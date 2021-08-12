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Подземный город термитов размером с Великобританию, гниющий «кратер» с яйцами и другие невероятные постройки животных

Подземный город термитов размером с Великобританию, гниющий «кратер» с яйцами и другие невероятные постройки животных (7 фото)

Автор:
12 августа 2021 18:30
Метки: животные   интересно   факты   
2283
7

Знаю, это тот ещё удар по самолюбию венца творения, но в нас маловато черт, которых не встретишь у других видов. Посмотрите, например, на архитектуру. Мы сильно превзошли другие виды животных, но многоквартирные дома, общаги и даже комфортабельные виллы были придуманы задолго до того, как мы догадались пользоваться камнями. И их размеры способны поразить наше воображение и по сей день.

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Метки: животные   интересно   факты   
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a_komolow 3 часа назад
Термитник размером с Англию - это круто!
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