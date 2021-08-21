Джакузи отдыхает: на Камчатке сняли, как медведь принимает "грязные ванны": видео

В отличие от изнеженных косолапых Теннесси США, привыкших к благам цивилизации, суровый дальневосточный хозяин тайги не чурается купания в придорожных канавах.
Водитель и пассажиры наблюдали за водными процедурами Потапыча из машины, которая, чтобы не нарушить идиллию, была припаркована на приличном расстоянии от животного. На кадрах заметно, как миша ныряет и плещется в огромной грязной луже, распростёртой среди бездорожья.
"Медведь молодой. Бежал сначала с нами по дороге, а теперь решил принять ванну. Завалился в лужу и купается. Кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда. Джакузи отдыхает", - комментирует происходящее мужчина за кадром видеоролика, опубликованного на REN.TV
P.S.
Нет - американские медведи уже не те...
Источник:
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