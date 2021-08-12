Уникальные фото сборки космического корабля.

А это - собственно космический грузовик.

Знакомьтесь. Это автоматический Грузовой Корабль-Модуль (ГКМ) "Прогресс-М-УМ", заводской номер ГКМ-303. Это третий по счёту транспортный корабль для доставки и стыковки в автоматическом режиме к станции неавтономных её модулей.

Уникальность технологии заключается в том, что на порядок дешевле, чем "Шаттлами", можно доставлять новые модули к станции непосредственно с Земли. При этом, сами модули не имеют двигательной системы и системы управления, её энергетические системы заглушены - всё делает ГКМ Прогресс.

Так, к примеру, был доставлен и подключен к МКС в 2009-м году модуль МИМ-2, известный сегодня как модуль "Поиск".

"Роскосмос" впервые публикует фотографию этого выдающегося корабля в таком качестве и без установленной нагрузки.