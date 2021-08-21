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Джакузи отдыхает: на Камчатке сняли, как медведь принимает "грязные ванны": видео

Джакузи отдыхает: на Камчатке сняли, как медведь принимает "грязные ванны": видео (2 фото)

Автор:
21 августа 2021 10:12
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   дороги   камчатка   канавы   купание   лужи   медведь   
976
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В отличие от изнеженных косолапых Теннесси США, привыкших к благам цивилизации, суровый дальневосточный хозяин тайги не чурается купания в придорожных канавах.

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Метки: Россия   видео   дороги   камчатка   канавы   купание   лужи   медведь   
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425
КакогоХу 2 часа назад
Американский и русский мишки, как "инстаграм и реальность"
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1k
_♛_ 59 минут назад
Автор: "грязевые ванны"! Именно грязевые!
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5k
newegg 2 часа назад
Какая страна, такие и джакузи.
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