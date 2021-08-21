В Подмосковье федеральный судья заснул на заседании

Федерального судью Ногинского района Московской области обвинили в том, что он проспал весь процесс. Очевидцы засняли, как 52-летний Александр Зубов дремлет положив голову на стол, периодически просыпаясь и поглядывая одним глазом за прениями сторон.





И все бы ничего, если бы служитель правосудия рассматривал какое-нибудь бракоразводное дело. Но ему предстояло вынести приговор о чрезвычайно крупном иске.