Подземный город термитов размером с Великобританию, гниющий «кратер» с яйцами и другие невероятные постройки животных

Знаю, это тот ещё удар по самолюбию венца творения, но в нас маловато черт, которых не встретишь у других видов. Посмотрите, например, на архитектуру. Мы сильно превзошли другие виды животных, но многоквартирные дома, общаги и даже комфортабельные виллы были придуманы задолго до того, как мы догадались пользоваться камнями. И их размеры способны поразить наше воображение и по сей день.