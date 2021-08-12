Уникальные фото сборки космического корабля.

Впервые "Роскосмос" публикует фотографии сборки корабля Прогресс-М-УМ и модуля росийского сегмента станции МКС "УМ-Причал".
В сборе это выглядит так: ближе к нам 6-ти портовый узловой модуль "Причал" - фактически, соединительная герметичная "муфта"-камера с 6-ю (!) шлюзами-гермоадаптерами для присоединения модулей, автоматических и пилотируемых космических кораблей.
За ним - сам автоматический корабль Прогресс - уникальный продукт российского уже периода разработки космической техники.
А это - собственно космический грузовик.
Знакомьтесь. Это автоматический Грузовой Корабль-Модуль (ГКМ) "Прогресс-М-УМ", заводской номер ГКМ-303. Это третий по счёту транспортный корабль для доставки и стыковки в автоматическом режиме к станции неавтономных её модулей.
Уникальность технологии заключается в том, что на порядок дешевле, чем "Шаттлами", можно доставлять новые модули к станции непосредственно с Земли. При этом, сами модули не имеют двигательной системы и системы управления, её энергетические системы заглушены - всё делает ГКМ Прогресс.
Так, к примеру, был доставлен и подключен к МКС в 2009-м году модуль МИМ-2, известный сегодня как модуль "Поиск".
"Роскосмос" впервые публикует фотографию этого выдающегося корабля в таком качестве и без установленной нагрузки.
Ну, а это собственно полезная нагрузка - Узловой Модуль "Причал". Изготовленный в 2014-м году для будущей национальной станции, он пролежал в ожидании долгих 7 лет. В результате, принято решение использовать его для расширения российского сегмента МКС с целью продолжения его службы и расширения возможностей российской космонавтики.
Этот модуль из-за своего внешнего вида получил прозвище "Колобок".
Идея понятна - "Причал" становится основной точкой сборки российского сегмента станции. подключаясь к МЛМ "Наука", которая, в свою очередь, подключена к модулю "Звезда", "Причал обеспечит не только шлюзование прибывающих пилотируемых и грузовых кораблей, но и соединение с другими, существующими и перспективными модулями станции.
"Причал" рассчитан на 30 лет работы, что наводит на интересные выводы по поводу возможностей его перевода на будущую российскую национальную станцию "Росс".
Корабль стартует 24 ноября 2021 года. К этому моменту российские космонавты выполнят окол десятка выходов в открытый космос для полного монтажа и настройки всех систем МЛМ "Наука".
Пожелаем "Колобку" успеха.
Здоровья вам!
Авторский пост
- Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль
- Россия начала космическую киногонку
- "Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС
- Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году
- В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию
Понравилось46
Никто так дёшево не может выполнить эту задачу.
Уникально. Почему нет?
Засекретили все, гады.