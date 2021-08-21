Джакузи отдыхает: на Камчатке сняли, как медведь принимает "грязные ванны": видео

Водитель и пассажиры наблюдали за водными процедурами Потапыча из машины, которая, чтобы не нарушить идиллию, была припаркована на приличном расстоянии от животного. На кадрах заметно, как миша ныряет и плещется в огромной грязной луже, распростёртой среди бездорожья.

"Медведь молодой. Бежал сначала с нами по дороге, а теперь решил принять ванну. Завалился в лужу и купается. Кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда. Джакузи отдыхает", - комментирует происходящее мужчина за кадром видеоролика, опубликованного на REN.TV