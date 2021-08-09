Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей

Египетское министерство по делам древностей сообщило, что перевезло «солнечную ладью» фараона Хеопса, возраст которой составляет около 4600 лет, в новый музей, чье открытие состоится в ближайшем будущем. Ладья была захоронена рядом с гробницей фараона в самой большой пирамиде Гизы, пирамиде Хеопса. Считалось, что «солнечная ладья» должна перенести своего владельца в загробную жизнь.
Великая пирамида Гизы, также известная как пирамида Хеопса, является самой большой из трех пирамид Гизы и включает гробницу Хеопса, который был похоронен в 2566 году до нашей эры.
«Проехав улицы Гизы на «умном» транспорте, первая лодка фараона Хеопса, обнаруженная в 1954 году в южном углу Великой пирамиды, завершила свой долгий путь к Великому египетскому музею», – сообщило министерство.
Министерство также похвасталось, что 42-метровая и 20-тонная «солнечная ладья» является «самым большим и старейшим органическим артефактом из дерева в истории человечества».
Лодку перевозили на специальном транспортном средстве с дистанционным управлением, импортированном из Бельгии. Путешествие началось началось поздно вечером в пятницу и заняло 10 часов, сообщает официальное информационное агентство MENA. Судно успешно преодолело 7,5-километровый путь и добралось до места назначения в целости и сохранности.
Ожидается, что ладья станет главным экспонатом нового Большого египетского музея, когда он откроется. До этого лодка, обнаруженная в 1954 году, десятилетиями выставлялась в музее на плато Гиза, названном в ее честь – Музей солнечной ладьи.
Власти Египта утверждают, что на момент открытия Большого египетского музея, который строился в течение 17 лет, в нем будет выставлено более 100 000 артефактов. Музей планируют открыть в 2021 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И фараон такой - Ну епана... Закопайте меня обратно гребанные арабы!