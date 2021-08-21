В Подмосковье федеральный судья заснул на заседании

Участники судебного заседания даже засняли служителя Фемиды в объятиях Морфея.
Федерального судью Ногинского района Московской области обвинили в том, что он проспал весь процесс. Очевидцы засняли, как 52-летний Александр Зубов дремлет положив голову на стол, периодически просыпаясь и поглядывая одним глазом за прениями сторон.
И все бы ничего, если бы служитель правосудия рассматривал какое-нибудь бракоразводное дело. Но ему предстояло вынести приговор о чрезвычайно крупном иске.
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Что он и сделал. Когда проснулся. Зубов удовлетворил иск ответчика, взыскав с обвиняемого более миллиарда рублей. В этот сонный день рассматривалось дело о рейдерском захвате - злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на своих условиях. Сторона защиты с решением суда не согласна и намерена обжаловать приговор. А что касается заснувшего служителя Фемиды, то никаких официальных заявлений от суда Ногинского района в СМИ пока не поступало.
Напомним, в 2013 году судья из Благовещенска по фамилии Махно лишился карьеры, заснув во время заседания.
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