонам, а там музей - чучела разные, черепки, бивень мамонта.
И фараон такой - Ну епана... Закопайте меня обратно гребанные арабы!
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