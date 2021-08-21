FISHKINET
Сообщество Криминал 756 постов • 260 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Подмосковье федеральный судья заснул на заседании

В Подмосковье федеральный судья заснул на заседании (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 16:43
Сообщество : Криминал
Метки: видео   ногинск   приговор   сон   судья   
1143
1
1

Участники судебного заседания даже засняли служителя Фемиды в объятиях Морфея.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   ногинск   приговор   сон   судья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
котегRUS 2 часа назад
Значит президентам можно, а судье нельзя ?((
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
КакогоХу 11 минут назад
Столько платят, что можно и поспать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Blane Mono 39 минут назад
"...Зубов удовлетворил иск ответчика, взыскав с обвиняемого более миллиарда рублей..."
Что за животное написало этот текст?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Элек Мек 50 минут назад
Утомился юли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 57 минут назад
Так чего бы и не поспать так или иначе понятно кто подлец а кто прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Russo Turisto Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Fisher1979 Час назад
Он просто близорукий, а народ сразу спал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Brawl Dd Час назад
Пример как чинарики принимают важные для людей законы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
saturn Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
590
робт 2 часа назад
на ох*уенно длинном ролике в 40 секунд
я так и не узрил явного сна - чел постоянно шевелился, возможно втихаря схавал пирожок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947
Ustas Tirex 2 часа назад
Оператору дали 3 года,с конфискацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 2 часа назад
Ахаха, не было установлено фактов сна )) А , как говорится, нет состава преступления, нет и преступления ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) «Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане... Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

409090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
3
129
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам
0
433
Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам
﻿
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#подборка#картинки#фотографии#ynews#афганистан#приколы#познавательно#Москва
#интересно#кино#история#люди#Россия#новости#дтп#сша#жизнь#фильм
#факты#животные#интересное#СССР#gif#прикол#позитив#прикольные#мир#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться