Подземный город термитов размером с Великобританию, гниющий «кратер» с яйцами и другие невероятные постройки животных

Знаю, это тот ещё удар по самолюбию венца творения, но в нас маловато черт, которых не встретишь у других видов. Посмотрите, например, на архитектуру. Мы сильно превзошли другие виды животных, но многоквартирные дома, общаги и даже комфортабельные виллы были придуманы задолго до того, как мы догадались пользоваться камнями. И их размеры способны поразить наше воображение и по сей день.
Птицы известны своими архитектурными шедеврами. Общественные ткачики, например, строят многоквартирные дома. Они мало походят на привычные гнёзда, скорее, на стог сена, закинутый на дерево. Такие постройки существуют десятилетиями. Некоторые из них были построены даже раньше горячо любимых на постсоветском пространстве хрущёвок.
Но не все пернатые исповедуют принцип: «в тесноте да не в обиде». Австралийские глазчатые курицы, например, готовы плодить детей только в индивидуальных гнёздах. Да не простых, а с подогревом! Эти птицы придумали технологию тёплого пола до того, как это стало мейнстримом. В чём секрет? Достаточно немного мусора. Их 4-5 метровые особняки имеют толстую подложку из гниющих листьев. Разлагаясь, она обеспечивает яйцам стабильно высокую температуру.
Млекопитающие тоже не лыком шиты. Нет, я не про людей, эти ребята читерят и используют разум с инструментами. Я говорю про канадских бобров. Эти неутомимые работяги построили самую длинную общагу в мире, их 850 метровую плотину видно из космоса! Десятки бобров поддерживают это сооружение в рабочем состоянии и с каждым годом делают его длиннее.
Но всех переплюнули термиты. Они умудряются строить целые города внутри одного здания. Трудолюбивые насекомые проектируют мегадом в течение всей жизни колонии, поэтому термитник в среднем достигает до 5 метров. Но это в среднем — самая высокая постройка достигла отметки 12,8 метров и весит более 20 тонн!
За крепкими стенами из песка и глины находятся камеры для конденсации воды, теплицы для выращивания грибов, детские сады, жилые отсеки и многое, многое другое. Эта невероятная инфраструктура связана сложной системой переходов и вентиляционных тоннелей. Благодаря им даже в самых укромных уголках мегаполиса прохладно и легко дышать.
Более того, такие блямбы — это лишь вершина айсберга. Под землёй — это запутанная сеть ходов, камер и лазов, объединённых между собой. Самый большой подземный город почти достиг размеров Великобритании — 230 тыс. квадратных километров! Только вдумайтесь, что это построили насекомые!
Эта история учит нас одной важной вещи: не надо недооценивать природу. Даже маленькие животные могут не уступать людям в самых, на первый взгляд, человеческих делах.
Источник:
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Но если, опираясь на этот факт, сказать "Англия размером с термитник", англичане забьются в истерике...