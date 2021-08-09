Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей

Великая пирамида Гизы, также известная как пирамида Хеопса, является самой большой из трех пирамид Гизы и включает гробницу Хеопса, который был похоронен в 2566 году до нашей эры.

«Проехав улицы Гизы на «умном» транспорте, первая лодка фараона Хеопса, обнаруженная в 1954 году в южном углу Великой пирамиды, завершила свой долгий путь к Великому египетскому музею», – сообщило министерство.

Министерство также похвасталось, что 42-метровая и 20-тонная «солнечная ладья» является «самым большим и старейшим органическим артефактом из дерева в истории человечества».