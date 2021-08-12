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Уникальные фото сборки космического корабля.

Уникальные фото сборки космического корабля. (4 фото)

Автор:
12 августа 2021 18:06
Сообщество : Космос
Метки: Российский сегмент МКС   мкс   наука   причал   роскосмос   
626
4

Впервые "Роскосмос" публикует фотографии сборки корабля Прогресс-М-УМ и модуля росийского сегмента станции МКС "УМ-Причал".

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Метки: Российский сегмент МКС   мкс   наука   причал   роскосмос   
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1k
a_komolow 6 часов назад
Удачной стыковки!
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27k
lem02 3 часа назад
"...Уникальность технологии заключается в том, что на порядок дешевле, чем "Шаттлами"..." вот уж действительно "уникальность".
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30k
turyst 4 часа назад
Восточный.
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7k
vitenok 5 часов назад
Ну, в принципе, Причал как бы и предназначался для МКС. Так что ещё есть надежда, что РОСС будет строиться на т.н. полярных орбитах.
Засекретили все, гады.
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12k
Юрий Николаевич 6 часов назад
Больше показываете чтоб "партнёры" знали где сверлить в следующий раз. https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/kosmos/12115081?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Vkosmicheskoj_otrasli_rasskazali_oprosverlivshem_MKS_cheloveke--da2392e468d28ac7656d7c75360bd344https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/kosmos/12115081?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Vkosmicheskoj_otrasli_rasskazali_oprosverlivshem_MKS_cheloveke--da2392e468d28ac7656d7c75360bd344
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